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https://sputniknews.com.tr/20230410/dudagindan-optugu-kucuk-cocuga-dilimi-em-diyen-dalay-lama-tepkilerin-uzerine-ozur-diledi-1069465234.html
Dudağından öptüğü küçük çocuğa 'Dilimi em' diyen Dalay Lama özür diledi
Dudağından öptüğü küçük çocuğa 'Dilimi em' diyen Dalay Lama özür diledi
Tibet'in Budist ruhani lideri Dalay Lama, katıldığı bir törende dudaklarından öptüğü küçük bir çocuğa "Dilimi em" dedi. Kameralar önünde gerçekleşen olaya... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:37+0300
2023-04-10T13:39+0300
dünya
dalay lama
hindistan
çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuk istismarı
dil
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Dünya çapında tepkilere neden olan olay Hindistan'ın kuzeyindeki Dharamshala şehrinde düzenlenen bir törende Şubat ayında meydana geldi. Törende çekilen videolarda Nobel Barış Ödüllü ruhani liderin yanına giden küçük bir çocuğun "Size sarılabilir miyim?" diye sorduğu görülüyor. 87 yaşındaki Dalay Lama ise yanağını işaret ederek "Önce buraya" ifadesiyle küçük çocuktan önce kendisini öpmesini daha sonra da sarılmasını istiyor. Küçük erkek çocuk Tibet ruhani liderinin bu isteğini gerçekleştirince bu kez Dalay Lama, "Sanıyorum son olarak da burası" diyerek dudaklarını işaret ediyor ve küçük çocuğu dudaklarından öpüyor. Çocuğun şaşırdığı görülen anlarda Dalay Lama "Ve dilimi em" diyerek çocuğa dilini uzatıyor. Görüntülerdeki çocuğun kimliği bilinmezken, Dalay Lama'nın bu davranışları sosyal medyada geniş yankı buldu.Bunun üzerine Tibet ruhani liderinin ofisinden yapılan açıklamada, Dalay Lama'nın 'sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan ve ailesinden ve ayrıca dünyanın dört bir yanındaki insanlardan özür dilediği' ve olaydan pişmanlık duyduğu belirtildi.Söz konusu davranışa ilişkin ise "Dalay Lama hazretleri tanıştığı insanlarla sık sık masum ve şakacı bir şekilde, kimi zaman insanların ve kameraların önünde şakalaşır" ifadeleri kullanıldı.Olaya Yeni Delhi merkezli bir çocuk hakları grubu olarak faaliyet gösteren Haq: Çocuk Hakları Merkezi'nden de tepki geldi. Çocuk istismarının her türünü kınadıklarını belirten örgüt, 'dil gösterme' konusunda bazı kişi ve medya kuruluşlarınca yapılan çeşitli izahlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:Tibet'in ruhani liderlik kurumu olan Dalay Lama görevini şu anda dünyanın en ünlü Budist ismi olarak bilinen Tenzin Gyatso yürütüyor. Tibet Budizmi'ndeki 'Sarı Şapka' okulundan gelen Tenzin Gyatso'nun daha önceki 13 Dalay Lama'nın bugünkü reenkarnasyonu olduğuna inanılıyor.Dalay Lama, 1959'da Çin'e karşı başarısız bir ayaklanma girişiminden bu yana Hindistan'da yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/dalay-lama-budizm-inancinin-ucuncu-en-onemli-kisisinin-reenkarnasyonunu-buldu-1068807962.html
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dalay lama, hindistan, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, dil
dalay lama, hindistan, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuk istismarı, dil

Dudağından öptüğü küçük çocuğa 'Dilimi em' diyen Dalay Lama özür diledi

13:37 10.04.2023 (güncellendi: 13:39 10.04.2023)
© AFP 2023 / Nicholas KammDalay Lama
Dalay Lama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / Nicholas Kamm
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Tibet'in Budist ruhani lideri Dalay Lama, katıldığı bir törende dudaklarından öptüğü küçük bir çocuğa "Dilimi em" dedi. Kameralar önünde gerçekleşen olaya tepkiler büyüyünce Budist lider özür dilemek zorunda kaldı.
Dünya çapında tepkilere neden olan olay Hindistan'ın kuzeyindeki Dharamshala şehrinde düzenlenen bir törende Şubat ayında meydana geldi.
Törende çekilen videolarda Nobel Barış Ödüllü ruhani liderin yanına giden küçük bir çocuğun "Size sarılabilir miyim?" diye sorduğu görülüyor. 87 yaşındaki Dalay Lama ise yanağını işaret ederek "Önce buraya" ifadesiyle küçük çocuktan önce kendisini öpmesini daha sonra da sarılmasını istiyor.
Küçük erkek çocuk Tibet ruhani liderinin bu isteğini gerçekleştirince bu kez Dalay Lama, "Sanıyorum son olarak da burası" diyerek dudaklarını işaret ediyor ve küçük çocuğu dudaklarından öpüyor. Çocuğun şaşırdığı görülen anlarda Dalay Lama "Ve dilimi em" diyerek çocuğa dilini uzatıyor.
Görüntülerdeki çocuğun kimliği bilinmezken, Dalay Lama'nın bu davranışları sosyal medyada geniş yankı buldu.
Bunun üzerine Tibet ruhani liderinin ofisinden yapılan açıklamada, Dalay Lama'nın 'sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan ve ailesinden ve ayrıca dünyanın dört bir yanındaki insanlardan özür dilediği' ve olaydan pişmanlık duyduğu belirtildi.
Söz konusu davranışa ilişkin ise "Dalay Lama hazretleri tanıştığı insanlarla sık sık masum ve şakacı bir şekilde, kimi zaman insanların ve kameraların önünde şakalaşır" ifadeleri kullanıldı.
Olaya Yeni Delhi merkezli bir çocuk hakları grubu olarak faaliyet gösteren Haq: Çocuk Hakları Merkezi'nden de tepki geldi. Çocuk istismarının her türünü kınadıklarını belirten örgüt, 'dil gösterme' konusunda bazı kişi ve medya kuruluşlarınca yapılan çeşitli izahlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bazı haberlerde dil göstermeyle ilgili Tibet kültürüne atıfta bulunulsa da, bu video olayın kesinlikle herhangi bir kültürel ifade olmadığını, olsa dahi böylesi kültürel ifadelerin kabul edilemez olduğunu göstermektedir."
Tibet'in ruhani liderlik kurumu olan Dalay Lama görevini şu anda dünyanın en ünlü Budist ismi olarak bilinen Tenzin Gyatso yürütüyor.
Tibet Budizmi'ndeki 'Sarı Şapka' okulundan gelen Tenzin Gyatso'nun daha önceki 13 Dalay Lama'nın bugünkü reenkarnasyonu olduğuna inanılıyor.
Dalay Lama, 1959'da Çin'e karşı başarısız bir ayaklanma girişiminden bu yana Hindistan'da yaşıyor.
Dalay Lama - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
DÜNYA
Dalay Lama, Budizm inancının 'üçüncü en önemli kişisinin reenkarnasyonunu' buldu
27 Mart, 14:52
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