https://sputniknews.com.tr/20230810/ekvadorda-suikaste-ugrayan-devlet-baskani-adayi-olduruldu-1074531718.html

Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü

Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük ulusal... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T12:03+0300

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başkan adayı

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Güney Amerika ülkesi Ekvador, suikastle sarsıldı. Bir sonraki hafta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için aday olan Fernando Villavicencio, başkent Quito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.Başına 3 el ateş edilen Villavicencio olay yerinde hayatını kaybetti. Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın güvenlikle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü duyuruldu.Saldırı sırasında ayrıca 1 milletvekili adayı, 2 polis memuru dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suikastle bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/abd-baskani-bideni-tehdit-eden-kisi-cikan-catismada-olduruldu-1074520428.html

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Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü Ekvador'da suikaste uğrayan devlet başkanı adayı öldürüldü 2023-08-10T12:03+0300 true PT0M15S

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video, ekvador, güney amerika, suikast, başkan adayı