https://sputniknews.com.tr/20230522/yunanistanda-secimi-onde-goturen-micotakis-ikinci-oylama-mesaji-verdi-1071371568.html

Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu

Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu

Yunanistan’da düzenlenen genel seçimde oyların 85’inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,81’ini alan Başbakan... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T00:17+0300

2023-05-22T00:17+0300

2023-05-22T00:39+0300

dünya

kiryakos miçotakis

seçim

yunanistan

ikinci tur

avrupa

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Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.ND’nin ardından Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 20,06’sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 11,62’sini, Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,17’sini, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 4,47’sini aldı.Seçime katılan 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasından toplam 5 parti ve ittifak yüzde 3 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı. Seçime dair resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor. Halka, kendisine ve partisine gösterdiği büyük destek için teşekkür eden Miçotakis, "Halkımız oylarıyla ülkemizin bu dört yılda attığı önemli adımları bildiğini gösterdi" diye konuştu.Miçotakis, sandık sonuçlarına göre umudun kötümserliğe, birliğin ayrıma karşı galip geldiği yorumunu yaparak, "Sandık sonuçları Yeni Demokrasinin tek başına güçlü bir şekilde iktidar olabilmesi için halkın onayını aldığını kanıtladı. Seçmenler bugün bunu net bir şekilde istedi ancak bizden bir şey daha istediler. İlerleme, cesur reformlar yolunda daha hızlı koşmamızı" dedi.Duygulu ve gururlu olduğunu ifade eden Miçotakis, böylesi büyük bir oy oranının kendisine yüklediği sorumluluğun ağırlığını hissettiğini vurguladı.Miçotakis, halkın güvenine layık olmak için daha çok çalışacağına söz vererek, şunları kaydetti:Partisinin merkez binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Miçotakis, "Hemen yarından itibaren başlayacak ve bir sonraki seçimlere kadar sürecek mücadeleyi birlikte vereceğiz. Halk buna çoktan karar verdi. Yeni Demokrasi'nin tek başına iktidarı sandıkta matematiksel olarak da teyit edilsin" dedi.Miçotakis, sözlerine şöyle devam etti:Çipras ise Miçotakis'i arayarak genel seçimlerde kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti. PASOK lideri Nikos Androulakis ise yaptığı açıklamada, partisinin elde ettiği başarıyı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "Bugün bu büyük zafere imza atan her Yunan kadın ve erkeğe yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi. Koalisyon hükümeti kurulamazsa seçim ikinci tura gidecek İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46’lık oy oranına ulaşamazken, Yeni Demokrasi’nin partiler arasında işbirliği yaparak koalisyon hükümeti kurmaması halinde seçimin ikinci turunun haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması bekleniyor. Salt çoğunluk sistemine göre, bir parti oyların yüzde 38’ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.

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