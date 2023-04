https://sputniknews.com.tr/20230426/yusuf-islamdan-kral-charlesa-manifesto-kral-da-olsan-once-allahin-kulusun-1070210333.html

Yusuf İslam'dan Kral Charles'a manifesto: Kral da olsan önce Tanrı'nın kulusun

Yusuf İslam'dan Kral Charles'a manifesto: Kral da olsan önce Tanrı'nın kulusun

İslam'ı kabul edip Müslüman olmadan önce Cat Stevens ismiyle tüm dünyada tanınan bir sanatçı olan Yusuf İslam, İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles için bir... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T13:30+0300

2023-04-26T13:30+0300

2023-04-26T13:34+0300

yaşam

ingiltere

yusuf islam

kral charles

manifesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/14/1062508608_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4e41ce057661eff62ee917244ffcaad4.jpg

İngiltere Kralı 3. Charles için kaleme aldığı 10 maddeli manifestoda Yusuf İslam, barış ve yardımlaşma mesajları verdi.İyi bir kral olmak için yapılması gerekenleri sıralayan Yusuf İslam, ilk maddede "Bir kral dahi olsan, herşeyden önce Tanrı'nın bir kulusun" ifadelerine yer verdi. Diğer maddelerde ise, 'açları doyur', 'hastalara ve evsizlere yardım et', 'çevrendeki negatif insanların farkında ol', 'yapıcı eleştirilere kulak ver' gibi tavsiyeler sıralanıyor.Manifestoda yer alan maddeler sırasıyla şöyle:Yayınladığı bir diğer mesajında 74 yaşındaki sanatçı şu sözleri paylaştı:'King of a Land' isimli albümünden bir single yayınlayan Yusuf İslam, parçanın en önemli mesajının Kral Charles'a ve diğer tüm dünya liderlerine 'Sizin üzerinizde de bir yaratıcı var, sizden aşağıda olanlara dikkatli davranın' mesajları olduğunu dile getirdi.Parça, Yusuf İslam'In 2020'de yayınlanan 'Tea for the Tillerman 2' isimli, 1970 çıkışlı albümünden yeniden yayınladığı albümünden sonraki ilk çalışması oldu.1966'da müziğe başlayan ve kariyerinin ilk 12 yılına 11 albüm sığdıran ünlü sanatçı, 1977'de Müslümanlığı kabul ettikten sonra ismini Yusuf İslam olarak değiştirmiş ve müzik kariyerine 1979'da son verdiğini açıklamış, sahip olduğu t6üm müzik aletlerini hayır kuruluşları için bağışlamış, kendisini çocuklar için İslami eğitim verilen okullara adamıştı. 'An Other Cup' ile pop müziğe 2006'da 'Yusuf' ismiyle geri dönen ünlü sanatçı, 2009 ve 2014'te 'Roadsigner' ve 'Tell ’Em I’m Gone' isimli albümlerini yayınlamıştı.Profesyonel hayatında şu anda Yusuf/Cat Stevens olarak bilinen müzisyen, müziği dünyadaki belirli konularak dikkat çekmek için kullanıyor.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, yusuf islam, kral charles, manifesto