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https://sputniknews.com.tr/20230106/prens-harry-kitabinda-afganistanda-25-kisiyi-oldurdugunu-ve-utanc-duymadigini-yazdi-1065441934.html
Prens Harry, kitabında Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını yazdı
Prens Harry, kitabında Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını yazdı
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T02:23+0300
2023-01-06T02:25+0300
dünya
prens harry
ingiltere
kitap
afganistan
cinayet
avrupa
birleşik krallık
taht
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The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak 'Spare' adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, 'iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler' olarak gördüğünü belirtti.Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun 'onları 'öteki olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini' bildirdi.Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak anı kitabı ülkenin gündemine oturduThe Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen 'Spare' adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının, İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi.Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak, yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı.Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230105/tahtin-yedegi-olmanin-gazabi-harry-ani-kitabinda-abisinin-fiziksel-saldirisina-ugradigini-anlatti--1065415733.html
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prens harry, ingiltere, kitap, afganistan, cinayet, avrupa, birleşik krallık, taht
prens harry, ingiltere, kitap, afganistan, cinayet, avrupa, birleşik krallık, taht

Prens Harry, kitabında Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını yazdı

02:23 06.01.2023 (güncellendi: 02:25 06.01.2023)
© AP Photoİngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AP Photo
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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.
The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak 'Spare' adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.
Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, 'iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler' olarak gördüğünü belirtti.
Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun 'onları 'öteki olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini' bildirdi.
Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:
"İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum."
Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.
Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.

Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak anı kitabı ülkenin gündemine oturdu

The Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen 'Spare' adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının, İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi.
Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.
Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak, yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı.
Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.
Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.
Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.
Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.
Irak Savaşı döneminde Prens Charles’ın, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair’e silahlı kuvvetlerle ilgili yazdığı mektup 'kara örümcek' mektupları arasında en dikkat çekenlerden biri olmuştu. Charles 70. doğum gününü kutladığı 2018 tarihli bir röportajda siyasete müdahale etmediğini ve Galler Prensi olmakla Kral olmak arasındaki farkı gözettiğini söylemişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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