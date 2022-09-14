Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220914/kral-3-charlesin-tavirlari-yeniden-gundem-oldu-1061160549.html
Kral 3. Charles'ın tavırları yeniden gündem oldu
Kral 3. Charles'ın tavırları yeniden gündem oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T04:02+0300
2022-09-14T04:07+0300
dünya
kral
kral 3. charles
ingiltere
mürekkep
kalem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061025446_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_3a2028b92d5cec3ee5d2263d31d2d221.jpg
Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum" dedi.Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220911/kral-3-charlesin-yardimcisini-uyardigi-goruntuler-sosyal-medyada-viral-oldu-1061069022.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061025446_112:0:2784:2004_1920x0_80_0_0_dd4a15c24d4f86e8e513b59798a4bdf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kral, kral 3. charles, ingiltere, mürekkep, kalem
kral, kral 3. charles, ingiltere, mürekkep, kalem

Kral 3. Charles'ın tavırları yeniden gündem oldu

04:02 14.09.2022 (güncellendi: 04:07 14.09.2022)
© EPA / NEIL HALLKraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de tahta çıkan Kral 3. Charles, halka 'ömür boyu hizmet' sözü verdi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de tahta çıkan Kral 3. Charles, halka 'ömür boyu hizmet' sözü verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© EPA / NEIL HALL
Abone olTelegram
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.
Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.
Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum" dedi.
Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.
Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
DÜNYA
Kral 3. Charles'ın yardımcısını uyardığı görüntüler sosyal medyada viral oldu
11 Eylül, 14:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала