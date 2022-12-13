Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Nebati: Gelişmiş ekonomilerde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye güçlü bir artış gösterdi
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/afganistanda-cinlilerin-kaldigi-otele-yonelik-saldiriyi-isid-ustlendi-1064518783.html
Afganistan'da Çinlilerin kaldığı otele yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi
Afganistan'da Çinlilerin kaldığı otele yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilerin kaldığı otele düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:13+0300
2022-12-13T12:13+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
işid
saldırı
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064518626_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_61aa4c397145bbc3be02f321e15911d2.jpg
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün, Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı Longan Oteli'ne düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıyı IŞİD-Horasan örgütü üstlendi.Örgüt, Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2 üyesinin diplomatlar tarafından ziyaret edilen oteli, 'komünist Çin'e ait olduğu için hedef aldığını duyurdu.Açıklamada, saldırganların daha önce biri ana salona olmak üzere otele bırakılan patlayıcılarla dolu 2 çantayı patlatarak otelin bir bölümünü ateşe verdiği kaydedildi.Geçen sene Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, 3 saldırganın öldürüldüğünü bildirmişti. IŞİD'in iddiasına göre, saldırıda sadece 2 militan yer aldı.Bunun yanı sıra IŞİD militanların kimliğini açıklamadı, ancak fotoğraflarını yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/afgan-baskentinde-cinlilerin-kaldigi-otel-yakininda-patlama-ve-silah-sesleri-1064479518.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064518626_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_1d7275c970dc3a921dbcdbd47fa69625.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, işid, saldırı, taliban
afganistan, işid, saldırı, taliban

Afganistan'da Çinlilerin kaldığı otele yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

12:13 13.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARKabil - bombalı saldırı
Kabil - bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
Abone olTelegram
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilerin kaldığı otele düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün, Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı Longan Oteli'ne düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıyı IŞİD-Horasan örgütü üstlendi.
Örgüt, Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2 üyesinin diplomatlar tarafından ziyaret edilen oteli, 'komünist Çin'e ait olduğu için hedef aldığını duyurdu.
Açıklamada, saldırganların daha önce biri ana salona olmak üzere otele bırakılan patlayıcılarla dolu 2 çantayı patlatarak otelin bir bölümünü ateşe verdiği kaydedildi.
Geçen sene Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, 3 saldırganın öldürüldüğünü bildirmişti. IŞİD'in iddiasına göre, saldırıda sadece 2 militan yer aldı.
Bunun yanı sıra IŞİD militanların kimliğini açıklamadı, ancak fotoğraflarını yayınladı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilerin kaldığı otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
DÜNYA
Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otele silahlı ve bombalı saldırı
Dün, 14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала