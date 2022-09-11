https://sputniknews.com.tr/20220911/kralice-elizabethin-cenazesi-icin-turkiyeden-15-milyon-dal-karanfil-gonderilecek-1061063559.html

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1.5 milyon dal karanfil gönderilecek

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 1.5 milyon dal karanfil gönderilecek

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi yüzde 90 arttı. Cenaze için toplamda en az... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T11:22+0300

2022-09-11T11:22+0300

2022-09-11T11:22+0300

dünya

kraliçe 2. elizabeth

cenaze töreni

karanfil

türkiye

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de vefat etmesi sonrasında Kraliyet Ailesi'nce yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı. Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere'den Antalya'ya yapılan kesme çiçek talebinde yüzde 80-90'a varan bir talep artışı yaşanıyor.Kesme çiçek üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, kasım- haziran aylarında hasat gerçekleşiyor. Haziran- kasım ayları arasındaki dönemde ise yayla bölgesi olarak nitelendirilen Isparta'daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü de Isparta bölgesindeki yayla üretiminin son dönemine denk geldi.Antalya'daki seralardaki hasat dönemi kasım ayında başlayacağı için şu an İngiltere'den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor.Bu dönemde İngiltere'ye olan kesme çiçek ihracatını 7-8 gün süren yolculukta TIR'larla gerçekleştiren sektör, Kraliçe'nin ölümüyle nakliyatlarını uçaklarla günlük olarak göndermeye başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai saatlerini artırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere'yi ilk sıra aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/prens-william-ve-prens-harry-uzun-bir-aradan-sonra-kralice-elizabeth-icin-bir-arada-1061062598.html

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kraliçe 2. elizabeth, cenaze töreni, karanfil, türkiye