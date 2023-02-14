https://sputniknews.com.tr/20230214/bati-basini-washington--ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1067041473.html

Batı basını: Washington, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir

Batı basını: Washington, Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik edebilir

Financial Times, Washington'daki bazı yetkililerin ABD'nin Kiev’e savaş uçağı tedarik edebileceği olasılığını dışlamadığını aktardı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T21:21+0300

2023-02-14T21:21+0300

2023-02-14T21:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

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İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde yer alan habere göre, Washington'daki bazı yetkililer, Ukrayna’daki ihtilafın uzaması halinde ABD'nin Kiev’e savaş uçağı tedarik edebileceği veya diğer ülkelerin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yeniden ihracatına izin verebileceği olasılığını dışlamıyor.Haberde, Kiev makamlarının Batılı ülkelerden savaş uçakları tedarikini uzun vadeli bir hedef olarak değerlendirdikleri, şu anda Ukrayna'ya mühimmat gönderilmesi konusuna odaklandıkları belirtildi.Gazete daha önce, Ukrayna’ya savaş uçağı tedariki konusunun 14 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısında görüşüleceğini duyurmuştu.31 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vermeyi düşünmediğini ifade etmişti.

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