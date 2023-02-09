Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230209/pulitzer-odullu-abdli-gazeteci-kuzey-akim-hatlarina-saldiri-emrini-cia-direktoru-burns-verdi-1066772432.html
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci: Kuzey Akım hatlarına saldırı emrini CIA Direktörü Burns verdi
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci: Kuzey Akım hatlarına saldırı emrini CIA Direktörü Burns verdi
ABD'de duayen gazeteci olarak kabul edilen Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü... 09.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-09T03:36+0300
2023-02-09T03:36+0300
ukrayna krizi
abd
kuzey akım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, bir kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde yer verdiği haberinde, CIA'nin sabotaj hazırlama çalışma grubunun üyelerinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik operasyon emrini doğrudan Direktör Burns'ten aldığını aktardı.Hersh, "ABD'li dalgıçlar, 2022 yazında NATO tatbikatı 'Baltops' sırasında Kuzey Akım hatlarının altına patlayıcılar yerleştirdi ve Norveçliler bunları üç ay sonra aktive etti. ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı, dokuz aydan fazla süren gizli görüşmelerin ardından Kuzey Akım'a sabotaj düzenlenmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.Hersh, ABD'nin Kuzey Akım sabotajlarını Almanya'nın Ukrayna'ya yardım sunulmasını istemeyeceğinden çekindiği için gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Hersh, "Avrupa, ucuz doğalgaz sağlayan boru hatlarına bağımlı haldeyken Washington, Almanya gibi ülkelerin Rusya'nın kazanması için gereken para ve silahları Ukrayna'ya sağlamaya istekli olmayacağından çekiniyordu" diye ekledi.1969'da Vietnam Savaşı esnasında gerçekleşen My Lai Katliamı'nı ve ABD ordusu tarafından katliamı örtme çabalarını ortaya çıkaran Hersh, bu haberiyle 1970 yılında Pulitzer'e layık görülmüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kuzey akım
abd, kuzey akım

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci: Kuzey Akım hatlarına saldırı emrini CIA Direktörü Burns verdi

03:36 09.02.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
Abone olTelegram
ABD'de duayen gazeteci olarak kabul edilen Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini belirtti.
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, bir kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde yer verdiği haberinde, CIA'nin sabotaj hazırlama çalışma grubunun üyelerinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik operasyon emrini doğrudan Direktör Burns'ten aldığını aktardı.

Hersh, "ABD'li dalgıçlar, 2022 yazında NATO tatbikatı 'Baltops' sırasında Kuzey Akım hatlarının altına patlayıcılar yerleştirdi ve Norveçliler bunları üç ay sonra aktive etti. ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı, dokuz aydan fazla süren gizli görüşmelerin ardından Kuzey Akım'a sabotaj düzenlenmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

Hersh, ABD'nin Kuzey Akım sabotajlarını Almanya'nın Ukrayna'ya yardım sunulmasını istemeyeceğinden çekindiği için gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Hersh, "Avrupa, ucuz doğalgaz sağlayan boru hatlarına bağımlı haldeyken Washington, Almanya gibi ülkelerin Rusya'nın kazanması için gereken para ve silahları Ukrayna'ya sağlamaya istekli olmayacağından çekiniyordu" diye ekledi.
1969'da Vietnam Savaşı esnasında gerçekleşen My Lai Katliamı'nı ve ABD ordusu tarafından katliamı örtme çabalarını ortaya çıkaran Hersh, bu haberiyle 1970 yılında Pulitzer'e layık görülmüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала