https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-abd-hindistani-jeopolitik-hedeflerine-dahil-etme-girisimlerini-artiriyor-1072796254.html

Rusya: ABD, Hindistan'ı jeopolitik hedeflerine dahil etme girişimlerini artırıyor

Rusya: ABD, Hindistan'ı jeopolitik hedeflerine dahil etme girişimlerini artırıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Yeni Delhi'nin Washington'un Hindistan'daki Amerikan savaş gemileri ve uçaklarının bakım ve onarımı için bir merkez... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T16:32+0300

2023-06-23T16:32+0300

2023-06-23T16:32+0300

dünya

rusya

sergey ryabkov

abd

hindistan

narendra modi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına demecinde Yeni Delhi'nin Washington'un Hindistan'daki Amerikan savaş gemileri ve uçaklarının bakımı ve onarımı için bir merkez oluşturma fikrinin getireceği risklerin tamamen farkında olduğundan emin olduğunu söyledi.Ryabkov, ‘Moskova’nın ABD'nin savaş gemileri ve uçaklarının bakım ve onarımı için Hindistan'da bir merkez oluşturma girişimini nasıl değerlendirdiği’ sorusunu, "Elbette ABD’nin Hindistan'ı jeopolitik yapılanmalarına dahil etmeye yönelik artan girişimlerine değinmeden edemeyeceğim. Bunun için resmi ve gayri resmi çeşitli yapılar oluşturuluyor. Diğer Batılı ülkeler de Hindistan'ı yanlarına çekmeye çalışıyor. Modern dünya siyasetinin inceliklerini iyi bilen çok deneyimli ve bilgili Hintli ortaklarımızın, tüm bunların yol açabileceği risklerin tamamen farkında olduklarından eminim" şeklinde yanıtladı.ABD ile Hindistan arasında askeri-teknik işbirliğinin geliştiğine vurgu yapan Ryabkov, “Süreç oldukça hareketli. Aynı zamanda, Hindistan bu alandaki en büyük ortaklarımızdan biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir" diye konuştu.Ryabkov, Rusya'nın tüm ‘Amerikan entrikalarına’ rağmen askeri-teknik işbirliği alanı da dahil olmak üzere Hindistan ile ortaklığını derinleştirmeye devam edeceğini belirterek, Moskova ve Yeni Delhi'nin askeri-teknik işbirliği alanında önemli projeleri olduğunu ve Hindistan tarafının da bu yönde çalışmaya büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

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rusya, sergey ryabkov, abd, hindistan, narendra modi