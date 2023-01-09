https://sputniknews.com.tr/20230109/bu-kez-camilla-hakkinda-kotu-konusan-harry-kraliyet-ailesinin-bazi-uyeleri-seytanla-yataga-giriyor-1065542946.html

Bu kez Camilla hakkında kötü konuşan Harry: Kraliyet ailesinin bazı üyeleri şeytanla yatağa giriyor

Bu kez Camilla hakkında kötü konuşan Harry: Kraliyet ailesinin bazı üyeleri şeytanla yatağa giriyor

Anı kitabının tanıtımı kapsamında verdiği röportajlarda bu kez üvey annesi Eşlikçi Kraliçe Camilla'yı 'kötü kadın' gibi tasvir eden ve imajını düzeltmek için... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:51+0300

2023-01-09T12:51+0300

2023-01-09T13:12+0300

dünya

prens harry

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Eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj ve Netflix için çektikleri belgesel diziyle Britanya kraliyet ailesine açtıkları savaşı yarın piyasaya çıkacak 'Spare' isimli anı kitabıyla tırmandıran Prens Harry, basının kitaptan yaptığı alıntılar ve TV kanallarına verdiği röportajlarla gündemi ele geçirdi. Savaşlar ve ekonomik krizlerle boğuşan dünyaya bu kez Prens Harry'nin İngiliz kanalı ITV'den Tom Bradby'ye ve Amerikan kanalı CBS'in 60 Dakika programından Anderson Cooper'a verdiği röportajlar servis edildi. 2021 tarihli Oprah Winfrey röportajında eşi Meghan Markle'ın kraliyet ailesini ırkçılık suçladığını inkar ederek kafaları karıştıran Harry, cephaneliğinden yeni suçlamalar fırlatarak geri adım atmayacağını belli etti. ABD'li melez eşi Meghan'la ilk çocuklarının renginin ne olacağının kraliyet ailesi üyeleri tarafından sorgulandığından söz ederken ırkçılık suçlaması yaptığını reddeden Harry, kendisinin ya da eşinin ırkçılıkla ilgili bir şey söylemediğini, İngiliz basınının öyle sunduğunu, ırkçılık ile bilinçsiz önyargı arasında fark olduğunu söyledi. Anı kitabıyla babası (Kral) Charles ve ağabeyi (Veliaht Prens) William'a 'zarar verme' veya onları 'incitme' niyetinin olmadığını savunan Harry, diğer yandan Meghan'ın 'en başından beri' William ve eşi Kate ile anlaşamadığını itiraf etti. Hızını alamayıp babasının eşi Eşlikçi Kraliçe Camilla'yı bir zamanlar 'tehlikeli', 'kötü karakter' olarak gördüğünü belirten Harry, kraliyet ailesi üyelerini magazin basınıyla bağlantıları nedeniyle 'şeytanla yatağa girmekle' suçladı.William ile Harry, Kral III. Charles'ın 1996'daki boşanmanın ardından 1997'de Paris'te trafik kazasında ölen Prenses Diana'dan olan oğulları. Charles, başkasıyla evli Camilla Parker Bowles ile gizli aşk yaşadığı dönemde ailesinin zoruyla Diana ile evlenmiş, nihayet 2005'te büyük aşkıyla dünya evine girmişti. Bradby'nin anı kitabında üvey annesi ve basın hakkında istikrarlı şekilde sert sözler söylediğine dikkat çekmesi üzerine Harry, kitaptan alıntı okuyarak kendisinin ve William'ın 'Camilla'yı desteklediğini', ancak babaları Charles'tan onunla evlenmemesini istediklerini aktarıp devam etti:"Onunla (Camilla) yaptığımız özel zirvelerden kısa bir süre sonra uzun oyunu oynamaya başladı. Evliliği ve sonunda tacı hedefleyen bir kampanya, babamın onayıyla yaptığını varsaydık." "Willie ile özel konuşmasıyla ilgili tüm gazetelerde her yerde hikayeler çıkmaya başladı, kesin ayrıntılar içeren hikayeler, elbette hiçbiri Willie'den gelmemişti. Bunlar ancak orada bulunan diğer bir kişi tarafından sızdırılmış olabilirdi."ITV röportajında ​​'ailenin herhangi bir üyesine, özellikle de üvey annesine karşı sert davrandığını' reddeden Harry, ailesiyle 'uzlaşma' istediğini ancak 'biraz hesap verme de olması gerektiğini' söyleyerek ekledi: "Muhtemelen belgeseli izledikten ve kitabı okuduktan sonra 'Aileni yaptıklarından dolayı nasıl affedebilirsin?' diyen çok insan olacaktır. Bunu bana şimdiden söyleyenler var. Affetmenin yüzde 100 ihtimal olduğunu söyledim, çünkü babamı geri kazanmak isterim, kardeşimi geri kazanmak isterim. Şu anda muhtemelen onların beni tanıyamadıkları kadar ben de onları tanıyamıyorum."Cooper'a da bir zamanlar Camilla'yı 'kötü kadın' ve 'tehlikeli' olarak gördüğünü söyleyen Harry, "Evliliklerindeki üçüncü kişiydi. İmajını iyileştirmesi gerekiyordu. İmajını düzeltme ihtiyacı, İngiliz basınıyla kurduğu bağlantılar nedeniyle onu tehlikeli kılıyordu" diyerek şöyle devam etti:"Ve her iki tarafta da bilgi alışverişi yapmak için açık bir isteklilik vardı ve tüm bunar hiyerarşi üzerine kurulu bir aile ve onun Eşlikçi Kraliçe yolunda ilerlemesi eşliğinde oluyordu. Bu yüzden birilerinin kurban edilmesi, cesetlerin sokağa atılması kaçınılmazdı."Röportajlar babası ve ağabeyiyle uzun zamandır diyalog içinde olmadığını teyit edereken her ikisinden barışma işareti gelmediğini belirten Harry, kitabında ayrıntılı anlattığı kardeş kavgasının, Britanya'nın en eski ve en elit özel okullarından biri olan Eton'a gittikleri döneme dayandığını söyledi. Birlikte Eton'dayken ağabeyinin "Birbirimizi tanımıyormuşuz gibi davranalım" dediğini aktararak o dönemde bunun kendisini 'yaraladığını' dile getirdi.Eşini karalayan magazin basınıyla mücadeleye girdiğinde babasının kendisini "Basını değiştirmeye çalışmak muhtemelen bir intihar görevi olur" diye uyardığını aktaran Harry, "O zamanlar, eşimin başına gelen bu acı ve ıstıraba ailenin nasıl ve ne kadar suç ortağı olduğunu tam olarak anlamamıştım. Bunun olmamasına yardım edebilecek veya olmasını durdurabilecek tek grup aslında bunun olmasını teşvik ediyordu" dedi. Özellilke The Sun'da "Meghan'ın Britanya'nın her kasabasının sokaklarında çıplak dolaştırılırken kalabalıkların 'Utan' diye bağırarak dışkı yığınları attığını günü hayal ettiğini' yazan Jeremy Clarkson'ı hedef alan Harry, "Eşimle ilgili söylediği şey korkunç, incitici ve acımasızdı, ancak aynı zamanda Birleşik Krallık ve dünyadaki diğer insanları, özellikle erkekleri, kadınlara bu şekilde davranmanın kabul edilebilir olduğunu düşünmeye teşvik ediyor" dedi. 'Buna karşı dünyanın monarşiden bir tür yorum beklediğini, ancak en hafif tabirle sessizliğin sağır edici olduğunu' söyledi.

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