https://sputniknews.com.tr/20230414/surgundeki-tibet-hukumeti-cinin-video-komplosuna-ugrayan-dalay-lama-cocugu-istismar-etmedi-sevdi-1069683739.html

Sürgündeki Tibet hükümeti: Çin'in video komplosuna uğrayan Dalay Lama, çocuğu istismar etmedi, sevdi

Sürgündeki Tibet hükümeti: Çin'in video komplosuna uğrayan Dalay Lama, çocuğu istismar etmedi, sevdi

Dalay Lama'nın 'çocuk istismarı' eleştirisi alan videosunun ortaya çıkmasından Çin'i sorumlu tutan 'Tibet'in sürgündeki hükümetinin başı' Penpa Tsering, ruhani... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T19:52+0300

2023-04-14T19:52+0300

2023-04-14T20:11+0300

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dalay lama

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tibet

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hindistan

çocuk istismarı

video

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Tibet Budizmi'nde dinle devlet işlerinin karıştırılması ve çok katı hiyerarşi dayatılmasından ötürü hem lider olarak tahta çıkmış hem de Çin'den kaçıp Hindistan'a sürgüne gittikten sonra Batı'nın da desteği sayesinde ruhani lider sıfatıyla nüfuzunu devam ettirmiş 14. Dalay Lama'nın küçük bir çocuğu dudağından öpme videosunun yankıları durulmadı. Dudaktan öpülmekten rahatsız olduğu her halinden belli erkek çocuğa dilini çıkarıp yüzüne yaklaştırarak "Dilimi em" dediği videoya gelen tepkiler üzerine özür dileyen 87 yaşındaki Dalay Lama'yı diğer sürgündeki Tibetli liderler savundu.'Tibet'in sürgündeki hükümetinin başı' Penpa Tsering, ruhani liderin eylemlerinin 'masum' ve 'sevecen davranışlarının göstergesi olduğunu' ileri sürdü. 'Son 87 yıldır bekârlık yemini altında bir keşiş hayatı yaşadı''Dalay Lama'nın eylemlerinin yanlış yorumlandığını ve tartışmanın takipçilerinin duygularını incittiğini' savunan Tsering, ruhani liderin 'her zaman kutsallık ve bekarlık içinde yaşadığı ve yıllarca süren ruhani pratiğinin onu duyusal zevklerin ötesine götürdüğü' iddiasını dile getirdi:'Videoyu Çinli ajanlar ortaya çıkarıp yaydı'Olayın gerçekleştiği zamandan haftalar sonra videonun yayımlanması ve sosyal medyada viral hale gelmesinden Pekin'i sorumlu tutan 'sürgündeki hükümet başbakanı', herhangi bir kanıt sunmadan şu iddiaları dile getirdi:'Asıl mağdur Dalay Lama'Tibetli siyasetçi, Dalay Lama'nın yaptığını normal gösteren şekilde şu tezi ortaya attı:28 Şubat'ta Dalay Lama'nın Dharamşala'daki tapınağında gerçekleşmiş gibi görünen tartışmalı olayın videosu bu ayın başlarında sosyal medyada yayıldı ve Twitter'da bir milyondan fazla kez izlendi.Çocuk hakları savunucularına göre çocuk istismarıUluslararası eleştiriye yol açan video karşısında çocuk hakları aktivistleri, Dalay Lama'nın eylemlerinin çocuk istismarı anlamına geldiğine dikkat çekti. Dalay Lama, ofisinden yaptığı açıklamada, 'çocuktan ve ailesinden sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için özür dilemek istediğini' dile getirerek şu mazereti öne sürdü:Dalay Lama 2019'da da "Halefim kadın olursa çekici olmalı" diyerek cinsiyetçilik tartışmasına neden olmuş, tepkiler üzerine özür dilerken yine 'mizah' mazeretine sığınmıştı.1727'de Çin İmparatorluğu'na ve 1927-49 arasındaki Çin iç savaşını Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kazanmasıyla 1950'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne dahil edilen Tibet'te, Pekin'in egemenliğini onaylarken bölgeye özerklik veren 17 Maddeli Anlaşma'yı müzakere eden Dalay Lama, buna rağmen ayaklanma çıkarıp 1959'da Hindistan'a sürgüne gitmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230410/dudagindan-optugu-kucuk-cocuga-dilimi-em-diyen-dalay-lama-tepkilerin-uzerine-ozur-diledi-1069465234.html

https://sputniknews.com.tr/20190627/dalay-lama-halefim-kadin-olursa-cekici-olmali-yoksa-insanlar-yuzune-bakmak-istemezler-1039489623.html

https://sputniknews.com.tr/20190702/halefim-kadin-olursa-cekici-olmali-diyen-dalay-lama-ozur-diledi-tercume-edilince-mizahi-tarafi-yok-1039539003.html

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dalay lama, çin, tibet, pedofili, hindistan, çocuk istismarı, video