https://sputniknews.com.tr/20230218/zelenskiy-kieve-uzun-menzilli-fuze-tedariki-uzerindeki-tabu-kalkti-1067198795.html

Zelenskiy: Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabu kalktı

Zelenskiy: Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabu kalktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabunun kalktığını iddia etti. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T14:32+0300

2023-02-18T14:32+0300

2023-02-18T14:32+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yayınladığı video mesajda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine uzun menzilli füze tedariki üzerindeki tabunun kalktığını öne sürdü.Zelenskiy, “Ukrayna için bir tank koalisyonu oluşturuldu, uzun menzilli füzelerin tedarikine ilişkin tabu kaldırılıyor, topçularımızın güçlendirilmesinde şimdiden yeni başarılar elde edildi ve dünya ülkeleri küresel güvenlik için bir hava koalisyonunun oluşturulmasının ne kadar gerekli olduğunu artık anladı” dedi.Şubat ayı başlarında Batı medyası, ABD’nin USAI kapsamında Ukrayna’ya aralarında Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak da bilinen ve menzili 150 kilometre olan uzun menzilli, hassas güdümlü, roket motorlu mühimmatın olduğu 2.2 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi hazırladığını aktarmıştı.Ukrayna’nın elinde şu anda en uzun menzilli füzeler, 75 kilometre menzile sahip.

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Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy