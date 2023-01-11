İngiltere Prensi Harry: Abim hastalanırsa ona organ bağışlayabileyim diye dünyaya getirildim
38 yaşındaki Sussex Dükü, çocukluğu boyunca Galler Prensi olan abisi William'a ihtiyaç duyulması halinde organ bağışlamak için dünyaya geldiğine inanarak büyüdüğünü anlattı. "Willy'ye birşey olursa diye dünyaya geldim" diyen Harry, ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının William'dan 'varis' diye bahsederken, kendisini ise 'kısaca' 'yedek' diye andıklarını söyledi.
38 yaşındaki Sussex Dükü, çocukluğu boyunca Galler Prensi olan abisi William'a ihtiyaç duyulması halinde organ bağışlamak için dünyaya geldiğine inanarak büyüdüğünü anlattı. "Willy'ye birşey olursa diye dünyaya geldim" diyen Harry, ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının William'dan 'varis' diye bahsederken, kendisini ise 'kısaca' 'yedek' diye andıklarını söyledi.
Hayatını 'bir oyalama, eğlence kaynağı ve ihtiyaç halinde yedek parça sunma görevi' olarak tanımlayan Harry, William'ın başına bir şey gelmesi ihtimali nedeniyle dünyada olma fikrinin ona çocuk yaşlardan itibaren sık sık açıkça belirtildiğini ifade etti.
Hayatını 'bir oyalama, eğlence kaynağı ve ihtiyaç halinde yedek parça sunma görevi' olarak tanımlayan Harry, William'ın başına bir şey gelmesi ihtimali nedeniyle dünyada olma fikrinin ona çocuk yaşlardan itibaren sık sık açıkça belirtildiğini ifade etti.
Şu anda iki çocuk babası olan Harry, dünyaya geldiğinde babası Kral 3. Charles'ın eşi Prenses Diana'ya söylediklerini 20 yaşındayken öğrendiğini dile getirdi. İddiaya göre Kral 3. Charles, Harry'nin dünyaya geldiği gün eşi Prenses Diana'ya "Harika! Bana bir varis ve bir de yedeğini verdin. İşimi tamamladım" demişti.
Şu anda iki çocuk babası olan Harry, dünyaya geldiğinde babası Kral 3. Charles'ın eşi Prenses Diana'ya söylediklerini 20 yaşındayken öğrendiğini dile getirdi. İddiaya göre Kral 3. Charles, Harry'nin dünyaya geldiği gün eşi Prenses Diana'ya "Harika! Bana bir varis ve bir de yedeğini verdin. İşimi tamamladım" demişti.
Kitabın bir başka kısmında ise Prens Harry, babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti. Babasının sürekli bir boyun ve sırt ağrısından muzdarip olduğunu anlatan Harry'ye göre, bunun sebebi eskiden polo oynadığı sırada edindiği yaralanmalardı.
Kitabın bir başka kısmında ise Prens Harry, babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti. Babasının sürekli bir boyun ve sırt ağrısından muzdarip olduğunu anlatan Harry'ye göre, bunun sebebi eskiden polo oynadığı sırada edindiği yaralanmalardı.
Müstakbel eşiyle ağabeyini ilk tanıştırdığı anı 'klasik bir kültür çatışması' olarak tanımlayan Harry, William'ın Meghan ile sarılmaktan kaçınarak geri çekildiğini yazdı. William ve Meghan'ın ilk karşılaşması, Kengsington Sarayı'nda 2016 yılında gerçekleşmişti. Harry o ana ilişkin, "William'a Meg'i tanıttım, Meghan eğilim ona sarılmak isteyince bu William'ı tamamen korkuttu ve geri çekildi" diye yazdı. Prens Harry, bunun sebebini ise ağabeyinin tanımadığı kişilerle sarılma huyunun olmaması diye açıkladı.
Müstakbel eşiyle ağabeyini ilk tanıştırdığı anı 'klasik bir kültür çatışması' olarak tanımlayan Harry, William'ın Meghan ile sarılmaktan kaçınarak geri çekildiğini yazdı. William ve Meghan'ın ilk karşılaşması, Kengsington Sarayı'nda 2016 yılında gerçekleşmişti. Harry o ana ilişkin, "William'a Meg'i tanıttım, Meghan eğilim ona sarılmak isteyince bu William'ı tamamen korkuttu ve geri çekildi" diye yazdı. Prens Harry, bunun sebebini ise ağabeyinin tanımadığı kişilerle sarılma huyunun olmaması diye açıkladı.
Öte yandan kitaba yönelik İngiltere'deki ilgi büyüyor. Guardian gazetesinin aktardığı verilere göre Prens Harry'nin 'Spare' isimli kitabı, piyasaya çıktığı ilk gün 400 bin adet satılarak ülkede şimdiye kadar en hızlı satan kurgusal olmayan kitap oldu.
Öte yandan kitaba yönelik İngiltere'deki ilgi büyüyor. Guardian gazetesinin aktardığı verilere göre Prens Harry'nin 'Spare' isimli kitabı, piyasaya çıktığı ilk gün 400 bin adet satılarak ülkede şimdiye kadar en hızlı satan kurgusal olmayan kitap oldu.
Transworld Penguin Random House isimli ünlü yayınevinin yöneticisi Larry Finlay, "Bu kitabın büyük ilgi göreceğini biliyorduk ama satışlar beklentilerimizin bile ötesinde. Şimdiye dek bildiğimiz kadarıyla ilk gününde daha çok satılan kitaplar genelde Harry Potter kitapları oluyordu" dedi.
Transworld Penguin Random House isimli ünlü yayınevinin yöneticisi Larry Finlay, "Bu kitabın büyük ilgi göreceğini biliyorduk ama satışlar beklentilerimizin bile ötesinde. Şimdiye dek bildiğimiz kadarıyla ilk gününde daha çok satılan kitaplar genelde Harry Potter kitapları oluyordu" dedi.
İngiltere'nin Swindon şehrindeki bir kitapçı ise, Prens Harry'nin kitabına dair sıra dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Uluslararası basına yansıyan haberlerde Prens Harry'nin kitabı 'Spare'in kitapçı vitrininde Bella Mackie imzalı 'Ailenizi Nasıl Öldürürsünüz' isimli bir kitap ile yan yana satıldığına vurgu yapıldı.
İngiltere'nin Swindon şehrindeki bir kitapçı ise, Prens Harry'nin kitabına dair sıra dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Uluslararası basına yansıyan haberlerde Prens Harry'nin kitabı 'Spare'in kitapçı vitrininde Bella Mackie imzalı 'Ailenizi Nasıl Öldürürsünüz' isimli bir kitap ile yan yana satıldığına vurgu yapıldı.