https://sputniknews.com.tr/20230327/dalay-lama-budizm-inancinin-ucuncu-en-onemli-kisisinin-reenkarnasyonunu-buldu-1068807962.html

Dalay Lama, Budizm inancının 'üçüncü en önemli kişisinin reenkarnasyonunu' buldu

Dalay Lama, Budizm inancının 'üçüncü en önemli kişisinin reenkarnasyonunu' buldu

ABD'de doğan Moğol bir çocuk, Dalay Lama tarafından Tibet Budizmi'ndeki 'üçüncü en önemli ruhani liderin reenkarnasyonu' olarak adlandırıldı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T14:52+0300

2023-03-27T14:52+0300

2023-03-27T14:52+0300

dünya

moğolistan

dalay lama

reenkarnasyon

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Moğol basınında çıkan haberlere göre, '10. Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoche' olarak adlandırılan çocuğun bir üniversite matematik profesörü Altannar Chinchuluun ile bir holding yöneticisi olan Monkhnasan Narmandakh'ın oğulları olan Aguidai ve Achiltai Altannar adlı bir çift ikiz erkek çocuktan biri.Öte yandan, çocuğun büyükannesi Garamjav Tseden'in de eski bir milletvekili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, bu gelişmenin Çin'in tepkisine yol açabileceği tahmin ediliyor. Dalay Lama, 1995'te inancın en önemli ikinci figürü olan yeni bir Panchen Lama'yı atadığında, çocuk Çinli yetkililer tarafından kendi adaylarıyla değiştirilmişti. Dalay Lama, 2016 yılında Moğolistan'ı ziyaret etti ve Jetsun Dhampa'nın yeni bir reenkarnasyonunun doğduğunu ve onu bulmak için arayışların sürdüğünü açıklamıştı.Çin yönetimi ise, söz konusu ziyarete tepki göstermişti ve 'diplomatik sonuçları olacağını' açıklamıştı. Dalay Lama, 1937'de henüz iki yaşındayken, inancın önceki liderinin reenkarnasyonu olarak kabul edildi. Mao Zedong'a bağlı Kızıl Ordu, 1950'de Tibet'i Çin topraklarına katınca başarısız bir ayaklanmanın ardından dokuz yıl sonra Lhasa'dan kaçmak zorunda kaldı. Dalay Lama ayrıca, 1989 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Buna karşılık Pekin, onu tehlikeli bir ayrılıkçı olarak görüyor.

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moğolistan, dalay lama, reenkarnasyon