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https://sputniknews.com.tr/20230810/ekvadorda-suikaste-ugrayan-devlet-baskani-adayi-olduruldu-1074531718.html
Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü
Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü
Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:03+0300
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dünya
video
ekvador
güney amerika
suikast
başkan adayı
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Güney Amerika ülkesi Ekvador, suikastle sarsıldı. Bir sonraki hafta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için aday olan Fernando Villavicencio, başkent Quito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.Başına 3 el ateş edilen Villavicencio olay yerinde hayatını kaybetti. Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın güvenlikle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü duyuruldu.Saldırı sırasında ayrıca 1 milletvekili adayı, 2 polis memuru dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suikastle bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/abd-baskani-bideni-tehdit-eden-kisi-cikan-catismada-olduruldu-1074520428.html
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Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü
Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü
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video, ekvador, güney amerika, suikast, başkan adayı
video, ekvador, güney amerika, suikast, başkan adayı

Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü

12:03 10.08.2023 (güncellendi: 12:11 10.08.2023)
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Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador, suikastle sarsıldı. Bir sonraki hafta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için aday olan Fernando Villavicencio, başkent Quito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Başına 3 el ateş edilen Villavicencio olay yerinde hayatını kaybetti. Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın güvenlikle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırı sırasında ayrıca 1 milletvekili adayı, 2 polis memuru dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suikastle bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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