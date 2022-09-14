https://sputniknews.com.tr/20220914/kral-3-charlesin-antikaliklari-gittigi-her-yere-klozet-kapagi-ve-tuvalet-kagidini-goturuyor-1061178790.html
Kral 3. Charles'ın antikalıkları: Gittiği her yere klozet kapağı ve tuvalet kağıdını götürüyor
Kral 3. Charles'ın antikalıkları: Gittiği her yere klozet kapağı ve tuvalet kağıdını götürüyor
Britanya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in (96) ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın (73) imza törenlerinde yardımcılarına ve hatta kaleme sinirlenmesinin... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T16:58+0300
2022-09-14T16:58+0300
2022-09-14T17:07+0300
dünya
kral 3. charles
britanya
ingiltere
tuvalet
tuvalet kağıdı
klozet
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ABD'nin tabloid gazetesi New York Post, tahta geçtiğinden beri ilgi odağı olan Kral 3. Charles'ın Britanya tarihinin en uzun süre tahta çıkmayı bekleyen veliaht prensiyken pek dikkat çekmeyen özelliklerini gündeme taşıdı.Yeni Britanya kralının nereye giderse kendi klozet kapağı ve Kleenex Velvet (Kadife) marka tuvalet kağıdını yanında götürdüğü iddialarını hatırlatan NY Post, 2015 tarihli 'Krallara Hizmet Vermek: Firmanın İçinden' (Serving the Royals: Inside the Firm) adlı belgeselden alıntılar yaptı.Kesin emir: Ayakkabı bağcıkları ütülenecekKral 3. Charles'ın Galler Prensi olduğu dönemde Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde sarayın içinden kişilerin izlenimleri var. Charles'ın 31 Ağustos 1997'de otomobil kazasında ölen eski eşi Prenses Diana ve Kraliçe 2. Elizabeth'e uşak olarak hizmet etmiş Paul Burrell, Charles'ın ayakkabı bağlarının ütülenmesi için kesin talimatlarının olduğunu söyledi. Burrell, "Her sabah pijamaları ütülenmeli, ayakkabı bağcıkları ütüyle düzleştirilmeli, küvetin yarısı doldurulmalı, banyo tapası belli bir konumda ve su sıcaklığı sadece ılık olmalıdır" diyerek ekledi: "Her sabah uşaklarına diş fırçasına 2.5 santimlik diş macunu sıktırır."Kahvaltı kutusuyla birlikte geziyorGünlük programı ve yeme alışkanlıkları sözkonusu olduğunda Charles'ın özellikle kahvaltıda daha sağlıklı beslenmekten hoşlandığı öğrenildi. Kraliyet personelinin eski bir üyesi olan Şef Graham Newbould, Charles'ın 'ev yapımı ekmek, bir kase taze meyve, taze meyve suları gibi sağlıklı seçenekler tercih ettiğini' belirterek ekledi:"Charles dünyanın neresine giderse gitsin kahvaltı kutusu da onunla birlikte gider. İçinde 6 çeşit bal, özel müsli, kuru meyve ve o sıra üzerine titizlendiği özel herhangi bir şey eşliğinde."Gideceği yere kendinden önce varanların listesiTina Brown'ın bu bahar yayımlanan kraliyet ailesine dair 'Saray Belgeleri' (The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil) adlı kitabında da Charles'ın Kleenex Velvet marka tuvalet kağıdına takıntısı aktarıldı. Kitaba konuşan Charles'ın eski baş uşağı Michael Fawcett, kendisinin Charles'ın gideceği yere önceden 'ortopedik yatak, klozet kapağı, Kleenex Velvet tuvalet kağıdı ve İskoçya dağlarının resmedildiği iki tablonun' varmasından sorumlu olduğunu anlattı.
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kral 3. charles, britanya, ingiltere, tuvalet, tuvalet kağıdı, klozet
kral 3. charles, britanya, ingiltere, tuvalet, tuvalet kağıdı, klozet
Kral 3. Charles'ın antikalıkları: Gittiği her yere klozet kapağı ve tuvalet kağıdını götürüyor
16:58 14.09.2022 (güncellendi: 17:07 14.09.2022) Abone ol
Britanya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in (96) ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın (73) imza törenlerinde yardımcılarına ve hatta kaleme sinirlenmesinin gündem olmasının ardından 'tuhaflıkları' mercek altına alındı.
ABD'nin tabloid gazetesi New York Post, tahta geçtiğinden beri ilgi odağı olan Kral 3. Charles'ın Britanya tarihinin en uzun süre tahta çıkmayı bekleyen veliaht prensiyken pek dikkat çekmeyen özelliklerini gündeme taşıdı.
Yeni Britanya kralının nereye giderse kendi klozet kapağı ve Kleenex Velvet (Kadife) marka tuvalet kağıdını yanında götürdüğü iddialarını hatırlatan NY Post, 2015 tarihli 'Krallara Hizmet Vermek: Firmanın İçinden' (Serving the Royals: Inside the Firm) adlı belgeselden alıntılar yaptı.
Kesin emir: Ayakkabı bağcıkları ütülenecek
Kral 3. Charles'ın Galler Prensi olduğu dönemde Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde sarayın içinden kişilerin izlenimleri var. Charles'ın 31 Ağustos 1997'de otomobil kazasında ölen eski eşi Prenses Diana ve Kraliçe 2. Elizabeth'e uşak olarak hizmet etmiş Paul Burrell, Charles'ın ayakkabı bağlarının ütülenmesi için kesin talimatlarının olduğunu söyledi.
Burrell, "Her sabah pijamaları ütülenmeli, ayakkabı bağcıkları ütüyle düzleştirilmeli, küvetin yarısı doldurulmalı, banyo tapası belli bir konumda ve su sıcaklığı sadece ılık olmalıdır" diyerek ekledi: "Her sabah uşaklarına diş fırçasına 2.5 santimlik diş macunu sıktırır."
Kahvaltı kutusuyla birlikte geziyor
Günlük programı ve yeme alışkanlıkları sözkonusu olduğunda Charles'ın özellikle kahvaltıda daha sağlıklı beslenmekten hoşlandığı öğrenildi. Kraliyet personelinin eski bir üyesi olan Şef Graham Newbould, Charles'ın 'ev yapımı ekmek, bir kase taze meyve, taze meyve suları gibi sağlıklı seçenekler tercih ettiğini' belirterek ekledi:
"Charles dünyanın neresine giderse gitsin kahvaltı kutusu da onunla birlikte gider. İçinde 6 çeşit bal, özel müsli, kuru meyve ve o sıra üzerine titizlendiği özel herhangi bir şey eşliğinde."
Gideceği yere kendinden önce varanların listesi
Tina Brown'ın bu bahar yayımlanan kraliyet ailesine dair 'Saray Belgeleri' (The Palace Papers: Inside the House of Windsor--the Truth and the Turmoil) adlı kitabında da Charles'ın Kleenex Velvet marka tuvalet kağıdına takıntısı aktarıldı. Kitaba konuşan Charles'ın eski baş uşağı Michael Fawcett, kendisinin Charles'ın gideceği yere önceden 'ortopedik yatak, klozet kapağı, Kleenex Velvet tuvalet kağıdı ve İskoçya dağlarının resmedildiği iki tablonun' varmasından sorumlu olduğunu anlattı.