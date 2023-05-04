Charles'ın taç giyme törenine dair bilinmesi gerekenler: '125 milyon dolar', halkın cebinden çıkacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikili mücadelelerin en başarılı futbolcuları
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Tuğberk Çitilci: Yıllık yüzde 52 ÜFE var, ama artış henüz fiyatlara yansımadı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Roj Girasun: Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin oyunu aşan bir destek alıyor
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230504/charlesin-tac-giyme-torenine-dair-bilinmesi-gerekenler-125-milyon-dolar-halkin-cebinden-cikacak-1070616422.html
Charles'ın taç giyme törenine dair bilinmesi gerekenler: '125 milyon dolar', halkın cebinden çıkacak
Charles'ın taç giyme törenine dair bilinmesi gerekenler: '125 milyon dolar', halkın cebinden çıkacak
Britanya'da halkın hayat pahalılığı krizinin altında ezildiği ve kamu sektöründe grev dalgasına gittiği kışın ardından, Kral 3. Charles'ın cumartesi günkü taç... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T19:38+0300
2023-05-04T20:22+0300
dünya
kral 3. charles
britanya
büyük britanya
birleşik krallık
ingiltere
londra
taç giyme
tören
monarşi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070627228_257:0:1368:625_1920x0_80_0_0_f75f0c05fdd7125b1cccfe1b975c6d03.jpg
Kral 3. Charles'ın cumartesi günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki taç giyme töreniyle Büyük Britanya kraliyet ailesinin tarihinde yeni bir sayfa açılacak. Törende hem 1000 yıldan daha eski geleneklere dayanarak ihtişam, gösteriş ve sembolizm hem de Charles'ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıl önceki taç giyme törenine kıyasla yapılacak değişikliklerle modern bir dokunuş sergilenecek. Tarihselliğinden mütevellit sayısız ayrıntısı olan taç giyme töreninin bilinmesi gereken bazı veçheleri şunlar:Charles zaten kralsa taç giyme töreninin amacı ne?Elizabeth 8 Eylül'de öldüğünde Charles otomatik olarak tahta çıktı ve iki gün sonra ilk kez televizyonda yayımlanan tahta çıkış töreniyle resmen Britanya monarkı ilan edildi. Charles törende 'bu büyük mirasın ve şimdi kendisine geçen egemenliğin görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkında olduğunu' söyledi. Taç giyme töreni, yasal bir zorunluluk değil ve diğer Avrupa monarşilerinde kaldırılmış durumda. Ancak Londra'da yapılacak son derece dinsel ve sembolizm açısından baskın tören, Charles'ın devletin başı ve İngiltere Kilisesi'nin unvansal başkanı rolünün daha resmi bir teyidi olacak. Aynı zamanda kralın yetkisinin tanrıdan geldiğine dair gösteri niteliği taşıyacak. İngiltere Kilisesi'nin ruhani başkanı Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin yöneteceği törende, Charles, yağla meshedilecek, küre ve asa dahil olmak üzere monarkın geleneksel sembollerini alacak ve ilk kez St. Edwards Tacı'nı takacak.Charles'ın eşi Camilla da Eşlikçi Kraliçe olarak taç giyecek.Elizabeth'in taç giyme töreninden nesi farklı?Ortaçağ'a dayanan taç giyme töreni o zamandan beri büyük oranda değişmeden kaldı. Westminster Abbey, Fatih William'ın 1066'da taç giymesinden bu yana ritüelin yapıldığı mekan oldu. Taç giymenin ilk kez televizyonda canlı yayımlanmasına sahne olan Elizabeth'in 1953'teki töreni, Britanya'da on milyonlarca izleyiciye siyah beyaz ulaştırılmasından sonra dünya çapındaki izleyici kitlesine sunulmuştu. Akış ve sosyal medya çağında, Charles'ın taç giyme törenini canlı olarak ve kırmızı, mavi ve altın renklerin tonlarını kaçırmadan gezegenin neredeyse her yerinden izleyebilecek ve bu olay için oluşturulmuş taç emojisi eşliğinde sıcağı sıcağına yorumlarını paylaşabilecek.Charles'ın monarşiyi daha zayıflatma planı uyarınca annesinin 3 saat boyunca 8 bin davetlinin katıldığı töreninden daha kısa ve 2800 davetliyle daha az kalabalık geçecek törende, Birleşik Krallık'ın dini yapısındaki değişikliğin tanınması babında Budist, Hindu, Yahudi, Müslüman ve Sih dini liderler rol oynayacak. Bu, Charles'ın 'inancın savunucusu' yerine 'inançların savunucusu' olma yeminini yansıtıyor.Törenden sonraki alay da Elizabeth ile eşi Prens Philip'in 1953'te Londra'yı dolaştıkları 8 kilometrelik rotadan kesinlikle daha kısa olacak.Buckingham Sarayı'ndan kiliseye 2 kilometrelik yol için daha modern bir atlı arabaya binmeyi planlayan Charles ile Camilla, taç giydikten sonra, zamanda geri gidip 1831'de IV. William'dan beri her taç giyme töreninde kullanılan ve zorlu sürüşüyle nam kazanan 260 yıllık atlı arabayla geri dönecek. Davetli listesinde kimler var?203 ülkeden 2 binden fazla davetlinin katılacağı törende İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, İsveç ve Norveç gibi genellikle aralarında akrabalık bağı bulunan Avrupa'daki kraliyet ailelerinin yanısıra Japonya Veliaht Prensi Akishino ile eşi Kiko gibi tüm dünyadan kraliyet mensupları boy gösterecek. Törende yüzlerce devlet başkanı yerini alacak, ama ABD'yi First Lady Jill Biden temsil edecek. Zira Britanya'dan bağımsızlığını savaşarak kazanmış ABD, Londra'daki taç giyme törenine asla Başkan göndermeme geleneğini devam ettirecek. Charles'ın Prenses Diana'dan dünyaya gelen iki oğlunun büyüğü olan ve Veliaht Prens konumunda bulunan William'ın babasının önünde diz çökmesi ve 'Kraliyet Kanına Saygı' olarak bilinen sadakat yeminini etmesi bekleniyor.Ancak kameralar küçük oğlu Prens Harry'yi gösterdiğinde, törende Windsor Evi'ni sarsan aile