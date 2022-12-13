https://sputniknews.com.tr/20221213/afganistanda-cinlilerin-kaldigi-otele-yonelik-saldiriyi-isid-ustlendi-1064518783.html

Afganistan'da Çinlilerin kaldığı otele yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'da Çinlilerin kaldığı otele yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilerin kaldığı otele düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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taliban kontrolünde afganistan

afganistan

işid

saldırı

taliban

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün, Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı Longan Oteli'ne düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıyı IŞİD-Horasan örgütü üstlendi.Örgüt, Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2 üyesinin diplomatlar tarafından ziyaret edilen oteli, 'komünist Çin'e ait olduğu için hedef aldığını duyurdu.Açıklamada, saldırganların daha önce biri ana salona olmak üzere otele bırakılan patlayıcılarla dolu 2 çantayı patlatarak otelin bir bölümünü ateşe verdiği kaydedildi.Geçen sene Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, 3 saldırganın öldürüldüğünü bildirmişti. IŞİD'in iddiasına göre, saldırıda sadece 2 militan yer aldı.Bunun yanı sıra IŞİD militanların kimliğini açıklamadı, ancak fotoğraflarını yayınladı.

https://sputniknews.com.tr/20221212/afgan-baskentinde-cinlilerin-kaldigi-otel-yakininda-patlama-ve-silah-sesleri-1064479518.html

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