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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/zelenskiy-kieve-uzun-menzilli-fuze-tedariki-uzerindeki-tabu-kalkti-1067198795.html
Zelenskiy: Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabu kalktı
Zelenskiy: Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabu kalktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabunun kalktığını iddia etti. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T14:32+0300
2023-02-18T14:32+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı video mesajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabunun kalktığını öne sürdü.Zelenskiy, “Ukrayna için bir tank koalisyonu oluşturuldu, uzun menzilli füzelerin tedarikine ilişkin tabu kaldırılıyor, topçularımızın güçlendirilmesinde şimdiden yeni başarılar elde edildi ve dünya ülkeleri küresel güvenlik için bir hava koalisyonunun oluşturulmasının ne kadar gerekli olduğunu artık anladı” dedi.Şubat ayı başlarında Batı medyası, ABD’nin USAI kapsamında Ukrayna’ya aralarında Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak da bilinen ve menzili 150 kilometre olan uzun menzilli, hassas güdümlü, roket motorlu mühimmatın olduğu 2.2 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi hazırladığını aktarmıştı.Ukrayna’nın elinde şu anda en uzun menzilli füzeler, 75 kilometre menzile sahip.
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vladimir zelenskiy
vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabu kalktı

14:32 18.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabunun kalktığını iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı video mesajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabunun kalktığını öne sürdü.

Zelenskiy, “Ukrayna için bir tank koalisyonu oluşturuldu, uzun menzilli füzelerin tedarikine ilişkin tabu kaldırılıyor, topçularımızın güçlendirilmesinde şimdiden yeni başarılar elde edildi ve dünya ülkeleri küresel güvenlik için bir hava koalisyonunun oluşturulmasının ne kadar gerekli olduğunu artık anladı” dedi.

Şubat ayı başlarında Batı medyası, ABD’nin USAI kapsamında Ukrayna’ya aralarında Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak da bilinen ve menzili 150 kilometre olan uzun menzilli, hassas güdümlü, roket motorlu mühimmatın olduğu 2.2 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi hazırladığını aktarmıştı.

Ukrayna’nın elinde şu anda en uzun menzilli füzeler, 75 kilometre menzile sahip.
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