dramaları uğuldayacak. ABD'li melez aktris Meghan Markle'la evlendiğinden beri kraliyet ailesine suçlama bombardımanı yönelten ve tahtın yedeği olmanın garezini dışa vurduğu anı kitabı 'Spare'le buna tuz biber eken Harry, taç giyme törenine katılacak, ama herhangi bir rol üstlenmeyecek. Meghan, çiftin iki küçük çocuğuyla ABD'de kalacak.Törende Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un da herhangi bir rol üstlenmesi beklenmiyor. Andrew, ABD'de hapiste ölen hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'la dostluğunun ifşa edilmesinin ardından kraliyet görevlerinden feragat ederken, askeri unvanları ve himayeleri elinden alınmıştı. Epstein'ın reşit olmayan kızlardan kurduğu seks ağıyla ilgili kendisine açılan tecavüz davasını annesi Elizabeth miktarı açıklanmayan devasa bir tazminatla kapatmıştı.Monarşi için niye önemli?Son yıllarda anketler monarşiye halk desteğinin zayıfladığını gösterirken, taç giyme töreni Charles'a halkla kucaklaşma fırsatı sunuyor.Yeni monarkı kutlamak için sokakları dolduracak kalabalıklar, alaydan sonra Charles'ın balkondan halkı selamlamasını görmek için Buckingham Sarayı'nın önünde toplanacak. Elizabeth'e ve onun ülkeye onlarca yıllık hizmetine saygı nedeniyle taca yönelik eleştirilerin tonu son yıllarda nispeten düşse de, Britanya'nın bu köhne kuruma hala ihtiyacı olup olmadığı veya seçilmiş bir devlet başkanıyla bir cumhuriyet haline gelmesi gerekip gerekmediğine dair tartışmaların bundan böyle tırmanması beklenebilir. Nitekim monarşi karşıtı Cumhuriyet grubunun lideri, sarıya bürünmüş 1000'den fazla protestocunun kraliyet alayı geçerken "Benim kralım değil" sloganları atmasını planladıklarını söyledi. Yine de cumartesi günkü tören halkın çoğunluğu için Britanyalı olmayı kutlamak veya dünyaya gıpta edilecek bir şeymiş gibi pazarlanan bir kuruma ulusal desteklerini göstermek için fırsat oluşturacak.Birleşik Krallık bayraklarıyla kaplanacak sokakları bayrağın kırmızı, beyaz ve mavi renklerinde giyinerek dolduracak kalabalıkların üzerinden askeri jetler ulusal renklerde duman bulutları salarak uçacak. Törenin ihtişamı ve coşkusu, bir zamanlar dünyanın en güçlü ulusunun Britanya olduğunu çağrıştıracak.Kutlamadan sonra hesabı kim ödeyecek?Taç giyme töreninin faturasını halk ödüyor. Kaça mal olabileceğine dair henüz resmi bir tahmin yok. Bazı haberlerde 100 milyon sterlini (125 milyon ABD doları) aşabileceği tahminine yer verildi.Buckingham Sarayı'nın bir sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada, bazı tahminlerin 'diğerlerinden daha hayal ürünü' olduğunu ve gerçek maliyetin daha sonra paylaşılacağını söyledi.Kutlama tam da Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği enflasyonun çift haneye çıkmasıyla halkın kışın ısınmak ve masaya dolu tabak koymakta zorlandığı bir kış geçirmesinin ardından geldi. Kış boyunca ada enflasyon oranında ücret artışı verilmeyen kamu sektörü çalışanlarının ulaşımdan sağlığa grevleriyle sarsıldı. Ancak itibardan tasarruf edilmeyecek törenden kar edecekler de var. Yetkililer turizmde canlanma bekliyor. Taç giyme töreni temalı etkinlikler ve hatıra ürünlerinin bolluğu da ek satış vergileri toplanacağı anlamına geliyor. Günü taç giyme töreni temalı bisküviler, çikolatalar ve biralarla geçirecek kraliyet hayranlarının tarihi olayı her daim hatırlaması için de Charles ile Camilla desenli kaliteli porselenlerden hediyelik paralara ve hatta karton maskelere kadar her türlü çeşit satışta.
https://sputniknews.com.tr/20230430/kral-3-charlesin-tac-giyme-toreni-ilk-kez-butun-yurttaslar-baglilik-yemini-etmeye-cagrilacak-1070376485.html
https://sputniknews.com.tr/20230503/ingiltere-krali-charlesin-tac-giyme-torenine-203-ulkeden-2-binin-uzerinde-davetli-katilacak-1070538595.html
https://sputniknews.com.tr/20230105/tahtin-yedegi-olmanin-gazabi-harry-ani-kitabinda-abisinin-fiziksel-saldirisina-ugradigini-anlatti--1065415733.html
https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-prensi-harry-abim-hastalanirsa-ona-organ-bagislayabileyim-diye-dunyaya-getirildim-1065628804.html
https://sputniknews.com.tr/20230310/ingiltere-krali-charles-edinburgh-duku-unvanini-prens-edwarda-verdi-1068083336.html
https://sputniknews.com.tr/20230414/ingiltere-krali-charlesa-yumurta-firlatan-kisi-suclu-bulundu-1069696745.html
https://sputniknews.com.tr/20230504/kral-charlesin-tac-giyme-torenine-katilacak-olan-nick-cave-kendini-savundu-monarsist-degilim-1070602004.html
https://sputniknews.com.tr/20230313/ingilterede-monarsi-karsiti-protesto-duzenlendi-bir-krala-sahip-olmak-artik-cok-eski-moda-1068201904.html
https://sputniknews.com.tr/20230407/dukalik-emlak-imparatorlugunun-12-milyar-sterlinlik-kri-halka-degil-elizabeth-ile-charlesa-gitti-1069340973.html
https://sputniknews.com.tr/20230503/ingilterede-greve-giden-saglik-calisanlari-hukumetin-zam-teklifini-kabul-etti-1070521846.html
britanya
büyük britanya
birleşik krallık
ingiltere
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070627228_396:0:1229:625_1920x0_80_0_0_5e86ae79a7b494de17afd4c09390cfff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kral 3. charles, britanya, büyük britanya, birleşik krallık, ingiltere, londra, taç giyme, tören, monarşi, cumhuriyet, kraliçe 2. elizabeth, camilla parker bowles, camilla, prens harry, prens william, prens andrew
kral 3. charles, britanya, büyük britanya, birleşik krallık, ingiltere, londra, taç giyme, tören, monarşi, cumhuriyet, kraliçe 2. elizabeth, camilla parker bowles, camilla, prens harry, prens william, prens andrew

