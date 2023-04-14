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Sürgündeki Tibet hükümeti: Çin'in video komplosuna uğrayan Dalay Lama, çocuğu istismar etmedi, sevdi
Sürgündeki Tibet hükümeti: Çin'in video komplosuna uğrayan Dalay Lama, çocuğu istismar etmedi, sevdi
Dalay Lama'nın 'çocuk istismarı' eleştirisi alan videosunun ortaya çıkmasından Çin'i sorumlu tutan 'Tibet'in sürgündeki hükümetinin başı' Penpa Tsering, ruhani... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T19:52+0300
2023-04-14T20:11+0300
dünya
dalay lama
çin
tibet
pedofili
hindistan
çocuk istismarı
video
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Tibet Budizmi'nde dinle devlet işlerinin karıştırılması ve çok katı hiyerarşi dayatılmasından ötürü hem lider olarak tahta çıkmış hem de Çin'den kaçıp Hindistan'a sürgüne gittikten sonra Batı'nın da desteği sayesinde ruhani lider sıfatıyla nüfuzunu devam ettirmiş 14. Dalay Lama'nın küçük bir çocuğu dudağından öpme videosunun yankıları durulmadı. Dudaktan öpülmekten rahatsız olduğu her halinden belli erkek çocuğa dilini çıkarıp yüzüne yaklaştırarak "Dilimi em" dediği videoya gelen tepkiler üzerine özür dileyen 87 yaşındaki Dalay Lama'yı diğer sürgündeki Tibetli liderler savundu.'Tibet'in sürgündeki hükümetinin başı' Penpa Tsering, ruhani liderin eylemlerinin 'masum' ve 'sevecen davranışlarının göstergesi olduğunu' ileri sürdü. 'Son 87 yıldır bekârlık yemini altında bir keşiş hayatı yaşadı''Dalay Lama'nın eylemlerinin yanlış yorumlandığını ve tartışmanın takipçilerinin duygularını incittiğini' savunan Tsering, ruhani liderin 'her zaman kutsallık ve bekarlık içinde yaşadığı ve yıllarca süren ruhani pratiğinin onu duyusal zevklerin ötesine götürdüğü' iddiasını dile getirdi:'Videoyu Çinli ajanlar ortaya çıkarıp yaydı'Olayın gerçekleştiği zamandan haftalar sonra videonun yayımlanması ve sosyal medyada viral hale gelmesinden Pekin'i sorumlu tutan 'sürgündeki hükümet başbakanı', herhangi bir kanıt sunmadan şu iddiaları dile getirdi:'Asıl mağdur Dalay Lama'Tibetli siyasetçi, Dalay Lama'nın yaptığını normal gösteren şekilde şu tezi ortaya attı:28 Şubat'ta Dalay Lama'nın Dharamşala'daki tapınağında gerçekleşmiş gibi görünen tartışmalı olayın videosu bu ayın başlarında sosyal medyada yayıldı ve Twitter'da bir milyondan fazla kez izlendi.Çocuk hakları savunucularına göre çocuk istismarıUluslararası eleştiriye yol açan video karşısında çocuk hakları aktivistleri, Dalay Lama'nın eylemlerinin çocuk istismarı anlamına geldiğine dikkat çekti. Dalay Lama, ofisinden yaptığı açıklamada, 'çocuktan ve ailesinden sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için özür dilemek istediğini' dile getirerek şu mazereti öne sürdü:Dalay Lama 2019'da da "Halefim kadın olursa çekici olmalı" diyerek cinsiyetçilik tartışmasına neden olmuş, tepkiler üzerine özür dilerken yine 'mizah' mazeretine sığınmıştı.1727'de Çin İmparatorluğu'na ve 1927-49 arasındaki Çin iç savaşını Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kazanmasıyla 1950'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne dahil edilen Tibet'te, Pekin'in egemenliğini onaylarken bölgeye özerklik veren 17 Maddeli Anlaşma'yı müzakere eden Dalay Lama, buna rağmen ayaklanma çıkarıp 1959'da Hindistan'a sürgüne gitmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/dudagindan-optugu-kucuk-cocuga-dilimi-em-diyen-dalay-lama-tepkilerin-uzerine-ozur-diledi-1069465234.html
https://sputniknews.com.tr/20190627/dalay-lama-halefim-kadin-olursa-cekici-olmali-yoksa-insanlar-yuzune-bakmak-istemezler-1039489623.html
https://sputniknews.com.tr/20190702/halefim-kadin-olursa-cekici-olmali-diyen-dalay-lama-ozur-diledi-tercume-edilince-mizahi-tarafi-yok-1039539003.html
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dalay lama, çin, tibet, pedofili, hindistan, çocuk istismarı, video
dalay lama, çin, tibet, pedofili, hindistan, çocuk istismarı, video

Sürgündeki Tibet hükümeti: Çin'in video komplosuna uğrayan Dalay Lama, çocuğu istismar etmedi, sevdi

