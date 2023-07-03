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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230703/fransiz-basini-brics-ulkeleri-tek-bir-para-birimi-olustururlarsa-dedolarizasyonu-hizlandiracak-1073127394.html
Fransız basını: BRICS ülkeleri tek bir para birimi oluştururlarsa dedolarizasyonu hızlandıracak
Fransız basını: BRICS ülkeleri tek bir para birimi oluştururlarsa dedolarizasyonu hızlandıracak
Fransa’nın önde gelen basın organlarından Les Echos, (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu) BRICS grubunun tek bir para birimi... 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T19:56+0300
2023-07-03T19:56+0300
ekonomi
brics
dedolarizasyon
fransız
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Les Echos, gazetesinin köşe yazarlarından Claire Bargeles’in imzasını taşıyan makalede, BRICS ülkelerinin tek bir para birimi oluşturması halinde dolar bağımlılığını azaltma sürecini hızlandıracağı belirtildi.22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'da yapılacak BRICS zirvesinin en önemli konularından birinin yeni tek bir para biriminin oluşturulması olacağına dikkat çeken Bargeles, beş ülkenin dahil olduğu bu grubun dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, dünya GSYİH'nın neredeyse dörtte birini ve dünya ticaretinin yüzde 18'ini oluşturduğunu hatırlattı.Bargeles, “ABD'nin hakimiyetinin olmayacağı ve genel olarak Batı ülkelerinin hakimiyetinin geçmişte kalacağı çok kutuplu bir dünyayı korumayı amaçlayan parasal emellere sahip olmak yeterli” vurgusunu yaptı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle finansal işlemlerin yaklaşık yüzde 90'ının ruble ile, Çin ile işlemlerin yüzde 80'den fazlasının ruble ve yuan ile yapıldığını açıklamıştı.
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brics, dedolarizasyon, fransız
brics, dedolarizasyon, fransız

Fransız basını: BRICS ülkeleri tek bir para birimi oluştururlarsa dedolarizasyonu hızlandıracak

19:56 03.07.2023
© AFP 2023 / RODGER BOSCHBRICS bayrakları
BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / RODGER BOSCH
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Fransa’nın önde gelen basın organlarından Les Echos, (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu) BRICS grubunun tek bir para birimi oluşturması halinde dolar bağımlılığını azaltma sürecini hızlandıracağını yazdı.
Les Echos, gazetesinin köşe yazarlarından Claire Bargeles’in imzasını taşıyan makalede, BRICS ülkelerinin tek bir para birimi oluşturması halinde dolar bağımlılığını azaltma sürecini hızlandıracağı belirtildi.
22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'da yapılacak BRICS zirvesinin en önemli konularından birinin yeni tek bir para biriminin oluşturulması olacağına dikkat çeken Bargeles, beş ülkenin dahil olduğu bu grubun dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, dünya GSYİH'nın neredeyse dörtte birini ve dünya ticaretinin yüzde 18'ini oluşturduğunu hatırlattı.
Bargeles, “ABD'nin hakimiyetinin olmayacağı ve genel olarak Batı ülkelerinin hakimiyetinin geçmişte kalacağı çok kutuplu bir dünyayı korumayı amaçlayan parasal emellere sahip olmak yeterli” vurgusunu yaptı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle finansal işlemlerin yaklaşık yüzde 90'ının ruble ile, Çin ile işlemlerin yüzde 80'den fazlasının ruble ve yuan ile yapıldığını açıklamıştı.
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