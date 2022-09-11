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Kral 3. Charles'ın yardımcısını uyardığı görüntüler sosyal medyada viral oldu
Kral 3. Charles'ın yardımcısını uyardığı görüntüler sosyal medyada viral oldu
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından, eski Galler Prensi Charles, resmi törenle resmen Kral ilan edilen 3. Charles'ın imza... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T14:17+0300
2022-09-11T14:17+0300
dünya
prens charles
kral
yardımcı
ingiltere
video
viral
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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından eski Galler Prensi Charles, resmi törenle Kral 3. Charles olarak ilan edildi.Tahtın yeni sahibi 73 yaşındaki Kral 3. Charles’ın, masanın üstünde duran bazı eşyalardan rahatsız olmasının ardından imza töreninde görevliye yaptığı el işaretleri ve mimikler sosyal medyada viral oldu.İlk olarak yanındakilere görevlilere masadakileri kaldırmalarına dair işaret yapan yeni Kral, sinirlenerek masada duran kalemleri de kaldırttı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/kralice-elizabethin-cenazesi-icin-turkiyeden-15-milyon-dal-karanfil-gonderilecek-1061063559.html
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prens charles, kral, yardımcı, ingiltere, video, viral
prens charles, kral, yardımcı, ingiltere, video, viral

Kral 3. Charles'ın yardımcısını uyardığı görüntüler sosyal medyada viral oldu

14:17 11.09.2022
© AP Photo / Victoria JonesKral 3. Charles
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Victoria Jones
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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından, eski Galler Prensi Charles, resmi törenle resmen Kral ilan edilen 3. Charles'ın imza töreni sırasında yaptığı hareketler sosyal medyada viral oldu.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından eski Galler Prensi Charles, resmi törenle Kral 3. Charles olarak ilan edildi.
Tahtın yeni sahibi 73 yaşındaki Kral 3. Charles’ın, masanın üstünde duran bazı eşyalardan rahatsız olmasının ardından imza töreninde görevliye yaptığı el işaretleri ve mimikler sosyal medyada viral oldu.
İlk olarak yanındakilere görevlilere masadakileri kaldırmalarına dair işaret yapan yeni Kral, sinirlenerek masada duran kalemleri de kaldırttı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
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