İngiltere Kraliyeti'nin köle ticaretiyle bağlantısının araştırılmasına Kral Charles'tan destek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230407/ingiltere-kraliyetinin-kole-ticaretiyle-baglantisinin-arastirilmasina-kral-charlestan-destek-1069323687.html
İngiltere Kraliyeti'nin köle ticaretiyle bağlantısının araştırılmasına Kral Charles'tan destek
İngiltere Kraliyeti'nin köle ticaretiyle bağlantısının araştırılmasına Kral Charles'tan destek
İngiltere'de, 17-18. yüzyıllarda kral ve kraliçelerin köle ticaretiyle olan ilişkisini ve bağlantılarını ortaya koyacak araştırmaya, Kral 3. Charles'tan destek... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:52+0300
2023-04-07T11:52+0300
dünya
charles
kral 3. charles
köle ticareti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/12/1061335567_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fab2f0299a02b550627b8f00cd30e72e.jpg
Buckingham Sarayı'ndan, konuya ilişkin açıklama, The Guardian gazetesinde bugün yayımlanan David Conn imzalı "Köleliği destekleyen ve kölelikten faydalanan İngiliz kral ve kraliçeleri" başlıklı makalenin ardından yapıldı.Kraliçe 1. Elizabeth'ten Kral 4. William'a kadar olan 272 yılda (1558-1830) 12 hükümdarın, köle ticaretine destek verdiğini, ticaretten pay aldığını ya da köle tüccarlarına kraliyet onayları verildiğini ortaya koyan makalede, köleliğin kalkmasına, dönemin kralı 4. William'ın karşı çıktığı ifade edildi.Makalede, şimdiki Kral'la aynı ismi taşıyan 1. Charles döneminde ekonomik olarak işçiye ihtiyaç duyulan yerlere ilk kölelerin taşındığı ve Barbados gibi ilk köle toplumlarının oluştuğu aktarılarak, Kral 2. Charles döneminde ise köleliğin "devlet destekli bir iş" haline geldiği belirtildi.Kral 3. Charles'ın, köleliğin kaldırıldığı dönemin hükümdarı olan 4. William için yapılan Clerence Sarayı'nda oturduğu bilgisi de makalede paylaşıldı.Makalede, ilk kez bir kralın köle ticaretinden pay aldığına ilişkin bir belge de yer aldı. Söz konusu belgede, Kral 3. William'ın 1689'da köle ticareti yapan Kraliyet Afrika Şirketi hisselerinden bugünkü değeri 163 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon lira) olan 1000 sterlinlik bir hisse aldığı görülüyor.Araştırma 2026'da sona erecekBuckingham Sarayı'ndan, makalenin ardından yapılan açıklamada, Kraliyet'in 17. ve 18. yüzyılda köle ticaretiyle olan ilişkilerini araştıran Manchester Üniversitesinden Camilla de Koning'in çalışmasına, Kral 3. Charles'ın destek verdiği vurgulandı.Kral'ın konuyu ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, Kraliyet Koleksiyonları ve Kraliyet Arşivleri'ne erişim izni verileceği bilgisi de paylaşıldı.De Koning'in çalışmasına ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, "Tarihi Kraliyet Sarayları Kurumu, Ekim 2022'de başlayan ve İngiliz Kraliyeti'nin 17-18. yüzyıllarda transatlantik köle ticaretiyle ilişkilerine yönelik detayları inceleyen bu araştırmanın destekçilerinden." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, de Koning'in çalışmasının, 2026'da tamamlanacağı kaydedildi.
charles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/12/1061335567_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c072d1c7cc11b92dccb08ab20e6942ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
charles, kral 3. charles, köle ticareti
charles, kral 3. charles, köle ticareti

İngiltere Kraliyeti'nin köle ticaretiyle bağlantısının araştırılmasına Kral Charles'tan destek

11:52 07.04.2023
© AFP 2023 / DOMINIC LIPINSKIKral 3. Charles
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / DOMINIC LIPINSKI
Abone olTelegram
İngiltere'de, 17-18. yüzyıllarda kral ve kraliçelerin köle ticaretiyle olan ilişkisini ve bağlantılarını ortaya koyacak araştırmaya, Kral 3. Charles'tan destek geldi.
Buckingham Sarayı'ndan, konuya ilişkin açıklama, The Guardian gazetesinde bugün yayımlanan David Conn imzalı "Köleliği destekleyen ve kölelikten faydalanan İngiliz kral ve kraliçeleri" başlıklı makalenin ardından yapıldı.
Kraliçe 1. Elizabeth'ten Kral 4. William'a kadar olan 272 yılda (1558-1830) 12 hükümdarın, köle ticaretine destek verdiğini, ticaretten pay aldığını ya da köle tüccarlarına kraliyet onayları verildiğini ortaya koyan makalede, köleliğin kalkmasına, dönemin kralı 4. William'ın karşı çıktığı ifade edildi.
Makalede, şimdiki Kral'la aynı ismi taşıyan 1. Charles döneminde ekonomik olarak işçiye ihtiyaç duyulan yerlere ilk kölelerin taşındığı ve Barbados gibi ilk köle toplumlarının oluştuğu aktarılarak, Kral 2. Charles döneminde ise köleliğin "devlet destekli bir iş" haline geldiği belirtildi.
Kral 3. Charles'ın, köleliğin kaldırıldığı dönemin hükümdarı olan 4. William için yapılan Clerence Sarayı'nda oturduğu bilgisi de makalede paylaşıldı.
Makalede, ilk kez bir kralın köle ticaretinden pay aldığına ilişkin bir belge de yer aldı. Söz konusu belgede, Kral 3. William'ın 1689'da köle ticareti yapan Kraliyet Afrika Şirketi hisselerinden bugünkü değeri 163 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon lira) olan 1000 sterlinlik bir hisse aldığı görülüyor.

Araştırma 2026'da sona erecek

Buckingham Sarayı'ndan, makalenin ardından yapılan açıklamada, Kraliyet'in 17. ve 18. yüzyılda köle ticaretiyle olan ilişkilerini araştıran Manchester Üniversitesinden Camilla de Koning'in çalışmasına, Kral 3. Charles'ın destek verdiği vurgulandı.
Kral'ın konuyu ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, Kraliyet Koleksiyonları ve Kraliyet Arşivleri'ne erişim izni verileceği bilgisi de paylaşıldı.
De Koning'in çalışmasına ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, "Tarihi Kraliyet Sarayları Kurumu, Ekim 2022'de başlayan ve İngiliz Kraliyeti'nin 17-18. yüzyıllarda transatlantik köle ticaretiyle ilişkilerine yönelik detayları inceleyen bu araştırmanın destekçilerinden." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, de Koning'in çalışmasının, 2026'da tamamlanacağı kaydedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала