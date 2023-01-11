Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-prensi-harry-abim-hastalanirsa-ona-organ-bagislayabileyim-diye-dunyaya-getirildim-1065628804.html
İngiltere Prensi Harry: Abim hastalanırsa ona organ bağışlayabileyim diye dünyaya getirildim
İngiltere Prensi Harry: Abim hastalanırsa ona organ bağışlayabileyim diye dünyaya getirildim
Yayınladığı kitapla bir kez daha dünya gündemine oturan İngiltere Prensi Harry, çocukluk travmalarıyla ilgili verdiği detaylar arasında dünyaya geliş nedenini... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T13:48+0300
2023-01-11T13:48+0300
yaşam
ingiltere
prens harry
prens william
ingiliz kraliyet ailesi
prenses diana
organ
organ ticareti
kral 3. charles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065628975_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_4cc0c6ae49a277bcaa5bfb7e963c12ca.jpg
İngiliz Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılarak İngiltere tarihine damga vuran, ardından oyuncu eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, şimdi de yeni yayınlanan Spare isimli anı kitabıyla gündemde.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065628975_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_07d6a931945ae0a421dc4d4be4f36e56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, prens harry, prens william, ingiliz kraliyet ailesi, prenses diana, organ, organ ticareti, kral 3. charles, фото
ingiltere, prens harry, prens william, ingiliz kraliyet ailesi, prenses diana, organ, organ ticareti, kral 3. charles, фото

İngiltere Prensi Harry: Abim hastalanırsa ona organ bağışlayabileyim diye dünyaya getirildim

13:48 11.01.2023
Abone olTelegram
Yayınladığı kitapla bir kez daha dünya gündemine oturan İngiltere Prensi Harry, çocukluk travmalarıyla ilgili verdiği detaylar arasında dünyaya geliş nedenini anlattı. Buna göre Prens Harry, ağabeyi Prens William'ın hastalanması durumunda ona organ ya da kan nakli yapabilmek için dünyaya geldiğine inanıyor.
İngiliz Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılarak İngiltere tarihine damga vuran, ardından oyuncu eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, şimdi de yeni yayınlanan Spare isimli anı kitabıyla gündemde.
© AP Photo / Alastair Grant

38 yaşındaki Sussex Dükü, çocukluğu boyunca Galler Prensi olan abisi William'a ihtiyaç duyulması halinde organ bağışlamak için dünyaya geldiğine inanarak büyüdüğünü anlattı. "Willy'ye birşey olursa diye dünyaya geldim" diyen Harry, ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının William'dan 'varis' diye bahsederken, kendisini ise 'kısaca' 'yedek' diye andıklarını söyledi.

38 yaşındaki Sussex Dükü, çocukluğu boyunca Galler Prensi olan abisi William&#x27;a ihtiyaç duyulması halinde organ bağışlamak için dünyaya geldiğine inanarak büyüdüğünü anlattı. &quot;Willy&#x27;ye birşey olursa diye dünyaya geldim&quot; diyen Harry, ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının William&#x27;dan &#x27;varis&#x27; diye bahsederken, kendisini ise &#x27;kısaca&#x27; &#x27;yedek&#x27; diye andıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AP Photo / Alastair Grant

38 yaşındaki Sussex Dükü, çocukluğu boyunca Galler Prensi olan abisi William'a ihtiyaç duyulması halinde organ bağışlamak için dünyaya geldiğine inanarak büyüdüğünü anlattı. "Willy'ye birşey olursa diye dünyaya geldim" diyen Harry, ebeveynlerinin, büyükanne ve büyükbabasının William'dan 'varis' diye bahsederken, kendisini ise 'kısaca' 'yedek' diye andıklarını söyledi.

© AP Photo / Dave Caulkin

Hayatını 'bir oyalama, eğlence kaynağı ve ihtiyaç halinde yedek parça sunma görevi' olarak tanımlayan Harry, William'ın başına bir şey gelmesi ihtimali nedeniyle dünyada olma fikrinin ona çocuk yaşlardan itibaren sık sık açıkça belirtildiğini ifade etti.