Charles'ın taç giyme törenine dair bilinmesi gerekenler: '125 milyon dolar', halkın cebinden çıkacak

19:38 04.05.2023 (güncellendi: 20:22 04.05.2023)
© Fotoğraf : https://www.rct.uk/collection/themes/Trails/the-crown-jewelsSt. Edwards Tacı dahil kraliyet mücevherleri/İngiltere/Britanya/Birleşik Krallık
St. Edwards Tacı dahil kraliyet mücevherleri/İngiltere/Britanya/Birleşik Krallık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© Fotoğraf : https://www.rct.uk/collection/themes/Trails/the-crown-jewels
Abone olTelegram
Britanya'da halkın hayat pahalılığı krizinin altında ezildiği ve kamu sektöründe grev dalgasına gittiği kışın ardından, Kral 3. Charles'ın cumartesi günkü taç giyme töreninin ve ilgili kutlamaların ihtişamı için masraftan kaçınılmıyor. Maliyet resmen açıklanmadı, ama '125 milyon dolar' olarak tahmin ediliyor.
Kral 3. Charles'ın cumartesi günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki taç giyme töreniyle Büyük Britanya kraliyet ailesinin tarihinde yeni bir sayfa açılacak.
Törende hem 1000 yıldan daha eski geleneklere dayanarak ihtişam, gösteriş ve sembolizm hem de Charles'ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıl önceki taç giyme törenine kıyasla yapılacak değişikliklerle modern bir dokunuş sergilenecek.
Tarihselliğinden mütevellit sayısız ayrıntısı olan taç giyme töreninin bilinmesi gereken bazı veçheleri şunlar:

