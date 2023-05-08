Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: 'Kılıç taşıyan mavili hanımefendi' herkesi gölgede bıraktı
13:30 08.05.2023 (güncellendi: 14:25 08.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Penny Mordaunt@PennyMordauntBirleşik Krallık parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı ve monarkın resmi danışma heyeti Özel Konsey'in Başkanı olan Penny Mordaunt, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde hem Devlet Kılıcını taşıyan hem de Mücevher Kılıcı monarka sunan ilk kadın olarak tarihe geçti.
© Fotoğraf : Twitter/Penny Mordaunt@PennyMordaunt
Birleşik Krallık parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı Penny Mordaunt, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde hem Devlet Kılıcını taşıyan hem de Mücevher Kılıcı monarka sunan ilk kadın olarak tarihe geçti. Sosyal medya kullanıcıları 'kılıç taşıyan mavili hanımefendinin diğer herkesi gölgede bırakarak törene damga vurduğunu' belirtti.
Londra'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2022'deki liderlik ve dolayısıyla başbakanlık yarışında yer almasıyla tanınan Penny Mordaunt, beklenmedik şekilde Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninin en dikkat çeken figürü oldu.
Hem Birleşik Krallık parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın hem de monarkın resmi danışma heyeti Özel Konsey'in Başkanı Penny Mordaunt, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törende kraliyet ailesinin tümünü gölgede bırakan bir performans sergiledi.
How Penny Mordaunt became the surprise star of King Charles’ coronation https://t.co/xeWVN6kFYj pic.twitter.com/PJxLlZDvIg— Independent Lifestyle (@IndyLife) May 7, 2023
Bedenine omuzları ve kepine altın renkli eğreltiotu deseni işlenmiş deniz mavisi pelerinli elbise, yüzüne ciddi, vakur ifade geçiren Mordaunt, unvanı gereği törende Devlet Kılıcı'nı taşıyan kişi oldu.
3.6 kilo ağırlığındaki kılıcı 51 dakika taşıdı
Böylece Devlet Kılıcı'nı taşıyan ilk kadın olarak tarihe geçen Mordaunt, pek çok kişiye uzun, sıkıcı ve hatta anlamsız gelebilecek törende, Britanyalı imajının dünyaya pazarlanmasında en önemli meta olan Kral Arthur, Büyücü Merlin ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsanesini çağrıştıran bir hava estirdi.
Duruşu ve kılıcı tutuşuyla efsanede Kral Arthur'a Excalibur kılıcını veren Glastonbury Gölü ve Avalon Adası Leydisi Vivien'i çağrıştıran Mordaunt, 17. yüzyıldan kalma 3.6 kilo ağırlığındaki Devlet Kılıcı'nı 51 dakika boyunca yukarı doğru tutarak taşıdı.
Here's why Penny Mordaunt was carrying a sword at King Charles' coronation https://t.co/G0fzkOWpmC pic.twitter.com/uD3XOfGEQi— Daily Mail Online (@MailOnline) May 6, 2023
Charles'ın hükümranlık simgelerini kuşanması sırasında, Mordaunt, 4. George'un 1821'deki taç giyme töreni için yapılmış paha biçilmez sivri uçlu Mücevher Kılıcı'nı monarka sunan tarihteki ilk kadın oldu. Devlet Kılıcı'nı piskoposlara verip -monarkın sorumluluklarını simgeleyen nesne koleksiyonunun parçası olan- Mücevher Kılıcı'nı alarak Kral Charles'a takdim eden Mordaunt, tarihi gelenekler uyarınca, daha sonra Mücevher Kılıcı'nı Charles'ın portresinin yer aldığı yeni basılmış 100 adet 50 peni karşılığında (kefaret parası) 'geri alarak' nesneler koleksiyonuna geri koydu.
Penny Mordaunt Conservative MPhttps://t.co/ZhnyiWm20S.— Jon Hill (@JonHlluk) May 7, 2023
Britanya kraliyetinin hayranları, sosyal medyada Penny Mordaunt'un 'törendeki geri kalan her şeyi gölgede bıraktığına' dair paylaşımlar yaptı.
