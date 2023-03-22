https://sputniknews.com.tr/20230322/meksika-lideri-abdnin-insan-haklari-raporunu-sorguladi-assangei-neden-serbest-birakmiyorsunuz-1068607694.html

Meksika lideri, ABD'nin insan hakları raporunu sorguladı: Assange'ı neden serbest bırakmıyorsunuz?

Meksika lideri, ABD'nin insan hakları raporunu sorguladı: Assange'ı neden serbest bırakmıyorsunuz?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl başka ülkelerle ilgili yayımladığı 'insan hakları uygulamaları' raporuna, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T12:45+0300

2023-03-22T12:45+0300

2023-03-22T12:45+0300

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andres manuel lopez obrador

abd dışişleri bakanlığı

insan hakları raporu

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), yönetimine ABD Dışişleri Bakanlığı insan hakları raporunun yönelttiği suçlamalara basın toplantısında ayrıntılı yanıt verdi.Solcu lider, ABD hükümetinin Kuzey Akım sabotajı ve WikiLeaks yayıncısı Julian Assange'a yönelik siyasi zulmü dururken Meksika'ya yönelttiği insan hakları ihlalleri suçlamalarının nasıl ciddiye alınabileceğini sorguladı. Rapordaki 'AMLO yönetiminin gazetecilere kötü muamele ettiği ve Meksika'da suçların kovuşturulmayıp cezasız bırakılmasının insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk dahil tüm suçlar için zemin oluşturduğu' eleştirisini 'siyasi amaçlı yalanlar' diye niteleyen Devlet Başkanı, 'Amerika'nın bariz çifte standardının raporun ciddiye alınmaması gerektiği anlamına geldiğini' söyledi. Amerikan güçlerinin işgal ettikleri Afganistan ve Irak'ta savaş suçları işlediğinin belgelerini ifşa ettikten sonra Britanya'da hapsedilen ve casusluk suçlamasıyla ABD'ye iade edilme olasılığıyla karşı karşıya kalan WikiLeaks kurucusu ve yayıncısına atıfla "Hadi bakalım, insan hakları? Neden Julian Assange'ı serbest bırakmıyorsunuz? Gazetecilik ve özgürlükten bahsediyorsanız, neden Assange'ı tutuyorsunuz" diye soran Lopez Obrador, Pulitzer Ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'in haberine atıfla şöyle devam etti:Haberde Baltık Denizi'nden Almanya'ya ucuz Rus gazı taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajı, Biden yönetiminin emriyle ABD'li dalgıçların C-4 patlayıcılarıyla gerçekleştirdiği ifşa edilmişti. ABD'de 2019'dan beri gençler için önde gelen ölüm nedeni haline gelen fentanilin üretimi ve dağıtımıyla ilgili Meksikalı kartellerin suçlanmasını, "ABD'de bir veya birçok kartelin o ülkenin genç insanlarına bu kadar çok zarar veren fentanili özgürce dağıtmasına neden izin veriliyor?" diye sorgulayan solcu lider, "Kusura bakmayın, ama bu onların doğası" dedi. ABD dış politikası seçkinleriyle ilgili "Monroe Doktrini'ni ve (Amerika'ya gelen beyaz yerleşimcilerin Kuzey Amerika'nın tamamına yayılmasının mukadder olduğu iddiasındaki) Kader Manifestosu'nu terk etmek istemiyorlar" yorumunu yapan Lopez Obrador, insan hakları raporundan sorumlu ABD'li yetkililer için "Kendilerinin dünyanın hükümeti olduğuna inanır ve başkalarının gözündeki çöpü görür, ama kendi hatalarını görmezler" değerlendirmesini yaparak ekledi:Bolivya Dışişleri Bakanlığı da ABD Dışişleri raporunun 'tek taraflı olduğu, tarafsızlığını koruyamadığını' söylerken iddiaları 'içişlerine müdahale' diye niteledi.

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abd, meksika, bolivya, andres manuel lopez obrador, abd dışişleri bakanlığı, insan hakları raporu