Charles zaten kralsa taç giyme töreninin amacı ne?

Elizabeth 8 Eylül'de öldüğünde Charles otomatik olarak tahta çıktı ve iki gün sonra ilk kez televizyonda yayımlanan tahta çıkış töreniyle resmen Britanya monarkı ilan edildi. Charles törende 'bu büyük mirasın ve şimdi kendisine geçen egemenliğin görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkında olduğunu' söyledi.
Taç giyme töreni, yasal bir zorunluluk değil ve diğer Avrupa monarşilerinde kaldırılmış durumda. Ancak Londra'da yapılacak son derece dinsel ve sembolizm açısından baskın tören, Charles'ın devletin başı ve İngiltere Kilisesi'nin unvansal başkanı rolünün daha resmi bir teyidi olacak. Aynı zamanda kralın yetkisinin tanrıdan geldiğine dair gösteri niteliği taşıyacak.
Kral 3. Charles- Kraliçe Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
DÜNYA
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: İlk kez bütün yurttaşlar bağlılık yemini etmeye çağrılacak
30 Nisan, 11:34
İngiltere Kilisesi'nin ruhani başkanı Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin yöneteceği törende, Charles, yağla meshedilecek, küre ve asa dahil olmak üzere monarkın geleneksel sembollerini alacak ve ilk kez St. Edwards Tacı'nı takacak.
Charles'ın eşi Camilla da Eşlikçi Kraliçe olarak taç giyecek.

Elizabeth'in taç giyme töreninden nesi farklı?

