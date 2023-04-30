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https://sputniknews.com.tr/20230430/kral-3-charlesin-tac-giyme-toreni-ilk-kez-butun-yurttaslar-baglilik-yemini-etmeye-cagrilacak-1070376485.html
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: İlk kez bütün yurttaşlar bağlılık yemini etmeye çağrılacak
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: İlk kez bütün yurttaşlar bağlılık yemini etmeye çağrılacak
3. Charles'ın taç giyme töreninde yüzyıllardır devam eden geleneklerden tarihi bir kopuşla, ilk kez Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu bölgesi ülkelerinin... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T11:34+0300
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dünya
kral 3. charles
britanya
ingiltere
ingiliz milletler topluluğu
taç giyme
tören
halk
vatandaş
yurttaş
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Britanya'da Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak taç giyme törenine çok sayıda üst düzey isim katılacak ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan ekranlardan tanıklık edecek.3. Charles için Birleşik Krallık geleneklerinde pek çok değişikliğe gidildi.En önemlisi, tarihte ilk kez, Birleşik Krallık'ın ve monarkın devlet başkanı olduğu diğer tüm ülkelerin her yurttaşının, monarka 'gerçek sadakat' yemini etmeye çağrılacak olması. Yani töreni ekranlardan izleyen milyonlarca insana da 'gerçek sadakat' yemini çağrısı yapılacak.Daha önce sadece aristokrasinin üyeleri böyle bir taahhütte bulunmaya çağrılıyordu.Tarihi değişiklikle ilgili Kralın Taç Giyme Töreni'ni Halkın Taç Giydirme Töreni'ne dönüştürme izahatı getirildi. Din kadınlarına ilk kez rolTörende İngiltere Kilisesi'nin kadın üyelerinin de rol olması, diğer pek çok ilk arasında yer alacak. Camilla ile de bir ilkCharles'ın eşi Camilla da taç giymesinin ardından kutsamak için alnına yağ sürülen ilk Eşlikçi Kraliçe olacak. Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde kutsanan ve bu sefer ilk kez vegan olan yağ, taç giydikten sonra taç giyme kaşığıyla Charles ve eşi Camilla’nın ellerine, göğsüne ve başına sürülecek.Çağrıyı Canterbury Başpiskoposu yapacakİngiliz basınına göre çığır açıcı değişiklik ise Halkın Saygı Duruşu denilen Canterbury Başpiskoposu'nun Westminster Abbey'dekileri ve televizyonda izleyenleri bağlılık yemini etmeye çağırmasıyla yaşanacak. Daha önce bu, aristokrasinin üyelerinin yeni hükümdarı onurlandırmak için sıraya girmesiyle sınırlı tutuluyordu. 'Halka ulusal figürlerle birlikte hareket etme fırsatı'Değişiklikle ilgili Canterbury Başpiskoposu'nu temsil eden Lambeth Sarayı'nın sözcüsü şu açıklamayı yaptı:'Demokratik ve kapsayıcı bir jest'Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, "Çok heyecan verici. Muhtemelen şimdiye kadarki gelenekten en radikal ayrılma ve tüm dünyadan Charles'ı Kral olarak alkışlamasını istemek bakımından olabildiğince kapsayıcı. Harika, demokratik ve kapsayıcı bir jest ve tam da 21. yüzyıla özgü" diye değerlendirdi. Anayasa uzmanı Sir Vernon Bogdanor "Bu, çok mantıklı bir değişiklik. 1953'te bile, halkı bir bütün olarak temsil etmek adına aristokratların orada olması, modası geçmişti. Artık kesinlikle tarih oldu. Öylesi gülünç görünürdü" dedi. Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu genelinde 150 milyon kişiTören sırasında Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu genelinde 150 milyon kişi şunları söylemeye çağrılacak:
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kral 3. charles, britanya, ingiltere, ingiliz milletler topluluğu, taç giyme, tören, halk, vatandaş, yurttaş, bağlılık yemini, canterbury başpiskoposu, camilla, camilla parker bowles, ilk
kral 3. charles, britanya, ingiltere, ingiliz milletler topluluğu, taç giyme, tören, halk, vatandaş, yurttaş, bağlılık yemini, canterbury başpiskoposu, camilla, camilla parker bowles, ilk

