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SON DAKİKA | Kabil'de Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri
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Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri
Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri
Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı başkent Kabil'deki otel çevresinden... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
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afganistan, kabil, çin
afganistan, kabil, çin

Afgan başkentinde Çinlilerin kaldığı otel yakınında patlama ve silah sesleri

14:24 12.12.2022 (güncellendi: 14:27 12.12.2022)
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Ağustos 2021'de ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a iş ilişkileri için giden Çinlilerin kaldığı başkent Kabil'deki otel çevresinden patlama ve silah seslerinin duyulduğu haberi geldi.
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