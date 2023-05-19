https://sputniknews.com.tr/20230519/tataristan-cumhuriyeti-reisi-minnihanov-kazan-forum-2023-kapanisinda-konustu-1071318650.html

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Kazan Forum 2023 kapanışında konuştu

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Kazan Forum 2023 kapanışında konuştu

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rus coğrafyasında ticaret, ekonomi ve yatırım farklılıklarının dünya ekonomisinin gelişmesinde önemli olduğunu... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T20:41+0300

2023-05-19T20:41+0300

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dünya

tataristan

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kazan

islam

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Minnihanov, "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapanışında yaptığı konuşmasında, forumda emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.İslam dünyasıyla ilişkilerin önem kazandığına dikkati çeken Minnihanov, İİT'nin İslam dünyasındaki en önemli kurum olduğunu belirterek "Rusya'nın politik konumu ve farklı dinlerden insanları bir arada barındırması, ülke için İslam ülkeleri ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Rusya ve İİT ülkeleri dünya kalkınmasına yönelik birçok konuda aynı görüşü paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.Minnihanov, küresel istikrarsızlık koşullarında ülkeler arası işbirliğinin değerli olduğunu aktararak işbirliğinin kültürlerin çeşitliliği ve değer yönelimleri ile adil dünya düzeninin gelişmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.İslam ekonomisinde ticaret, ekonomik ve yatırım farklılıklarının dünya ekonomisinin en önemli parçalarından birisi olduğuna vurgu yapan Minnihanov, şu ifadeleri kullandı:

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