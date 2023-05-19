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https://sputniknews.com.tr/20230519/tataristan-cumhuriyeti-reisi-minnihanov-kazan-forum-2023-kapanisinda-konustu-1071318650.html
Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Kazan Forum 2023 kapanışında konuştu
Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Kazan Forum 2023 kapanışında konuştu
Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rus coğrafyasında ticaret, ekonomi ve yatırım farklılıklarının dünya ekonomisinin gelişmesinde önemli olduğunu... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T20:41+0300
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Minnihanov, "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapanışında yaptığı konuşmasında, forumda emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.İslam dünyasıyla ilişkilerin önem kazandığına dikkati çeken Minnihanov, İİT'nin İslam dünyasındaki en önemli kurum olduğunu belirterek "Rusya'nın politik konumu ve farklı dinlerden insanları bir arada barındırması, ülke için İslam ülkeleri ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Rusya ve İİT ülkeleri dünya kalkınmasına yönelik birçok konuda aynı görüşü paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.Minnihanov, küresel istikrarsızlık koşullarında ülkeler arası işbirliğinin değerli olduğunu aktararak işbirliğinin kültürlerin çeşitliliği ve değer yönelimleri ile adil dünya düzeninin gelişmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.İslam ekonomisinde ticaret, ekonomik ve yatırım farklılıklarının dünya ekonomisinin en önemli parçalarından birisi olduğuna vurgu yapan Minnihanov, şu ifadeleri kullandı:
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tataristan, rusya, kazan, islam

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, Kazan Forum 2023 kapanışında konuştu

20:41 19.05.2023
© Sputnik Rustam Minnihanov
 Rustam Minnihanov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rus coğrafyasında ticaret, ekonomi ve yatırım farklılıklarının dünya ekonomisinin gelişmesinde önemli olduğunu belirterek, "Rusya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ile kamu ve siyasi yapıları ile manevi değerlerine saygı duyarak kapsamlı işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor." dedi.
Minnihanov, "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapanışında yaptığı konuşmasında, forumda emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.
İslam dünyasıyla ilişkilerin önem kazandığına dikkati çeken Minnihanov, İİT'nin İslam dünyasındaki en önemli kurum olduğunu belirterek "Rusya'nın politik konumu ve farklı dinlerden insanları bir arada barındırması, ülke için İslam ülkeleri ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Rusya ve İİT ülkeleri dünya kalkınmasına yönelik birçok konuda aynı görüşü paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Minnihanov, küresel istikrarsızlık koşullarında ülkeler arası işbirliğinin değerli olduğunu aktararak işbirliğinin kültürlerin çeşitliliği ve değer yönelimleri ile adil dünya düzeninin gelişmesinde büyük rol oynadığını dile getirdi.
İslam ekonomisinde ticaret, ekonomik ve yatırım farklılıklarının dünya ekonomisinin en önemli parçalarından birisi olduğuna vurgu yapan Minnihanov, şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu farklılıkların uluslararası ticarette ağırlığı giderek artıyor. Rusya, İİT üyesi ülkeler ile kamu ve siyasi yapıları ile manevi değerlerine saygı duyarak kapsamlı işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor. Mevcut şartlarda, yük taşımacılığının lojistik zincirinin yeniden inşası için karşılıklı antlaşmaların artırılması, ithalatçı yerleştirme ve ülkelerin teknolojik egemenliklerinin güçlendirilmesi konuları üzerinde çalışılması, uluslararası taşımacılık koridorları dünyasının iyileştirilmesi ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Bu bakımdan Kazan Forum benzersizdir. Katılımcıların ve konukların bu konuları ve birçok öneriyi tartışabilecekleri bir platformdur."
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