Hayatını &#x27;bir oyalama, eğlence kaynağı ve ihtiyaç halinde yedek parça sunma görevi&#x27; olarak tanımlayan Harry, William&#x27;ın başına bir şey gelmesi ihtimali nedeniyle dünyada olma fikrinin ona çocuk yaşlardan itibaren sık sık açıkça belirtildiğini ifade etti. - Sputnik Türkiye
2/8
© AP Photo / Dave Caulkin

Hayatını 'bir oyalama, eğlence kaynağı ve ihtiyaç halinde yedek parça sunma görevi' olarak tanımlayan Harry, William'ın başına bir şey gelmesi ihtimali nedeniyle dünyada olma fikrinin ona çocuk yaşlardan itibaren sık sık açıkça belirtildiğini ifade etti.

© AP Photo / John Gaps Iii

Şu anda iki çocuk babası olan Harry, dünyaya geldiğinde babası Kral 3. Charles'ın eşi Prenses Diana'ya söylediklerini 20 yaşındayken öğrendiğini dile getirdi. İddiaya göre Kral 3. Charles, Harry'nin dünyaya geldiği gün eşi Prenses Diana'ya "Harika! Bana bir varis ve bir de yedeğini verdin. İşimi tamamladım" demişti.

Şu anda iki çocuk babası olan Harry, dünyaya geldiğinde babası Kral 3. Charles&#x27;ın eşi Prenses Diana&#x27;ya söylediklerini 20 yaşındayken öğrendiğini dile getirdi. İddiaya göre Kral 3. Charles, Harry&#x27;nin dünyaya geldiği gün eşi Prenses Diana&#x27;ya &quot;Harika! Bana bir varis ve bir de yedeğini verdin. İşimi tamamladım&quot; demişti. - Sputnik Türkiye
3/8
© AP Photo / John Gaps Iii

Şu anda iki çocuk babası olan Harry, dünyaya geldiğinde babası Kral 3. Charles'ın eşi Prenses Diana'ya söylediklerini 20 yaşındayken öğrendiğini dile getirdi. İddiaya göre Kral 3. Charles, Harry'nin dünyaya geldiği gün eşi Prenses Diana'ya "Harika! Bana bir varis ve bir de yedeğini verdin. İşimi tamamladım" demişti.

© AP Photo / Alberto Pezzali

Kitabın bir başka kısmında ise Prens Harry, babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti. Babasının sürekli bir boyun ve sırt ağrısından muzdarip olduğunu anlatan Harry'ye göre, bunun sebebi eskiden polo oynadığı sırada edindiği yaralanmalardı.

Kitabın bir başka kısmında ise Prens Harry, babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti. Babasının sürekli bir boyun ve sırt ağrısından muzdarip olduğunu anlatan Harry&#x27;ye göre, bunun sebebi eskiden polo oynadığı sırada edindiği yaralanmalardı. - Sputnik Türkiye
4/8
© AP Photo / Alberto Pezzali

Kitabın bir başka kısmında ise Prens Harry, babasının boyun ve sırt ağrısından bahsetti. Babasının sürekli bir boyun ve sırt ağrısından muzdarip olduğunu anlatan Harry'ye göre, bunun sebebi eskiden polo oynadığı sırada edindiği yaralanmalardı.

© AP Photo / Phil Harris

Müstakbel eşiyle ağabeyini ilk tanıştırdığı anı 'klasik bir kültür çatışması' olarak tanımlayan Harry, William'ın Meghan ile sarılmaktan kaçınarak geri çekildiğini yazdı. William ve Meghan'ın ilk karşılaşması, Kengsington Sarayı'nda 2016 yılında gerçekleşmişti. Harry o ana ilişkin, "William'a Meg'i tanıttım, Meghan eğilim ona sarılmak isteyince bu William'ı tamamen korkuttu ve geri çekildi" diye yazdı. Prens Harry, bunun sebebini ise ağabeyinin tanımadığı kişilerle sarılma huyunun olmaması diye açıkladı.

Müstakbel eşiyle ağabeyini ilk tanıştırdığı anı &#x27;klasik bir kültür çatışması&#x27; olarak tanımlayan Harry, William&#x27;ın Meghan ile sarılmaktan kaçınarak geri çekildiğini yazdı. William ve Meghan&#x27;ın ilk karşılaşması, Kengsington Sarayı&#x27;nda 2016 yılında gerçekleşmişti. Harry o ana ilişkin, &quot;William&#x27;a Meg&#x27;i tanıttım, Meghan eğilim ona sarılmak isteyince bu William&#x27;ı tamamen korkuttu ve geri çekildi&quot; diye yazdı. Prens Harry, bunun sebebini ise ağabeyinin tanımadığı kişilerle sarılma huyunun olmaması diye açıkladı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AP Photo / Phil Harris