Yıldız Savaşları, Taht Oyunları gibi fantastik film, dizi hayranları, Mordaunt'un görünüşünü 'gladyatör pelerinli savaşçı bir prensese' benzeterek heyecanlandı.
'Kol ve omuz gücüne hayranım'
Eski İşçi Partili Başbakan Tony Blair'in kampanya, medya ve iletişim direktörü Alastair Campbell, "Kimse benim için 'Muhafazakarlar hakkında asla olumlu bir şey söylememiştir' demesin. Penny Mordaunt'ın kol ve omuz gücüne hayranım!" diye tweetledi.
Anamuhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Emily Thornberry, "Söylemeliyim ki, Penny Mordaunt çok iyi görünüyor! Kılıç taşıyıcısı gösteriyi çalıyor" tweetini attı.
'Kılıçtan keskin'
İşçi Partisi milletvekili Chris Bryant "Penny kılıçtan keskindir" diye tasdik etti.
TV sunucusu Dan Walker, "Olimpiyat'a gönderin" önerisinde bulundu.
Birleşik Krallık tarihinde Özel Konsey Başkanı sıfatıyla yeni monarkı ilan eden ilk kadın olan Avam Kamarası Başkanı, kendi rolüyle ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Üzerlerine düşen rolü oynayan binlerce kişiyle birlikte taç giyme töreninin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Silahlı kuvvetlerimizin, polislerimizin ve diğerlerinin törenin bir parçası olarak veya hepimizi güvende tutmak için saatlerdir yürüdüğünün veya ayakta durduğunun gayet farkındayım. Buna kıyasla benim işim oldukça kolaydı. Bunu bu kadar dikkate değer kılan herkese kocaman ve yürekten teşekkürler. Bugün hepinizle ve Kral ve Kraliçe ile çok gurur duyuyorum."
Honoured to be part of the #coronation with thousands of others who played their part. I'm very aware that our armed forces, police officers & others have been marching or standing for hours as part of the ceremony or to keep us all safe. In comparison, my job was rather easier. pic.twitter.com/ksmpGWUtog— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) May 6, 2023
Adeta askeri talimle hazırlandı
4 Mart 1973 doğumlu, eski bir donanma yedek askeri olan 50 yaşındaki kadın siyasetçi, törene şınav çekme ve kılıcın ağır bir kopyasını taşıma egzersizleriyle hazırlandığını söylemişti.
Elbiseye 2 bin sterlini cebinden ödedi
Mordaunt'un törende giydiği 2 bin sterlinlik elbiseyi lüks hazır giyim markası Safiyaa'dan kendi parasıyla satın aldığı da medyaya yansıdı.
Geçen ay The Sunday Times'a konuşan bir kaynak, "Bütçe ayrılmadığı için giysisinin parasını kendisi ödüyor ve herhangi bir vergi mükellefinin parasının buna harcanmaması gerektiğine şüphe yok. Penny, taç giyme töreninden sonra onu satabileceğini... söyledi" dedi.
Önceki ilkler
2010'dan beri Kuzey Portsmouth milletvekili olan Mordaunt, Britanya'da 2015 yılında Silahlı Kuvvetler Bakanı, 2019'da Savunma Bakanı olarak atanan ilk kadın oldu.
Boris Johnson'ın Temmuz 2022'de Partygate skandalı nedeniyle başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti içinde başlayan liderlik yarışına katılan Mordaunt, milletvekillerinin beşinci tur oylamasında Rishi Sunak ve Liz Truss'a yenildi. Truss başbakanlıktan istifa ettikten sonra, bir kez daha adaylığını açıkladı, ancak 100 milletvekilinin desteği şartını karşılayamadı. Geçen yıl Kral 3. Charles'ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de öldüğünü resmen ilan etmek görevini de üstlendi.