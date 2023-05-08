https://sputniknews.com.tr/20230508/kral-3-charlesin-tac-giyme-toreni-kilic-tasiyan-mavili-hanimefendi-herkesi-golgede-birakti--1070766460.html

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: 'Kılıç taşıyan mavili hanımefendi' herkesi gölgede bıraktı

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: 'Kılıç taşıyan mavili hanımefendi' herkesi gölgede bıraktı

Birleşik Krallık parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı Penny Mordaunt, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde hem Devlet Kılıcını taşıyan hem de... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T13:30+0300

2023-05-08T13:30+0300

2023-05-08T14:25+0300

dünya

penny mordaunt

kral 3. charles

birleşik krallık

britanya

ingiltere

londra

muhafazakar parti

avam kamarası

başkan

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Londra'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2022'deki liderlik ve dolayısıyla başbakanlık yarışında yer almasıyla tanınan Penny Mordaunt, beklenmedik şekilde Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninin en dikkat çeken figürü oldu. Hem Birleşik Krallık parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın hem de monarkın resmi danışma heyeti Özel Konsey'in Başkanı Penny Mordaunt, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törende kraliyet ailesinin tümünü gölgede bırakan bir performans sergiledi. Bedenine omuzları ve kepine altın renkli eğreltiotu deseni işlenmiş deniz mavisi pelerinli elbise, yüzüne ciddi, vakur ifade geçiren Mordaunt, unvanı gereği törende Devlet Kılıcı'nı taşıyan kişi oldu. 3.6 kilo ağırlığındaki kılıcı 51 dakika taşıdıBöylece Devlet Kılıcı'nı taşıyan ilk kadın olarak tarihe geçen Mordaunt, pek çok kişiye uzun, sıkıcı ve hatta anlamsız gelebilecek törende, Britanyalı imajının dünyaya pazarlanmasında en önemli meta olan Kral Arthur, Büyücü Merlin ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsanesini çağrıştıran bir hava estirdi. Duruşu ve kılıcı tutuşuyla efsanede Kral Arthur'a Excalibur kılıcını veren Glastonbury Gölü ve Avalon Adası Leydisi Vivien'i çağrıştıran Mordaunt, 17. yüzyıldan kalma 3.6 kilo ağırlığındaki Devlet Kılıcı'nı 51 dakika boyunca yukarı doğru tutarak taşıdı. Charles'ın hükümranlık simgelerini kuşanması sırasında, Mordaunt, 4. George'un 1821'deki taç giyme töreni için yapılmış paha biçilmez sivri uçlu Mücevher Kılıcı'nı monarka sunan tarihteki ilk kadın oldu. Devlet Kılıcı'nı piskoposlara verip -monarkın sorumluluklarını simgeleyen nesne koleksiyonunun parçası olan- Mücevher Kılıcı'nı alarak Kral Charles'a takdim eden Mordaunt, tarihi gelenekler uyarınca, daha sonra Mücevher Kılıcı'nı Charles'ın portresinin yer aldığı yeni basılmış 100 adet 50 peni karşılığında (kefaret parası) 'geri alarak' nesneler koleksiyonuna geri koydu. Britanya kraliyetinin hayranları, sosyal medyada Penny Mordaunt'un 'törendeki geri kalan her şeyi gölgede bıraktığına' dair paylaşımlar yaptı.Yıldız Savaşları, Taht Oyunları gibi fantastik film, dizi hayranları, Mordaunt'un görünüşünü 'gladyatör pelerinli savaşçı bir prensese' benzeterek heyecanlandı. 'Kol ve omuz gücüne hayranım'Eski İşçi Partili Başbakan Tony Blair'in kampanya, medya ve iletişim direktörü Alastair Campbell, "Kimse benim için 'Muhafazakarlar hakkında asla olumlu bir şey söylememiştir' demesin. Penny Mordaunt'ın kol ve omuz gücüne hayranım!" diye tweetledi. Anamuhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Emily Thornberry, "Söylemeliyim ki, Penny Mordaunt çok iyi görünüyor! Kılıç taşıyıcısı gösteriyi çalıyor" tweetini attı. 'Kılıçtan keskin'İşçi Partisi milletvekili Chris Bryant "Penny kılıçtan keskindir" diye tasdik etti. TV sunucusu Dan Walker, "Olimpiyat'a gönderin" önerisinde bulundu. Birleşik Krallık tarihinde Özel Konsey Başkanı sıfatıyla yeni monarkı ilan eden ilk kadın olan Avam Kamarası Başkanı, kendi rolüyle ilgili şu paylaşımı yaptı:Adeta askeri talimle hazırlandı 4 Mart 1973 doğumlu, eski bir donanma yedek askeri olan 50 yaşındaki kadın siyasetçi, törene şınav çekme ve kılıcın ağır bir kopyasını taşıma egzersizleriyle hazırlandığını söylemişti.Elbiseye 2 bin sterlini cebinden ödediMordaunt'un törende giydiği 2 bin sterlinlik elbiseyi lüks hazır giyim markası Safiyaa'dan kendi parasıyla satın aldığı da medyaya yansıdı. Geçen ay The Sunday Times'a konuşan bir kaynak, "Bütçe ayrılmadığı için giysisinin parasını kendisi ödüyor ve herhangi bir vergi mükellefinin parasının buna harcanmaması gerektiğine şüphe yok. Penny, taç giyme töreninden sonra onu satabileceğini... söyledi" dedi. Önceki ilkler2010'dan beri Kuzey Portsmouth milletvekili olan Mordaunt, Britanya'da 2015 yılında Silahlı Kuvvetler Bakanı, 2019'da Savunma Bakanı olarak atanan ilk kadın oldu. Boris Johnson'ın Temmuz 2022'de Partygate skandalı nedeniyle başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti içinde başlayan liderlik yarışına katılan Mordaunt, milletvekillerinin beşinci tur oylamasında Rishi Sunak ve Liz Truss'a yenildi. Truss başbakanlıktan istifa ettikten sonra, bir kez daha adaylığını açıkladı, ancak 100 milletvekilinin desteği şartını karşılayamadı. Geçen yıl Kral 3. Charles'ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de öldüğünü resmen ilan etmek görevini de üstlendi.

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