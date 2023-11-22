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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/israil-devlet-televizyonu-gazzedeki-esirlerin-saliverilmesi-yarin-saat-1000da-baslayacak-1077687678.html
İsrail devlet televizyonu: Gazze'deki esirlerin salıverilmesi yarın saat 10.00'da başlayacak
İsrail devlet televizyonu: Gazze'deki esirlerin salıverilmesi yarın saat 10.00'da başlayacak
İsrail devlet televizyonu, Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun yarın saat 10.00'dan itibaren serbest... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T23:35+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile varılan uzlaşının genel hatlarına göre İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini önceki günün akşamı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üzerinden teslim alacağı belirtildi.Buna karşılık İsrail'in de serbest bırakacağı Filistinli tutukluların isimlerini ICRC'ye teslim edeceği aktarıldı.Yarın serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin ailelerine bu akşam bilgi verilmeyeceği bildirilen haberde, teslim alınan esirlerin hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından aileleriyle buluşacakları ifade edildi.Haberde, "Esirlerin serbest bırakılması işlemleri her gün sabah 10.00'da başlayacak" denildi.Salıverilecek esirlerin İsrail'e ulaştırılmak üzere ilk etapta ICRC'ye teslim edileceğine yer verilen haberde, Filistinli tutukluların İsrailli esirler yetkililere teslim edildikten sonra serbest bırakılacağına dikkat çekildi.Varılan uzlaşı çerçevesinde salıverilen her İsrailli esire karşılık her gün 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, bölgede sıkılacak tek bir kurşunun uzlaşının ihlali sayılacağı ancak uzlaşının sona ermesi anlamına gelmeyeceği vurgulandı.Haberde ayrıca daha fazla İsrailli esirin serbest kalmasını sağlamak amacıyla insani aranın 4 günün sonunda uzatılacağının öngörüldüğüne yer verildi.Öte yandan İsrail Ordu Radyosu da paylaştığı haberde, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı gereği Filistinli çocuk tutukluların anneleriyle birlikte serbest bırakılacaklarını kaydetti.Mısır, Katar ve ABD'nin uzlaşıya garantör olduklarına işaret edilen haberde, Hamas'ın elinde yaklaşık 80 kadın ve çocuk esirin bulunduğu, dolayısıyla insani aranın 7 güne uzatılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesinin 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusyanin-bm-temsilcisi-israil-hamas-anlasmasinin-gerilimi-azaltacak-bir-adim-olmasini-umuyoruz-1077684783.html
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İsrail devlet televizyonu: Gazze'deki esirlerin salıverilmesi yarın saat 10.00'da başlayacak

23:35 22.11.2023 (güncellendi: 23:37 22.11.2023)
© AA / Saeed QaqGazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Batı Kudüs'te eylem yaptı
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Batı Kudüs'te eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA / Saeed Qaq
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İsrail devlet televizyonu, Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun yarın saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile varılan uzlaşının genel hatlarına göre İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini önceki günün akşamı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üzerinden teslim alacağı belirtildi.
Buna karşılık İsrail'in de serbest bırakacağı Filistinli tutukluların isimlerini ICRC'ye teslim edeceği aktarıldı.
Yarın serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin ailelerine bu akşam bilgi verilmeyeceği bildirilen haberde, teslim alınan esirlerin hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından aileleriyle buluşacakları ifade edildi.
Haberde, "Esirlerin serbest bırakılması işlemleri her gün sabah 10.00'da başlayacak" denildi.
Salıverilecek esirlerin İsrail'e ulaştırılmak üzere ilk etapta ICRC'ye teslim edileceğine yer verilen haberde, Filistinli tutukluların İsrailli esirler yetkililere teslim edildikten sonra serbest bırakılacağına dikkat çekildi.
Varılan uzlaşı çerçevesinde salıverilen her İsrailli esire karşılık her gün 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, bölgede sıkılacak tek bir kurşunun uzlaşının ihlali sayılacağı ancak uzlaşının sona ermesi anlamına gelmeyeceği vurgulandı.
Haberde ayrıca daha fazla İsrailli esirin serbest kalmasını sağlamak amacıyla insani aranın 4 günün sonunda uzatılacağının öngörüldüğüne yer verildi.
Öte yandan İsrail Ordu Radyosu da paylaştığı haberde, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı gereği Filistinli çocuk tutukluların anneleriyle birlikte serbest bırakılacaklarını kaydetti.
Mısır, Katar ve ABD'nin uzlaşıya garantör olduklarına işaret edilen haberde, Hamas'ın elinde yaklaşık 80 kadın ve çocuk esirin bulunduğu, dolayısıyla insani aranın 7 güne uzatılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesinin 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağını söylemişti.
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