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: İlk kez bütün yurttaşlar bağlılık yemini etmeye çağrılacak

11:34 30.04.2023 (güncellendi: 12:18 30.04.2023)
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISKral 3. Charles- Kraliçe Camilla
Kral 3. Charles- Kraliçe Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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3. Charles'ın taç giyme töreninde yüzyıllardır devam eden geleneklerden tarihi bir kopuşla, ilk kez Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu bölgesi ülkelerinin yurttaşı herkes, Kral'a bağlılık yemini etmeye davet edilecek. Daha önce sadece aristokrasinin üyeleri böyle bir taahhütte bulunmaya çağrılıyordu.
Britanya'da Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak taç giyme törenine çok sayıda üst düzey isim katılacak ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan ekranlardan tanıklık edecek.
3. Charles için Birleşik Krallık geleneklerinde pek çok değişikliğe gidildi.
En önemlisi, tarihte ilk kez, Birleşik Krallık'ın ve monarkın devlet başkanı olduğu diğer tüm ülkelerin her yurttaşının, monarka 'gerçek sadakat' yemini etmeye çağrılacak olması. Yani töreni ekranlardan izleyen milyonlarca insana da 'gerçek sadakat' yemini çağrısı yapılacak.
Daha önce sadece aristokrasinin üyeleri böyle bir taahhütte bulunmaya çağrılıyordu.
Tarihi değişiklikle ilgili Kralın Taç Giyme Töreni'ni Halkın Taç Giydirme Töreni'ne dönüştürme izahatı getirildi.

Din kadınlarına ilk kez rol

Törende İngiltere Kilisesi'nin kadın üyelerinin de rol olması, diğer pek çok ilk arasında yer alacak.

Camilla ile de bir ilk

Charles'ın eşi Camilla da taç giymesinin ardından kutsamak için alnına yağ sürülen ilk Eşlikçi Kraliçe olacak. Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde kutsanan ve bu sefer ilk kez vegan olan yağ, taç giydikten sonra taç giyme kaşığıyla Charles ve eşi Camilla’nın ellerine, göğsüne ve başına sürülecek.
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Çağrıyı Canterbury Başpiskoposu yapacak

İngiliz basınına göre çığır açıcı değişiklik ise Halkın Saygı Duruşu denilen Canterbury Başpiskoposu'nun Westminster Abbey'dekileri ve televizyonda izleyenleri bağlılık yemini etmeye çağırmasıyla yaşanacak. Daha önce bu, aristokrasinin üyelerinin yeni hükümdarı onurlandırmak için sıraya girmesiyle sınırlı tutuluyordu.

'Halka ulusal figürlerle birlikte hareket etme fırsatı'

Değişiklikle ilgili Canterbury Başpiskoposu'nu temsil eden Lambeth Sarayı'nın sözcüsü şu açıklamayı yaptı:
"Tarihimizde daha önce halka yeni bir hükümdara bağlılıklarını ilan etmede ulusal figürlerle birlikte hareket etmek fırsatı hiç sunulmamıştı."

'Demokratik ve kapsayıcı bir jest'

Kraliyet biyografi yazarı Sally Bedell Smith, "Çok heyecan verici. Muhtemelen şimdiye kadarki gelenekten en radikal ayrılma ve tüm dünyadan Charles'ı Kral olarak alkışlamasını istemek bakımından olabildiğince kapsayıcı. Harika, demokratik ve kapsayıcı bir jest ve tam da 21. yüzyıla özgü" diye değerlendirdi.
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Anayasa uzmanı Sir Vernon Bogdanor "Bu, çok mantıklı bir değişiklik. 1953'te bile, halkı bir bütün olarak temsil etmek adına aristokratların orada olması, modası geçmişti. Artık kesinlikle tarih oldu. Öylesi gülünç görünürdü" dedi.

Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu genelinde 150 milyon kişi

Tören sırasında Birleşik Krallık ve Milletler Topluluğu genelinde 150 milyon kişi şunları söylemeye çağrılacak:
"Siz majestelerine, varislerinize ve haleflerinize yasalara göre gerçek anlamda bağlılık göstereceğime yemin ederim. Dolayısıyla tanrı yardımcım olsun."
"Tanrı Kral Charles'ı korusun. Çok yaşa Kral Charles. Kral sonsuza kadar yaşasın."
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