https://sputniknews.com.tr/20230505/julian-assangedan-kral-3-charlesa-davet-tac-giyme-toreninden-sonra-beni-hapishanede-ziyaret-edin-1070679317.html

Julian Assange'dan Kral 3. Charles'a davet: Taç giyme töreninden sonra beni hapishanede ziyaret edin

Julian Assange'dan Kral 3. Charles'a davet: Taç giyme töreninden sonra beni hapishanede ziyaret edin

ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını ifşa ettiği için iadesinin talep edilmesi nedeniyle 11 yıldır özgür gün görmeyen ve 4 yıldır Londra'da yüksek güvenlikli... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T20:39+0300

2023-05-05T20:39+0300

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hapishane

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2010'da ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren 250 binden fazla gizli belgesini WikiLeaks'te yayımlamasından beri Washington'ın peşine düştüğü Julian Assange, Nisan 2019'dan bu yana 4 yıldır tutulduğu Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevinden Britanya Kralı 3. Charles'a mektup gönderdi. ABD'nin Britanya'dan iadesini talep ettiği ve 175 yıl hapis cezası anlamına gelen Casusluk Yasası suçlamalarından yargılamayı istediği Assange, istihzayla seslendiği Kral 3. Charles'ı yarınki taç giyme töreninin ardından hapishaneyi ziyaret etmeye davet etti. Declassified UK web sitesinde yayımlanan mektupta şöyle denildi:'Miras diye buna denir'WikiLeaks kurucusu, mektubunda Britanya'nın Batı Avrupa'da en fazla mahkum sayısına sahip ülke konumunu hatırlatarak şöyle devam etti:Hapiste tutulması hukuki değilBritanya Milletler Topluluğu içindeki Avustralya'nın vatandaşı Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. İsveç'teki suçlamalar düşerken, Nisan 2019'da polis baskınıyla büyükelçilikten çıkarılıp 'kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlalden' Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu. Bu suçtan çarptırıldığı 50 hafta hapis cezasını doldurduktan sonra da ABD'nin iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.4 Ocak 2021'de Londra'da bir mahkemenin 'Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğu, Amerikan hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağı, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle gerçek risk altında olduğu' gerekçesiyle ABD'nin iade talebini reddetme kararı, ABD yönetimi tarafından temyize götürüldü. Haziran'da 2022'de Britanya İçişleri Bakanı'nın WikiLeaks kurucusunu ABD'ye iade kararını imzalamasına kadar varan süreci, Assange Yüksek Mahkeme'de temyize götürdü.Assange'ın serbest bırakılmasına verilen destek tüm dünyada artarken, basın kuruluşları, WikiLeaks kurucusunun serbest bırakılması ve ABD'nin hakkındaki suçlamaları düşürmesi için protestoyu ihmal etmiyor. Biden'a sordular: Hani gazetecilik suç değildi?Dün binlerce kişinin katılımıyla Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Assange'ın ölümüne hapiste esir alınması gündeme taşınırken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ndeki "Gazetecilik suç değildir" temalı konuşmasına atıfta bulunuldu.

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