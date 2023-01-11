İngiltere Prensi Harry: Abim hastalanırsa ona organ bağışlayabileyim diye dünyaya getirildim

© AP Photo / Phil Harris

Müstakbel eşiyle ağabeyini ilk tanıştırdığı anı 'klasik bir kültür çatışması' olarak tanımlayan Harry, William'ın Meghan ile sarılmaktan kaçınarak geri çekildiğini yazdı. William ve Meghan'ın ilk karşılaşması, Kengsington Sarayı'nda 2016 yılında gerçekleşmişti. Harry o ana ilişkin, "William'a Meg'i tanıttım, Meghan eğilim ona sarılmak isteyince bu William'ı tamamen korkuttu ve geri çekildi" diye yazdı. Prens Harry, bunun sebebini ise ağabeyinin tanımadığı kişilerle sarılma huyunun olmaması diye açıkladı.