Müstakbel eşiyle ağabeyini ilk tanıştırdığı anı 'klasik bir kültür çatışması' olarak tanımlayan Harry, William'ın Meghan ile sarılmaktan kaçınarak geri çekildiğini yazdı. William ve Meghan'ın ilk karşılaşması, Kengsington Sarayı'nda 2016 yılında gerçekleşmişti. Harry o ana ilişkin, "William'a Meg'i tanıttım, Meghan eğilim ona sarılmak isteyince bu William'ı tamamen korkuttu ve geri çekildi" diye yazdı. Prens Harry, bunun sebebini ise ağabeyinin tanımadığı kişilerle sarılma huyunun olmaması diye açıkladı.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Öte yandan kitaba yönelik İngiltere'deki ilgi büyüyor. Guardian gazetesinin aktardığı verilere göre Prens Harry'nin 'Spare' isimli kitabı, piyasaya çıktığı ilk gün 400 bin adet satılarak ülkede şimdiye kadar en hızlı satan kurgusal olmayan kitap oldu.

Öte yandan kitaba yönelik İngiltere&#x27;deki ilgi büyüyor. Guardian gazetesinin aktardığı verilere göre Prens Harry&#x27;nin &#x27;Spare&#x27; isimli kitabı, piyasaya çıktığı ilk gün 400 bin adet satılarak ülkede şimdiye kadar en hızlı satan kurgusal olmayan kitap oldu. - Sputnik Türkiye
6/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Öte yandan kitaba yönelik İngiltere'deki ilgi büyüyor. Guardian gazetesinin aktardığı verilere göre Prens Harry'nin 'Spare' isimli kitabı, piyasaya çıktığı ilk gün 400 bin adet satılarak ülkede şimdiye kadar en hızlı satan kurgusal olmayan kitap oldu.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

Transworld Penguin Random House isimli ünlü yayınevinin yöneticisi Larry Finlay, "Bu kitabın büyük ilgi göreceğini biliyorduk ama satışlar beklentilerimizin bile ötesinde. Şimdiye dek bildiğimiz kadarıyla ilk gününde daha çok satılan kitaplar genelde Harry Potter kitapları oluyordu" dedi.

Transworld Penguin Random House isimli ünlü yayınevinin yöneticisi Larry Finlay, &quot;Bu kitabın büyük ilgi göreceğini biliyorduk ama satışlar beklentilerimizin bile ötesinde. Şimdiye dek bildiğimiz kadarıyla ilk gününde daha çok satılan kitaplar genelde Harry Potter kitapları oluyordu&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AP Photo / Robert F. Bukaty

Transworld Penguin Random House isimli ünlü yayınevinin yöneticisi Larry Finlay, "Bu kitabın büyük ilgi göreceğini biliyorduk ama satışlar beklentilerimizin bile ötesinde. Şimdiye dek bildiğimiz kadarıyla ilk gününde daha çok satılan kitaplar genelde Harry Potter kitapları oluyordu" dedi.

© AP Photo / Martin Meissner

İngiltere'nin Swindon şehrindeki bir kitapçı ise, Prens Harry'nin kitabına dair sıra dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Uluslararası basına yansıyan haberlerde Prens Harry'nin kitabı 'Spare'in kitapçı vitrininde Bella Mackie imzalı 'Ailenizi Nasıl Öldürürsünüz' isimli bir kitap ile yan yana satıldığına vurgu yapıldı.

İngiltere&#x27;nin Swindon şehrindeki bir kitapçı ise, Prens Harry&#x27;nin kitabına dair sıra dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Uluslararası basına yansıyan haberlerde Prens Harry&#x27;nin kitabı &#x27;Spare&#x27;in kitapçı vitrininde Bella Mackie imzalı &#x27;Ailenizi Nasıl Öldürürsünüz&#x27; isimli bir kitap ile yan yana satıldığına vurgu yapıldı. - Sputnik Türkiye
8/8
© AP Photo / Martin Meissner

İngiltere'nin Swindon şehrindeki bir kitapçı ise, Prens Harry'nin kitabına dair sıra dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Uluslararası basına yansıyan haberlerde Prens Harry'nin kitabı 'Spare'in kitapçı vitrininde Bella Mackie imzalı 'Ailenizi Nasıl Öldürürsünüz' isimli bir kitap ile yan yana satıldığına vurgu yapıldı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала