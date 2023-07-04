https://sputniknews.com.tr/20230704/putin-sio-zirvesine-seslendi-yaptirimlara-karsi-koyacagiz-rusya-hic-olmadigi-kadar-birlik-icinde-1073146749.html
Putin, ŞİÖ zirvesine seslendi: Yaptırımlara karşı koyacağız, Rusya hiç olmadığı kadar birlik içinde
Putin, ŞİÖ zirvesine seslendi: Yaptırımlara karşı koyacağız, Rusya hiç olmadığı kadar birlik içinde
Rusya Devlet Başkanı Putin, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesindeki konuşmasında, ülkesine karşı bir hibrid... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T12:04+0300
2023-07-04T12:04+0300
2023-07-04T12:04+0300
dünya
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin
rusya
hindistan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın ev sahipliğinde video-konferans yoluyla gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesindeki açıklamaları sırasında ülkesine karşı hibrid bir savaş yürütülmekte olduğunu söyledi.Bununla beraber, kendilerine uygulanan yaptırım ve sınırlamalara karşı koymaya ve onların üstesinden gelmeye devam edeceklerini belirten Putin, Rusya’yı içten parçalama girişimlerinin başarılı olamadığını ima ederek, ‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğu’ vurgusunu yaptı.Putin, ŞİÖ zirvesindeki açıklaması sırasında ayrıca, Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 80 oranında ülkelerin yerel para birimleri olan ruble ve yuan ile gerçekleştirildiğini kaydetti.
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şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin, rusya, hindistan
şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), vladimir putin, rusya, hindistan
Putin, ŞİÖ zirvesine seslendi: Yaptırımlara karşı koyacağız, Rusya hiç olmadığı kadar birlik içinde
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Rusya Devlet Başkanı Putin, video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesindeki konuşmasında, ülkesine karşı bir hibrid savaş yürütüldüğünü belirtti. Bu savaşın parçası olan yaptırımlara karşı koymayı sürdüreceklerini kaydeden Putin, ‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik halinde olduğu’ mesajını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın ev sahipliğinde video-konferans yoluyla gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesindeki açıklamaları sırasında ülkesine karşı hibrid bir savaş yürütülmekte olduğunu söyledi.
Bununla beraber, kendilerine uygulanan yaptırım ve sınırlamalara karşı koymaya ve onların üstesinden gelmeye devam edeceklerini belirten Putin, Rusya’yı içten parçalama girişimlerinin başarılı olamadığını ima ederek, ‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğu’ vurgusunu yaptı.
Putin, ŞİÖ zirvesindeki açıklaması sırasında ayrıca, Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 80 oranında ülkelerin yerel para birimleri olan ruble ve yuan ile gerçekleştirildiğini kaydetti.