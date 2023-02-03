https://sputniknews.com.tr/20230203/pameladan-sevgilerle-assange-gercegin-pesinde-bir-gazeteci-zizek-ve-chomsky-de-oyle-dusunuyor-1066539546.html

'Pamela'dan sevgilerle': Assange gerçeğin peşinde bir gazeteci; Zizek ve Chomsky de öyle düşünüyor

'Pamela'dan sevgilerle': Assange gerçeğin peşinde bir gazeteci; Zizek ve Chomsky de öyle düşünüyor

Playboy modeli ve Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinin oyuncusu olarak dünyaca tanınan Pamela Anderson, yeni yayımladığı anı kitabında, ABD yönetimlerinin... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T18:23+0300

2023-02-03T18:23+0300

2023-02-03T18:38+0300

dünya

pamela anderson

julian assange

wikileaks

anı kitabı

the interview

röportaj

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1990'lara damga vuran Kanada asıllı Hollywood yıldızı Pamela Anderson, hakkındaki 'Pamela, a Love Story' isimli belgeselin yayımlanmasına koşut 'Love, Pamela' isimli anı kitabı çıkardı. 'Sarışın seks bombası' çizgisinden aktivistliğe evrilen 55 yaşındaki model-oyuncunun kitabında ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'la dostluğu önemli yer tuttu.Anderson, Britanya'nın ABD'ye iadesine karar verdiği ve Washington'ın casusluk suçlamasından 175 yıl hapse atmak istediği Assange'ın 'cesurca gerçeğin peşinde koştuğu ve faaliyetlerinin gazetecilikten ibaret olduğu' vurgusunu yaptı. 2022'nin sonunda 81 yaşında ölen modacı Vivienne Westwood aracılığıyla 2014 yılında Assange'la tanıştığını aktaran oyuncu, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındığı dönemde düzenli ziyaret ettiği Assange'la 'cıvıl cıvıl geceler geçirdiklerini' dile getirdi. WikiLeaks kurucusunun Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nden polis operasyonuyla çıkarılıp atıldığı yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi'nde ziyaretçisi olmak için başvuran ilk kişi olduğunu belirten Anderson, kitabında, Belmarsh'ta Assange'ı ziyaret deneyimiyle ilgili şunları yazdı: "Şoke edici bir deneyimdi, avludan geçtiğimizde 5 kontrol noktası vardı, bağırışlar ve çığlıklar... Şimdiye kadar ziyaret ettiğim en korkutucu yerdi... Assange oraya ait değil."Assange'ın serbest bırakılması için çabalarını ve arkadaşını hedef alan her türlü karalama kampanyasıyla mücadelesini ayrıntılı şekilde aktardığı kitabının çıkması vesilesiyle Interview dergisine röportaj veren Anderson, 'Assange'ın gazeteci olduğunu düşünüp düşünmediği' sorusu üzerine "Onun bir gazeteci olduğuna inanıyorum. Srećko Horvat, Slavoj Žižek, Yanis Varoufakis, Noam Chomsky gibi yakın olduğum insanlar da öyle" dedi. "Julian'la olan bağlantımın insani olduğu hissindeydim. Yakın bir bağımız vardı ve hatta hayatında güvendiği tek kişinin ben olduğumu söylemişti" diye devam eden oyuncu, "Sanırım yayımladığı belgelerle kimseyi tehlikeye atmadığı kanıtlandı. İşi, önüne gelen belgeleri herhangi bir önyargı olmaksızın yayımlamaktı. Niyeti, herkesin CNN veya Fox News izlemek yerine bir tercih yapabilmesi için tüm bu bilgileri ifşa etmekti" vurgusunu yaptı. Önceki kitabı 'Raw'da henüz tanışmadıkları dönemde Assange'ın adını geçirdiği bir şiirine yer vermesine, "Radikal bir düşünür, gerçeği arayan, özgün ve cesur bir insan olduğu için adını ekledim" açıklamasını getiren Anderson, artık aktivizmini basın özgürlüğüne odakladığını belirtti. Geçmişte kariyerinde 'çok yüzeysel şeylerle çok dikkat çektiğinden' söz eden oyuncu, şunları anlattı:"Bu ilgiyi daha anlamlı kılmak için ne paylaşabilirim' diye düşündüm. Aktivizm kariyerim burada başladı. Hayvan deneyleri hakkında bilgi sahibi olunca hayvan hakları yasalarının hiç olmadığı yerlerde oluşturulmasına yardım ettim. Birdenbire kendimi dünya liderleriyle konuşurken buldum. Çoğunluğun erişemediği kişilerle konuşuyordum.""Ayrıca (2017'de ölen Playboy kurucusu) Hugh Hefner yanımdaydı. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve insan haklarının büyük bir savunucusuydu. Hepsi biraraya geldi."2014 yılında yeni kurduğu hayvan örgütü için kendisine fikir danışan Anderson'ın Assange ile tanışmasına vesile olan modacı Westwood, o dönemde şunları söylemişti:"Pamela Anderson'ı Julian'ı büyükelçilikte görmeye götürmem gerekiyordu, ama o tarihi yanlış anlamış, bu yüzden benden sonraki gün tek başına gitti. Ardından bana çok iyi anlaştıklarını söyledi. Julian harikaydı... Yeni kurduğu vakıfla insanlara yardımcı olmaya çalışan Pamela'ya bunu nasıl yapacağına dair bazı fikirler verdi."İkilinin yakın arkadaşlığının tetiklediği romantik ilişki spekülasyonlarını, Anderson, 2018'de yalanlamıştı. Assange'ın annesinin 'bir aktivist olarak daha ciddiye alınmak istiyorsa seksi pozlar vermeyi bırakmasını' tavsiye ettiğini de aktaran oyuncu, "Düşündüm ki, 'Ne için mücadele ediyoruz? Neden hem seksi hem akıllı olamıyoruz? Neden hem rahibe hem şov kızı olamıyorum?'" diye konuştu.İki çocuğunu okuldan almaya gittiğinde seksi görünümü nedeniyle önyargıyla karşılandığından yakınan, ama artık makyajı ve gösterişi bırakıp memleketi Kanada'da köpekleriyle bir çiftliğe çekildiğini belirten Anderson, "Makyaj yapmıyorum. Uyanınca yağmur botlarımı geçirip tarlada yürüyorum ve okyanusa giriyorum. Kendimi daha önce burada yaşayan küçük kıza geri dönmüş gibi hissediyorum" diyerek ekledi:"Bazen pişmanlıklarım olduğunu, bazen hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylüyorum. Çocuklarım harika olduğu için mutluyum ve dediğim gibi saygı görmek ya da ciddiye alınmak istemiyorum. Sadece travmatik dönemlerden geçen insanlara limondan limonata yapmaları için ilham vermeyi umuyorum."

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pamela anderson, julian assange, wikileaks, anı kitabı, the interview, röportaj