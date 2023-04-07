Dükalık emlak imparatorluğunun 1.2 milyar sterlinlik kârı halka değil, Elizabeth ile Charles'a gitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Eski Dışişleri Bakanı Karayalçın: Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230407/dukalik-emlak-imparatorlugunun-12-milyar-sterlinlik-kri-halka-degil-elizabeth-ile-charlesa-gitti-1069340973.html
Dükalık emlak imparatorluğunun 1.2 milyar sterlinlik kârı halka değil, Elizabeth ile Charles'a gitti
Dükalık emlak imparatorluğunun 1.2 milyar sterlinlik kârı halka değil, Elizabeth ile Charles'a gitti
Britanya'da yüksek enflasyon ve artan yoksulluk yüzünden hemşireler bile tarihte ilk kez grevlere katılırken, saraylılar yerine halka gitmesi gerektiği... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:08+0300
2023-04-07T15:34+0300
dünya
britanya
ingiltere
toprak
emlak
krallık
kraliyet
kraliyet ailesi
kraliçe 2. elizabeth
kral 3. charles
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104168/91/1041689185_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_2933172690d473b9eb1dc5b492390c67.jpg
Britanya kraliyet ailesinin devasa serveti, kısmen kamuoyundan gizlendiğinden uzmanların derin araştırmalarıyla bile tam hesaplanamayacak olsa da, gazeteciler tarafından aydınlatılmaya çalışılıyor. The Guardian gazetesi, 8 Eylül 2022'de ölen Kraliçe 2. Elizabeth ile yerine tahta geçen büyük oğlu Kral 3. Charles'ın tartışmalı iki emlak imparatorluğundan 1 milyar sterlinden fazla gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Bu, taçlı anne-oğulun sadece İngiltere'de devasa emlak portföylerini yöneten Lancaster ve Cornwall dükalıklarından elde ettiği gelir. Profesyonelce yönetilen iki emlak imparatorluğunun kârları, sarayda oturanlar yerine halka gitmesi gerekip gerekmediği konusunda yüzyıllardır süren bir tartışmanın merkezinde yer alıyor.Parlamento ve devlet arşivlerinde tutulan dükalık hesapları, hem 2. Elizabeth hem de tahta geçmeden önceki Cornwall Dükü rolüyle Charles'ın kraliçenin hükümdarlığı sırasında düklüklerden elde ettikleri gelirlerdeki büyük artıştan faydalandıklarını ortaya koydu.Geçen yıl dükalık gelirleri 41.8 milyon sterlini buldu. Enflasyona uyarlandığında, anne-oğulun iki mülkten elde ettiği toplam gelirler 1.2 milyar sterlini aştı.Dükalıklar tarım arazileri, Ortaçağ kaleleri, oteller, ofisler, mağazalar ve Londra'nın en iyi lüks gayrimenkullerinden bazılarının idaresinden sorumlu, profesyonelce yönetilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor. 652 milyon sterlin değer biçilen Lancaster Dükalığı'nın kârı, otomatik olarak tahtta kim varsa ona geçiyor.1 milyar sterlin değer biçilen Cornwall Dükalığı'nın kârı ise otomatik olarak tahtın erkek varisine gidiyor.Elizabeth'in ölümünün ardından Charles'ın tahta oturmasından beri bu mülkten elde edilen kâr Charles'ın büyük oğlu Prens William'a gidiyor. Bu da onu bir milyarder ve İngiltere'deki en büyük toprak sahiplerinden biri yapıyor.The Guardian'ın ulaştığı rakamlarla ilgili Buckingham Sarayı yorum yapmadı.Kraliyet ailesinin dükalık kârlarına el koyma iddiası, İngiltere'nin ortaçağ beyliklerine bölündüğü zamana dayanıyor.Ancak nesillerdir milletvekilleri, bunların kraliyet yerine Hazine'ye gitmesi çağrısı yaptı ve her tartışma genellikle tahttaki hükümdarın değiştiği döneme denk geldi.Kraliyet ailesi, dükalık gelirlerinin 'özel gelir' olduğunda ısrarcı.