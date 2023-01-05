https://sputniknews.com.tr/20230105/taliban-signs-first-international-deal-with-china-for-major-foreign-investment-in-afghanistan-1065426184.html

Taliban ilk dış yatırım anlaşmasını imzaladı

Taliban ilk dış yatırım anlaşmasını imzaladı

Taliban, ilk yabancı yatırım anlaşmasını Sincan merkezli bir Çinli şirketle imzaladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T17:12+0300

2023-01-05T17:12+0300

2023-01-05T17:13+0300

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taliban

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anlaşma

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Taliban yönetimi, ülkenin kuzeyindeki Amu Derya havzasından petrol çıkarmak üzere hükümetin ilk büyük yabancı yatırım anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, Çin merkezli Xinjiang Orta Asya Petrol ve Gaz Şirketi (CAPEIC) ile imzalandı.Çin Büyükelçisi Wang Yu, Pekin yönetimiyle Taliban arasında 25 yıllık bir anlaşmanın imzalandığını söyledi ve "Amu Darya Petrol anlaşması Çin ile Afganistan arasındaki önemli bir anlaşma" dedi.Independent'ın haberine göre, Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, anlaşma kapsamında Çinli petrol şirketinin Afganistan'da yılda 150 milyon dolarlık (124 milyon sterlin) yatırım yapacağını söyledi.Mücahid ayrıca, Taliban yönetimindeki yönetimin projede yüzde 20 ortaklığa sahip olacağını ve bu payın yüzde 75'e çıkarılabileceğini de sözlerine ekledi. Uzmanlar, 150 milyon doların Çin için görece gevşek bir değişim olduğunu, ancak Afganistan'ı çok sınırlı ulusal geliriyle yönetmeye çalışan Taliban için oldukça büyük bir destek olduğuna dikkat çekti.Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Observer Research Foundation üyesi Kabir Taneja, değerlendirmesinde şunları söyledi:"Taliban siyasi altyapısını ellerinden geldiğince sağlamlaştırmaya çalışacak ve işleyen bir ekonomi olmadan devleti yönetemeyeceklerini de anlayacaklar. Taliban'ın yalnızca tarımdan ve afyon ticaretinden değil, aynı zamanda resmi ticaretten gelen fonlara ihtiyacı var. Taliban çaresiz durumda ve Çin'i bu anlaşmayı imzalaması için uzun süredir zorluyor."

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