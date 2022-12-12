https://sputniknews.com.tr/20221212/afgan-baskentinde-cinlilerin-kaldigi-otel-yakininda-patlama-ve-silah-sesleri-1064479518.html
Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri
Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri
Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı başkent Kabil'deki otel çevresinden... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
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Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri
14:24 12.12.2022 (güncellendi: 14:27 12.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı başkent Kabil'deki otel çevresinden patlama ve silah seslerinin duyulduğu haberi geldi.