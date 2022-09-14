https://sputniknews.com.tr/20220914/kral-3-charlesin-tavirlari-yeniden-gundem-oldu-1061160549.html

Kral 3. Charles'ın tavırları yeniden gündem oldu

Kral 3. Charles'ın tavırları yeniden gündem oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T04:02+0300

2022-09-14T04:02+0300

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dünya

kral

kral 3. charles

ingiltere

mürekkep

kalem

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Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum" dedi.Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220911/kral-3-charlesin-yardimcisini-uyardigi-goruntuler-sosyal-medyada-viral-oldu-1061069022.html

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