Ortaçağ'a dayanan taç giyme töreni o zamandan beri büyük oranda değişmeden kaldı.
Westminster Abbey, Fatih William'ın 1066'da taç giymesinden bu yana ritüelin yapıldığı mekan oldu.
Taç giymenin ilk kez televizyonda canlı yayımlanmasına sahne olan Elizabeth'in 1953'teki töreni, Britanya'da on milyonlarca izleyiciye siyah beyaz ulaştırılmasından sonra dünya çapındaki izleyici kitlesine sunulmuştu.
Akış ve sosyal medya çağında, Charles'ın taç giyme törenini canlı olarak ve kırmızı, mavi ve altın renklerin tonlarını kaçırmadan gezegenin neredeyse her yerinden izleyebilecek ve bu olay için oluşturulmuş taç emojisi eşliğinde sıcağı sıcağına yorumlarını paylaşabilecek.
Charles'ın monarşiyi daha zayıflatma planı uyarınca annesinin 3 saat boyunca 8 bin davetlinin katıldığı töreninden daha kısa ve 2800 davetliyle daha az kalabalık geçecek törende, Birleşik Krallık'ın dini yapısındaki değişikliğin tanınması babında Budist, Hindu, Yahudi, Müslüman ve Sih dini liderler rol oynayacak. Bu, Charles'ın 'inancın savunucusu' yerine 'inançların savunucusu' olma yeminini yansıtıyor.
Törenden sonraki alay da Elizabeth ile eşi Prens Philip'in 1953'te Londra'yı dolaştıkları 8 kilometrelik rotadan kesinlikle daha kısa olacak.
Buckingham Sarayı'ndan kiliseye 2 kilometrelik yol için daha modern bir atlı arabaya binmeyi planlayan Charles ile Camilla, taç giydikten sonra, zamanda geri gidip 1831'de IV. William'dan beri her taç giyme töreninde kullanılan ve zorlu sürüşüyle nam kazanan 260 yıllık atlı arabayla geri dönecek.

Davetli listesinde kimler var?

203 ülkeden 2 binden fazla davetlinin katılacağı törende İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, İsveç ve Norveç gibi genellikle aralarında akrabalık bağı bulunan Avrupa'daki kraliyet ailelerinin yanısıra Japonya Veliaht Prensi Akishino ile eşi Kiko gibi tüm dünyadan kraliyet mensupları boy gösterecek.
Kral 3. Charles- Kraliçe Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
Dün, 12:08
Törende yüzlerce devlet başkanı yerini alacak, ama ABD'yi First Lady Jill Biden temsil edecek. Zira Britanya'dan bağımsızlığını savaşarak kazanmış ABD, Londra'daki taç giyme törenine asla Başkan göndermeme geleneğini devam ettirecek.
Charles'ın Prenses Diana'dan dünyaya gelen iki oğlunun büyüğü olan ve Veliaht Prens konumunda bulunan William'ın babasının önünde diz çökmesi ve 'Kraliyet Kanına Saygı' olarak bilinen sadakat yeminini etmesi bekleniyor.
Irak Savaşı döneminde Prens Charles’ın, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair’e silahlı kuvvetlerle ilgili yazdığı mektup 'kara örümcek' mektupları arasında en dikkat çekenlerden biri olmuştu. Charles 70. doğum gününü kutladığı 2018 tarihli bir röportajda siyasete müdahale etmediğini ve Galler Prensi olmakla Kral olmak arasındaki farkı gözettiğini söylemişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
DÜNYA
Tahtın yedeği olmanın garezi: Harry anı kitabında abisinin fiziksel saldırısına uğradığını anlattı
5 Ocak, 14:02
Ancak kameralar küçük oğlu Prens Harry'yi gösterdiğinde, törende Windsor Evi'ni sarsan aile dramaları uğuldayacak. ABD'li melez aktris Meghan Markle'la evlendiğinden beri kraliyet ailesine suçlama bombardımanı yönelten ve tahtın yedeği olmanın garezini dışa vurduğu anı kitabı 'Spare'le buna tuz biber eken Harry, taç giyme törenine katılacak, ama herhangi bir rol üstlenmeyecek. Meghan, çiftin iki küçük çocuğuyla ABD'de kalacak.
İngiltere Prensi Harry ve İngiltere Prensi William - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
YAŞAM
İngiltere Prensi Harry: Abim hastalanırsa ona organ bağışlayabileyim diye dünyaya getirildim
11 Ocak, 13:48
Törende Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un da herhangi bir rol üstlenmesi beklenmiyor. Andrew, ABD'de hapiste ölen hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'la dostluğunun ifşa edilmesinin ardından kraliyet görevlerinden feragat ederken, askeri unvanları ve himayeleri elinden alınmıştı. Epstein'ın reşit olmayan kızlardan kurduğu seks ağıyla ilgili kendisine açılan tecavüz davasını annesi Elizabeth miktarı açıklanmayan devasa bir tazminatla kapatmıştı.
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi
10 Mart, 14:23

Monarşi için niye önemli?