Üstelik devasa servet sahibi kraliyet ailesi, hükümetten, resmi masraflarını karşılamak için vergi mükelleflerinin cebinden çıkan 86 milyon sterlinlik yıllık ödeme alıyor. Ancak hükümet, dükalık gelirlerine dokunmadığı gibi kraliyet ailesine devlet ödeneğini buradan düşmeye bile gerek duymuyor. Kraliyet ailesi, resmi görevler, kamu işleri veya hayır işleri için kullanıldığını öne sürmesine rağmen, bu paranın tam olarak nasıl harcandığını hiçbir zaman açıklamadı.Charles, son yıllarda dükalık gelirinin yüzde 49-51'lik bölümünün kamu ve hayır kurumları için harcandığını söyledi.Ama Galler Prensi unvanını taşıdığı dönemde Charles'ın dükalık gelirinin büyük kısmı, sekreterler, uşaklar, bahçıvanlar, şefler, ahır görevlileri ve çiftlik işçileri dahil olmak üzere özel olarak harcandı.Basına göre Kraliçe 2. Elizabeth, Lancaster Dükalığı gelirini, küçük oğlu Prens Andrew'un ABD'de milyarder finansçı arkadaşı Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kızları seks ticareti ağında köle olarak kullanması skandalına karışması sonucu Virginia Giuffre'nin aleyhine açtığı cinsel saldırı davasını kapatmak için 9 milyon sterlinden fazla bir meblağı ödemesinde kullandı. Lancaster Dükalığı, 3. Henry'nin kralın yetkilerini sınırlamak ve bir miktar temsil kazanmak isteyen feodal beylerin başarısız isyanının ardından kuzeydeki bu toprakları ele geçirdiği 1265 yılına uzanıyor. 14. ve 15. yüzyıllarda 4. Henry IV ve 7. Henry, Lancaster Dükalığı'nın her zaman tahtta kim varsa onun özel mülkiyetinde kalacağına dair imtiyaz iddialarını pekiştiren beratlar yayımladı. Cornwall Dükalığı'nı 1337'de oğluna güney İngiltere'deki topraklardan gelir sağlamak için kuran 3. Edward, kraliyet tüzüğü aracılığıyla mülkün her zaman tahtın erkek varisine ait olmasını şart koştu.
https://sputniknews.com.tr/20230407/ingiltere-kraliyetinin-kole-ticaretiyle-baglantisinin-arastirilmasina-kral-charlestan-destek-1069323687.html
https://sputniknews.com.tr/20230310/ingiltere-krali-charles-edinburgh-duku-unvanini-prens-edwarda-verdi-1068083336.html
britanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104168/91/1041689185_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1f66a2f7d979dd4711b99db5e8456a31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
britanya, ingiltere, toprak, emlak, krallık, kraliyet, kraliyet ailesi, kraliçe 2. elizabeth, kral 3. charles, gelir, kâr
britanya, ingiltere, toprak, emlak, krallık, kraliyet, kraliyet ailesi, kraliçe 2. elizabeth, kral 3. charles, gelir, kâr

Dükalık emlak imparatorluğunun 1.2 milyar sterlinlik kârı halka değil, Elizabeth ile Charles'a gitti

15:08 07.04.2023 (güncellendi: 15:34 07.04.2023)
© AFP 2023 / PAUL EDWARDSKraliçe 2. Elizabeth- Prens Charles
Kraliçe 2. Elizabeth- Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / PAUL EDWARDS
Abone olTelegram
Britanya'da yüksek enflasyon ve artan yoksulluk yüzünden hemşireler bile tarihte ilk kez grevlere katılırken, saraylılar yerine halka gitmesi gerektiği yüzyıllardır tartışılan iki dükalığın geliri yeniden gündeme geldi. The Guardian'a göre, Kraliçe 2. Elizabeth ile oğlu Charles, sadece iki dükalıktan 1.2 milyar sterlinden fazla gelir elde etti.
Britanya kraliyet ailesinin devasa serveti, kısmen kamuoyundan gizlendiğinden uzmanların derin araştırmalarıyla bile tam hesaplanamayacak olsa da, gazeteciler tarafından aydınlatılmaya çalışılıyor. The Guardian gazetesi, 8 Eylül 2022'de ölen Kraliçe 2. Elizabeth ile yerine tahta geçen büyük oğlu Kral 3. Charles'ın tartışmalı iki emlak imparatorluğundan 1 milyar sterlinden fazla gelir elde ettiğini ortaya çıkardı. Bu, taçlı anne-oğulun sadece İngiltere'de devasa emlak portföylerini yöneten Lancaster ve Cornwall dükalıklarından elde ettiği gelir.
Profesyonelce yönetilen iki emlak imparatorluğunun kârları, sarayda oturanlar yerine halka gitmesi gerekip gerekmediği konusunda yüzyıllardır süren bir tartışmanın merkezinde yer alıyor.