19:52 14.04.2023 (güncellendi: 20:11 14.04.2023)
© AFP 2023 / Boris RoesslerDalay Lama
Dalay Lama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Boris Roessler
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Dalay Lama'nın 'çocuk istismarı' eleştirisi alan videosunun ortaya çıkmasından Çin'i sorumlu tutan 'Tibet'in sürgündeki hükümetinin başı' Penpa Tsering, ruhani liderin 'duyusal zevklerle işinin olmadığını, sadece sevecen davranışlar sergilediğini' savundu.
Tibet Budizmi'nde dinle devlet işlerinin karıştırılması ve çok katı hiyerarşi dayatılmasından ötürü hem lider olarak tahta çıkmış hem de Çin'den kaçıp Hindistan'a sürgüne gittikten sonra Batı'nın da desteği sayesinde ruhani lider sıfatıyla nüfuzunu devam ettirmiş 14. Dalay Lama'nın küçük bir çocuğu dudağından öpme videosunun yankıları durulmadı. Dudaktan öpülmekten rahatsız olduğu her halinden belli erkek çocuğa dilini çıkarıp yüzüne yaklaştırarak "Dilimi em" dediği videoya gelen tepkiler üzerine özür dileyen 87 yaşındaki Dalay Lama'yı diğer sürgündeki Tibetli liderler savundu.
Dalay Lama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
DÜNYA
Dudağından öptüğü küçük çocuğa 'Dilimi em' diyen Dalay Lama özür diledi
10 Nisan, 13:37
'Tibet'in sürgündeki hükümetinin başı' Penpa Tsering, ruhani liderin eylemlerinin 'masum' ve 'sevecen davranışlarının göstergesi olduğunu' ileri sürdü.

'Son 87 yıldır bekârlık yemini altında bir keşiş hayatı yaşadı'

'Dalay Lama'nın eylemlerinin yanlış yorumlandığını ve tartışmanın takipçilerinin duygularını incittiğini' savunan Tsering, ruhani liderin 'her zaman kutsallık ve bekarlık içinde yaşadığı ve yıllarca süren ruhani pratiğinin onu duyusal zevklerin ötesine götürdüğü' iddiasını dile getirdi:
"Tanrı aşkına, Hazretleri 87 yaşında. 88 olacak. Ve son 87 yıldır bekârlık yemini altında bir keşiş hayatı yaşadı. Duyusal zevkleri unutun. O duyusal zevklerden herhangi bir zevk almıyor. Kendini Samsara'dan kurtarmak için daha derin anlayıştan bahsederiz hep. Yani o duyusal zevklerin ötesinde."

'Videoyu Çinli ajanlar ortaya çıkarıp yaydı'

Olayın gerçekleştiği zamandan haftalar sonra videonun yayımlanması ve sosyal medyada viral hale gelmesinden Pekin'i sorumlu tutan 'sürgündeki hükümet başbakanı', herhangi bir kanıt sunmadan şu iddiaları dile getirdi:
"Maalesef Çinli ajanlar işin içinde. Operasyonun kapsamına ve ölçeğine ve tüm ana akım haber medyasının bunu nasıl ele aldığına bakarsanız, bunun arkasında kimin olduğunu kesinlikle tahmin edebilirsiniz."

'Asıl mağdur Dalay Lama'

Tibetli siyasetçi, Dalay Lama'nın yaptığını normal gösteren şekilde şu tezi ortaya attı:
"Şimdi soru şu ki, burada asıl mağdur kim? Oğlan görüşmeden sonra, olaydan sonra çok mutluydu. Anne o zaman çok mutluydu, başka kimin sorunu var? Tüm hayatını şefkat öğretmek ve uygulamakla geçiren kutsal Dalay Lama, bir kurban haline getiriliyor. Bu yüzden insanları, videonun tamamına bakmaya, her şeyin nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görmeye ve bunun 87 yaşındaki bir adamın şehveti mi yoksa sevgisi mi olduğuna kendi kendinize karar vermeye teşvik ediyorum."
28 Şubat'ta Dalay Lama'nın Dharamşala'daki tapınağında gerçekleşmiş gibi görünen tartışmalı olayın videosu bu ayın başlarında sosyal medyada yayıldı ve Twitter'da bir milyondan fazla kez izlendi.

Çocuk hakları savunucularına göre çocuk istismarı

Uluslararası eleştiriye yol açan video karşısında çocuk hakları aktivistleri, Dalay Lama'nın eylemlerinin çocuk istismarı anlamına geldiğine dikkat çekti.
Dalay Lama, ofisinden yaptığı açıklamada, 'çocuktan ve ailesinden sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için özür dilemek istediğini' dile getirerek şu mazereti öne sürdü:
"Hazretleri, yeni tanıştığı insanlarla sık sık toplum içinde ve kameraların önünde bile masum ve şakacı şekilde dalga geçer. Olaydan pişmanlık duyuyor."
Dalay Lama 2019'da da "Halefim kadın olursa çekici olmalı" diyerek cinsiyetçilik tartışmasına neden olmuş, tepkiler üzerine özür dilerken yine 'mizah' mazeretine sığınmıştı.
Dalay Lama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2019
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Dalay Lama: Halefim kadın olursa çekici olmalı, yoksa insanlar yüzüne bakmak istemezler
27 Haziran 2019, 12:15
1727'de Çin İmparatorluğu'na ve 1927-49 arasındaki Çin iç savaşını Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kazanmasıyla 1950'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne dahil edilen Tibet'te, Pekin'in egemenliğini onaylarken bölgeye özerklik veren 17 Maddeli Anlaşma'yı müzakere eden Dalay Lama, buna rağmen ayaklanma çıkarıp 1959'da Hindistan'a sürgüne gitmişti.
Dalay Lama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2019
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'Halefim kadın olursa çekici olmalı' diyen Dalay Lama'dan özür: Tercüme edilince mizahi tarafı yok olmuş
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