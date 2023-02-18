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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/cin-bu-ay-icinde-ukrayna-ile-ilgili-baris-plani-hazirlayacak-1067204950.html
Çin, bu ay içinde Ukrayna ile ilgili barış planı hazırlayacak
Çin, bu ay içinde Ukrayna ile ilgili barış planı hazırlayacak
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi, Pekin’in şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü için bir plan sunacağını duyurdu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T18:36+0300
2023-02-18T18:36+0300
ukrayna krizi
çin
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
bm
birleşmiş milletler (bm)
çin komünist partisi (çkp)
münih güvenlik konferansı
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59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü için bir plan sunacağını belirtti.Çinli diplomat, “Çin, Ukrayna meselesinin siyasi çözümüne ilişkin bir görüş belgesi sunacak. Pozisyon belgesinde, toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı gösterilmesi, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulması, güvenlik alanında meşru endişelerin ciddiye alınması ve krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları destekleme gerekliliği dahil olmak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı önerileri yineleyeceğiz” diye konuştu.Çin tarafının Ukrayna meselesinde ‘kararlılıkla barış ve diyaloğun yanında yer aldığına’ dikkat çeken Vang, “Bu kriz durumunun ancak barışçıl müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz” vurgusunu yaptı.Ukrayna'da barış istemeyen bazı güçlerin stratejik hedeflerinin bu ülkenin sınırlarını aştığını savunan Vang, ‘Avrupalı dostlara’ ‘her şeyi dikkatlice düşünme’ ve ‘sorunun barışçıl çözümü için çaba gösterme’ çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/abd-baskan-yardimcisi-harris-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskilerin-derinlesmesinden-endiseliyiz-1067202879.html
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çin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), çin komünist partisi (çkp), münih güvenlik konferansı
çin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), çin komünist partisi (çkp), münih güvenlik konferansı

Çin, bu ay içinde Ukrayna ile ilgili barış planı hazırlayacak

18:36 18.02.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENMunich Security Conference
Munich Security Conference - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi, Pekin’in şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü için bir plan sunacağını duyurdu.
59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü için bir plan sunacağını belirtti.
Çinli diplomat, “Çin, Ukrayna meselesinin siyasi çözümüne ilişkin bir görüş belgesi sunacak. Pozisyon belgesinde, toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı gösterilmesi, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulması, güvenlik alanında meşru endişelerin ciddiye alınması ve krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları destekleme gerekliliği dahil olmak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı önerileri yineleyeceğiz” diye konuştu.
Çin tarafının Ukrayna meselesinde ‘kararlılıkla barış ve diyaloğun yanında yer aldığına’ dikkat çeken Vang, “Bu kriz durumunun ancak barışçıl müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz” vurgusunu yaptı.
Ukrayna'da barış istemeyen bazı güçlerin stratejik hedeflerinin bu ülkenin sınırlarını aştığını savunan Vang, ‘Avrupalı dostlara’ ‘her şeyi dikkatlice düşünme’ ve ‘sorunun barışçıl çözümü için çaba gösterme’ çağrısında bulundu.
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