Parlamento ve devlet arşivlerinde tutulan dükalık hesapları, hem 2. Elizabeth hem de tahta geçmeden önceki Cornwall Dükü rolüyle Charles'ın kraliçenin hükümdarlığı sırasında düklüklerden elde ettikleri gelirlerdeki büyük artıştan faydalandıklarını ortaya koydu.
Geçen yıl dükalık gelirleri 41.8 milyon sterlini buldu. Enflasyona uyarlandığında, anne-oğulun iki mülkten elde ettiği toplam gelirler 1.2 milyar sterlini aştı.
Dükalıklar tarım arazileri, Ortaçağ kaleleri, oteller, ofisler, mağazalar ve Londra'nın en iyi lüks gayrimenkullerinden bazılarının idaresinden sorumlu, profesyonelce yönetilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor.
652 milyon sterlin değer biçilen Lancaster Dükalığı'nın kârı, otomatik olarak tahtta kim varsa ona geçiyor.
1 milyar sterlin değer biçilen Cornwall Dükalığı'nın kârı ise otomatik olarak tahtın erkek varisine gidiyor.
Elizabeth'in ölümünün ardından Charles'ın tahta oturmasından beri bu mülkten elde edilen kâr Charles'ın büyük oğlu Prens William'a gidiyor. Bu da onu bir milyarder ve İngiltere'deki en büyük toprak sahiplerinden biri yapıyor.
The Guardian'ın ulaştığı rakamlarla ilgili Buckingham Sarayı yorum yapmadı.
Kraliyet ailesinin dükalık kârlarına el koyma iddiası, İngiltere'nin ortaçağ beyliklerine bölündüğü zamana dayanıyor.
Ancak nesillerdir milletvekilleri, bunların kraliyet yerine Hazine'ye gitmesi çağrısı yaptı ve her tartışma genellikle tahttaki hükümdarın değiştiği döneme denk geldi.
Kraliyet ailesi, dükalık gelirlerinin 'özel gelir' olduğunda ısrarcı.
Üstelik devasa servet sahibi kraliyet ailesi, hükümetten, resmi masraflarını karşılamak için vergi mükelleflerinin cebinden çıkan 86 milyon sterlinlik yıllık ödeme alıyor.
Ancak hükümet, dükalık gelirlerine dokunmadığı gibi kraliyet ailesine devlet ödeneğini buradan düşmeye bile gerek duymuyor.
Kraliyet ailesi, resmi görevler, kamu işleri veya hayır işleri için kullanıldığını öne sürmesine rağmen, bu paranın tam olarak nasıl harcandığını hiçbir zaman açıklamadı.
Charles, son yıllarda dükalık gelirinin yüzde 49-51'lik bölümünün kamu ve hayır kurumları için harcandığını söyledi.
Ama Galler Prensi unvanını taşıdığı dönemde Charles'ın dükalık gelirinin büyük kısmı, sekreterler, uşaklar, bahçıvanlar, şefler, ahır görevlileri ve çiftlik işçileri dahil olmak üzere özel olarak harcandı.
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
İngiltere Kraliyeti'nin köle ticaretiyle bağlantısının araştırılmasına Kral Charles'tan destek
11:52
Basına göre Kraliçe 2. Elizabeth, Lancaster Dükalığı gelirini, küçük oğlu Prens Andrew'un ABD'de milyarder finansçı arkadaşı Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kızları seks ticareti ağında köle olarak kullanması skandalına karışması sonucu Virginia Giuffre'nin aleyhine açtığı cinsel saldırı davasını kapatmak için 9 milyon sterlinden fazla bir meblağı ödemesinde kullandı.
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi
10 Mart, 14:23
Lancaster Dükalığı, 3. Henry'nin kralın yetkilerini sınırlamak ve bir miktar temsil kazanmak isteyen feodal beylerin başarısız isyanının ardından kuzeydeki bu toprakları ele geçirdiği 1265 yılına uzanıyor. 14. ve 15. yüzyıllarda 4. Henry IV ve 7. Henry, Lancaster Dükalığı'nın her zaman tahtta kim varsa onun özel mülkiyetinde kalacağına dair imtiyaz iddialarını pekiştiren beratlar yayımladı.
Cornwall Dükalığı'nı 1337'de oğluna güney İngiltere'deki topraklardan gelir sağlamak için kuran 3. Edward, kraliyet tüzüğü aracılığıyla mülkün her zaman tahtın erkek varisine ait olmasını şart koştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала