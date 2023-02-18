https://sputniknews.com.tr/20230218/cin-bu-ay-icinde-ukrayna-ile-ilgili-baris-plani-hazirlayacak-1067204950.html

Çin, bu ay içinde Ukrayna ile ilgili barış planı hazırlayacak

Çin, bu ay içinde Ukrayna ile ilgili barış planı hazırlayacak

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi, Pekin’in şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü için bir plan sunacağını duyurdu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T18:36+0300

2023-02-18T18:36+0300

2023-02-18T18:36+0300

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rusya

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birleşmiş milletler (bm)

çin komünist partisi (çkp)

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59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Direktörü Vang Yi, Çin yönetiminin şubat sonuna kadar Ukrayna ihtilafının siyasi çözümü için bir plan sunacağını belirtti.Çinli diplomat, “Çin, Ukrayna meselesinin siyasi çözümüne ilişkin bir görüş belgesi sunacak. Pozisyon belgesinde, toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı gösterilmesi, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulması, güvenlik alanında meşru endişelerin ciddiye alınması ve krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları destekleme gerekliliği dahil olmak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı önerileri yineleyeceğiz” diye konuştu.Çin tarafının Ukrayna meselesinde ‘kararlılıkla barış ve diyaloğun yanında yer aldığına’ dikkat çeken Vang, “Bu kriz durumunun ancak barışçıl müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz” vurgusunu yaptı.Ukrayna'da barış istemeyen bazı güçlerin stratejik hedeflerinin bu ülkenin sınırlarını aştığını savunan Vang, ‘Avrupalı dostlara’ ‘her şeyi dikkatlice düşünme’ ve ‘sorunun barışçıl çözümü için çaba gösterme’ çağrısında bulundu.

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çin, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), çin komünist partisi (çkp), münih güvenlik konferansı