Son yıllarda anketler monarşiye halk desteğinin zayıfladığını gösterirken, taç giyme töreni Charles'a halkla kucaklaşma fırsatı sunuyor.
Yeni monarkı kutlamak için sokakları dolduracak kalabalıklar, alaydan sonra Charles'ın balkondan halkı selamlamasını görmek için Buckingham Sarayı'nın önünde toplanacak.
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan kişi suçlu bulundu
14 Nisan, 22:08
Elizabeth'e ve onun ülkeye onlarca yıllık hizmetine saygı nedeniyle taca yönelik eleştirilerin tonu son yıllarda nispeten düşse de, Britanya'nın bu köhne kuruma hala ihtiyacı olup olmadığı veya seçilmiş bir devlet başkanıyla bir cumhuriyet haline gelmesi gerekip gerekmediğine dair tartışmaların bundan böyle tırmanması beklenebilir.
Nitekim monarşi karşıtı Cumhuriyet grubunun lideri, sarıya bürünmüş 1000'den fazla protestocunun kraliyet alayı geçerken "Benim kralım değil" sloganları atmasını planladıklarını söyledi.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
YAŞAM
Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu: Monarşist değilim
13:03
Yine de cumartesi günkü tören halkın çoğunluğu için Britanyalı olmayı kutlamak veya dünyaya gıpta edilecek bir şeymiş gibi pazarlanan bir kuruma ulusal desteklerini göstermek için fırsat oluşturacak.
Birleşik Krallık bayraklarıyla kaplanacak sokakları bayrağın kırmızı, beyaz ve mavi renklerinde giyinerek dolduracak kalabalıkların üzerinden askeri jetler ulusal renklerde duman bulutları salarak uçacak. Törenin ihtişamı ve coşkusu, bir zamanlar dünyanın en güçlü ulusunun Britanya olduğunu çağrıştıracak.
İngiltere’de monarşi karşıtı protesto düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
DÜNYA
İngiltere’de monarşi karşıtı protesto düzenlendi: 'Bir Kral'a sahip olmak artık çok eski moda'
13 Mart, 20:06

Kutlamadan sonra hesabı kim ödeyecek?

Taç giyme töreninin faturasını halk ödüyor. Kaça mal olabileceğine dair henüz resmi bir tahmin yok. Bazı haberlerde 100 milyon sterlini (125 milyon ABD doları) aşabileceği tahminine yer verildi.
Buckingham Sarayı'nın bir sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada, bazı tahminlerin 'diğerlerinden daha hayal ürünü' olduğunu ve gerçek maliyetin daha sonra paylaşılacağını söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth- Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
Dükalık emlak imparatorluğunun 1.2 milyar sterlinlik kârı halka değil, Elizabeth ile Charles'a gitti
7 Nisan, 15:08
Kutlama tam da Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği enflasyonun çift haneye çıkmasıyla halkın kışın ısınmak ve masaya dolu tabak koymakta zorlandığı bir kış geçirmesinin ardından geldi. Kış boyunca ada enflasyon oranında ücret artışı verilmeyen kamu sektörü çalışanlarının ulaşımdan sağlığa grevleriyle sarsıldı.
Ancak itibardan tasarruf edilmeyecek törenden kar edecekler de var. Yetkililer turizmde canlanma bekliyor. Taç giyme töreni temalı etkinlikler ve hatıra ürünlerinin bolluğu da ek satış vergileri toplanacağı anlamına geliyor.
Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
DÜNYA
İngiltere'de greve giden sağlık çalışanları hükümetin zam teklifini kabul etti
Dün, 00:31
Günü taç giyme töreni temalı bisküviler, çikolatalar ve biralarla geçirecek kraliyet hayranlarının tarihi olayı her daim hatırlaması için de Charles ile Camilla desenli kaliteli porselenlerden hediyelik paralara ve hatta karton maskelere kadar her türlü çeşit satışta.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала