https://sputniknews.com.tr/20230524/taliban-kuru-dizginlemek-icin-14-milyon-dolar-satmak-zorunda-kaldi-1071524165.html

Taliban, kuru dizginlemek için 14 milyon dolar satmak zorunda kaldı

Taliban, kuru dizginlemek için 14 milyon dolar satmak zorunda kaldı

Afganistan Merkez Bankası (Da Afganistan Bankası/DAB) döviz sıkıntısı çekmesine rağmen kura müdahale için bugün açık arttırmayla 14 milyon dolar sattı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T20:11+0300

2023-05-24T20:11+0300

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ABD'nin Ağustos 2021'de çekildiği Afganistan, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi ve ilk iş kız çocuklarıyla kadınlara eğitimi ve çalışmayı yasaklamasıyla Batı yaptırımlarının kıskacına girerken, ulusal para birimi afgani serbest düşüşte. Taliban'ın yönetimindeki Afganistan Merkez Bankası DAB, afganinin son birkaç aydır yabancı para birimleri, özellikle de ABD doları karşısında büyük değer kaybına uğraması karşısında müdahale etti. Bugün DAB'ın yaptığı açıklamada, ulusal para biriminin döviz kurunu istikrara kavuşturmak amacıyla piyasaya 14 milyon ABD doları satıldığı duyuruldu. Geçen hafta 87.60 afgani bir dolar ediyordu, bu haftaya gelindiğinde dolar kuru 87.98 afganiye yükseldi.Uluslararası toplumun nakit para yardımının ardındanDAB'ın afganinin yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybıyla mücadele için geçen ay ülkenin döviz piyasasına milyonlarca ABD doları enjekte ettiği medyaya yansımıştı.Diğer yandan uluslararası toplum, nakit sıkıntısı çeken Afganistan'a ekonomik çöküşünü önlemek amacıyla insani yardım adı altında son 18 ayda 2 milyar dolardan fazla nakit para gönderdi. Çin ve Rusya, Afganistan'da dizginleri ele geçirmesinin ardından bölgede İslamcı aşırılıkçılığı körükleyeceği endişesiyle Taliban'la görüşse de, örgütü Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanımak gibi bir adım atmadı. Bunu hiçbir ülke yapmadı. Bu ay Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari and Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile biraraya gelirken, üç tarafın Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin Afganistan'a uzanması konusunda anlaştığı haberi geldi.Kuşak ve Yol geçecek mi?Afganistan'ın 1 trilyon dolar değer biçilen yeraltı zenginlikleriyle de ilgilenen Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ve 60 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu taşıması gerçekleşirse, Taliban'ın kontrolündeki ülkeye milyarlarca dolarlık altyapı projesi ve yatırım anlamına gelecek.Geçen hafta Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Rusya-İslam Dünyası: Kazan Forumu'na katılan 85 ülkeden biri olan Afganistan'ı Taliban'ın BM Güvenlik Konseyi yaptırımları listesinde yer almayan üyelerinden oluşan bir heyet temsil etti. Afganistan'ın anahtarını Taliban'a teslim eden ABD ise Taliban gerekçesiyle Afganistan Merkez Bankası'nın 9.5 milyar dolar rezervine el koymuş vaziyette.

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