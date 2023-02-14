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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230214/bati-basini-washington--ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1067041473.html
Batı basını: Washington, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
Batı basını: Washington, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir
Financial Times, Washington'daki bazı yetkililerin ABD'nin Kiev’e savaş uçağı tedarik edebileceği olasılığını dışlamadığını aktardı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T21:21+0300
2023-02-14T21:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde yer alan habere göre, Washington'daki bazı yetkililer, Ukrayna’daki ihtilafın uzaması halinde ABD'nin Kiev’e savaş uçağı tedarik edebileceği veya diğer ülkelerin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yeniden ihracatına izin verebileceği olasılığını dışlamıyor.Haberde, Kiev makamlarının Batılı ülkelerden savaş uçakları tedarikini uzun vadeli bir hedef olarak değerlendirdikleri, şu anda Ukrayna'ya mühimmat gönderilmesi konusuna odaklandıkları belirtildi.Gazete daha önce, Ukrayna’ya savaş uçağı tedariki konusunun 14 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısında görüşüleceğini duyurmuştu.31 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vermeyi düşünmediğini ifade etmişti.
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ukrayna, abd
ukrayna, abd

Batı basını: Washington, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir

21:21 14.02.2023
© REUTERS / Valentyn OgirenkoABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Financial Times, Washington'daki bazı yetkililerin ABD'nin Kiev’e savaş uçağı tedarik edebileceği olasılığını dışlamadığını aktardı.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde yer alan habere göre, Washington'daki bazı yetkililer, Ukrayna’daki ihtilafın uzaması halinde ABD'nin Kiev’e savaş uçağı tedarik edebileceği veya diğer ülkelerin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yeniden ihracatına izin verebileceği olasılığını dışlamıyor.
Haberde, Kiev makamlarının Batılı ülkelerden savaş uçakları tedarikini uzun vadeli bir hedef olarak değerlendirdikleri, şu anda Ukrayna'ya mühimmat gönderilmesi konusuna odaklandıkları belirtildi.
Gazete daha önce, Ukrayna’ya savaş uçağı tedariki konusunun 14 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısında görüşüleceğini duyurmuştu.
31 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vermeyi düşünmediğini ifade etmişti.
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