https://sputniknews.com.tr/20230519/putin-rusya--islam-alemi-stratejik-vizyon-grubu-toplantisi-katilimcilarini-selamladi-1071318804.html
Putin, ‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı katılımcılarını selamladı
Putin, ‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı katılımcılarını selamladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Müslüman ülkelerini yakın ve güvene dayalı ilişkiler ile daha adil ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya olan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T20:44+0300
2023-05-19T20:44+0300
2023-05-19T20:44+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı’nda Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya lideri Putin’in toplantı katılımcılarına selamlama mesajını okudu.Putin, “Rusya ve Müslüman ülkeleri, ikili düzeyde ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği kapsamında, geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkiler birleştiriyor. Bu ilişkiler ortaklı, birbirlerinin egemenliğine ve medeniyet kimliğine saygı temelinde inşa ediliyor. Bizi, uluslararası hukuka dayalı daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme taahhüdümüz birleştiriyor” ifadesini kullandı.Günümüzde Müslüman ülkelerin ticaret, finans, inovasyon ve uygulamalı araştırma alanlarında etkin biçimde geliştiğini ve hissedilir başarılan elde ettiğini kaydeden Putin, “Rusya, Müslüman ülkelerle en geniş ticari ve insani işbirliğine açık. Mevcut bağları güçlendirmeye, yeni ortakları elde etmeye, tarımsal ve endüstriyel işbirliğini ilerletmeye ve yeni lojistik zincirleri oluşturmaya ilgi duyuyor” dedi.Ülke lideri, “Rusya-İslam Alemi Stratejik Vizyon Grubu ve KazanForum Uluslararası Ekonomik Forumu’nun faaliyetlerinin, Rusya ve Müslüman ülkelerin iş çevreleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye, bölgelerarası ve ülkelerarası düzeyde ortak projeler için yeni fırsatlar yaratmaya devam edeceğine eminim” diye kaydetti.Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen KazanForum Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Stratejik Vizyon Grubu toplantısı yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/tataristan-cumhuriyeti-reisi-minnihanov-kazan-forum-2023-kapanisinda-konustu-1071318650.html
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Putin, ‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı katılımcılarını selamladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Müslüman ülkelerini yakın ve güvene dayalı ilişkiler ile daha adil ve çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya olan bağlılığın birleştirdiğini belirtti.
‘Rusya – İslam Alemi’ Stratejik Vizyon Grubu Toplantısı’nda Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rusya lideri Putin’in toplantı katılımcılarına selamlama mesajını okudu.
Putin, “Rusya ve Müslüman ülkeleri, ikili düzeyde ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği kapsamında, geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkiler birleştiriyor. Bu ilişkiler ortaklı, birbirlerinin egemenliğine ve medeniyet kimliğine saygı temelinde inşa ediliyor. Bizi, uluslararası hukuka dayalı daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme taahhüdümüz birleştiriyor” ifadesini kullandı.
Günümüzde Müslüman ülkelerin ticaret, finans, inovasyon ve uygulamalı araştırma alanlarında etkin biçimde geliştiğini ve hissedilir başarılan elde ettiğini kaydeden Putin, “Rusya, Müslüman ülkelerle en geniş ticari ve insani işbirliğine açık. Mevcut bağları güçlendirmeye, yeni ortakları elde etmeye, tarımsal ve endüstriyel işbirliğini ilerletmeye ve yeni lojistik zincirleri oluşturmaya ilgi duyuyor” dedi.
Ülke lideri, “Rusya-İslam Alemi Stratejik Vizyon Grubu ve KazanForum Uluslararası Ekonomik Forumu’nun faaliyetlerinin, Rusya ve Müslüman ülkelerin iş çevreleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye, bölgelerarası ve ülkelerarası düzeyde ortak projeler için yeni fırsatlar yaratmaya devam edeceğine eminim” diye kaydetti.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen KazanForum Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Stratejik Vizyon Grubu toplantısı yapılıyor.