https://sputniknews.com.tr/20230209/pulitzer-odullu-abdli-gazeteci-kuzey-akim-hatlarina-saldiri-emrini-cia-direktoru-burns-verdi-1066772432.html

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci: Kuzey Akım hatlarına saldırı emrini CIA Direktörü Burns verdi

Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci: Kuzey Akım hatlarına saldırı emrini CIA Direktörü Burns verdi

ABD'de duayen gazeteci olarak kabul edilen Seymour Hersh, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma (CIA) Direktörü... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T03:36+0300

2023-02-09T03:36+0300

2023-02-09T03:36+0300

ukrayna krizi

abd

kuzey akım

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Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Hersh, bir kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde yer verdiği haberinde, CIA'nin sabotaj hazırlama çalışma grubunun üyelerinin Kuzey Akım boru hatlarına yönelik operasyon emrini doğrudan Direktör Burns'ten aldığını aktardı.Hersh, "ABD'li dalgıçlar, 2022 yazında NATO tatbikatı 'Baltops' sırasında Kuzey Akım hatlarının altına patlayıcılar yerleştirdi ve Norveçliler bunları üç ay sonra aktive etti. ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı, dokuz aydan fazla süren gizli görüşmelerin ardından Kuzey Akım'a sabotaj düzenlenmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.Hersh, ABD'nin Kuzey Akım sabotajlarını Almanya'nın Ukrayna'ya yardım sunulmasını istemeyeceğinden çekindiği için gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Hersh, "Avrupa, ucuz doğalgaz sağlayan boru hatlarına bağımlı haldeyken Washington, Almanya gibi ülkelerin Rusya'nın kazanması için gereken para ve silahları Ukrayna'ya sağlamaya istekli olmayacağından çekiniyordu" diye ekledi.1969'da Vietnam Savaşı esnasında gerçekleşen My Lai Katliamı'nı ve ABD ordusu tarafından katliamı örtme çabalarını ortaya çıkaran Hersh, bu haberiyle 1970 yılında Pulitzer'e layık görülmüştü.

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