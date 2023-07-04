https://sputniknews.com.tr/20230704/putin-sio-zirvesine-seslendi-yaptirimlara-karsi-koyacagiz-rusya-hic-olmadigi-kadar-birlik-icinde-1073146749.html

Putin, ŞİÖ zirvesine seslendi: Yaptırımlara karşı koyacağız, Rusya hiç olmadığı kadar birlik içinde

Putin, ŞİÖ zirvesine seslendi: Yaptırımlara karşı koyacağız, Rusya hiç olmadığı kadar birlik içinde

Rusya Devlet Başkanı Putin, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesindeki konuşmasında, ülkesine karşı bir hibrid... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T12:04+0300

2023-07-04T12:04+0300

2023-07-04T12:04+0300

dünya

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

vladimir putin

rusya

hindistan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın ev sahipliğinde video-konferans yoluyla gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesindeki açıklamaları sırasında ülkesine karşı hibrid bir savaş yürütülmekte olduğunu söyledi.Bununla beraber, kendilerine uygulanan yaptırım ve sınırlamalara karşı koymaya ve onların üstesinden gelmeye devam edeceklerini belirten Putin, Rusya’yı içten parçalama girişimlerinin başarılı olamadığını ima ederek, ‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğu’ vurgusunu yaptı.Putin, ŞİÖ zirvesindeki açıklaması sırasında ayrıca, Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 80 oranında ülkelerin yerel para birimleri olan ruble ve yuan ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

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şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin, rusya, hindistan