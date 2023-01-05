https://sputniknews.com.tr/20230105/tahtin-yedegi-olmanin-gazabi-harry-ani-kitabinda-abisinin-fiziksel-saldirisina-ugradigini-anlatti--1065415733.html

Tahtın yedeği olmanın garezi: Harry anı kitabında abisinin fiziksel saldırısına uğradığını anlattı

Tahtın yedeği olmanın garezi: Harry anı kitabında abisinin fiziksel saldırısına uğradığını anlattı

Prens Harry'nin monarkın ilk oğlunun tahtın varisi olması nedeniyle, ağabeye bir şey olması ihtimaline karşı ikinci oğulun yedek (spare) tutulmasından adını... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T14:02+0300

2023-01-05T14:02+0300

2023-01-05T14:40+0300

dünya

prens harry

prens william

kral 3. charles

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ABD'li melez eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj ve Netflix için çektikleri belgesel dizide Britanya kraliyet ailesine ırkçılık başta olmak üzere yöneltmedik suçlama bırakmayan 'kaçak' Prens Harry, merakla beklenen anı kitabında ailenin kirli iç çamaşırlarına dair yeni perspektifler sundu.'Spare' isimli kitaptan alıntılar yapan İngiliz basını, geçen yıl tahta geçen Kral III. Charles'ın 1996'daki boşanmanın ardından 1997'de Paris'te trafik kazasında ölen Prenses Diana'dan olan oğulları William ile Harry arasındaki kardeş kavgasına odaklandı. Kraliçe 2. Elizabeth'in Eylül 2022'de ölümünün ardından, büyük oğlu Charles kral, onun büyük oğlu William da veliaht prens unvanını aldı.Harry ise Meghan'la evliliği nedeniyle arasının bozulduğu ağabeyi Prens William'ın fiziksel saldırısına uğradığını yazdı.2019'da Londra'daki evinde ettikleri kavganın William'ın kendisini 'yakasından yakalayıp kolyesini kopartarak yere devirecek kadar' tırmandığını ve 'sırtında gözle görülür bir yaralanmaya neden olduğunu' anlatan Harry'ye göre tartışma, ağabeyinin 'medyanın anlatısını papağan gibi tekrarlayarak' Meghan'ı 'kaba, zor, sinir bozucu' diye nitelemesinden çıktı. Harry'nin tasvir ettiği kardeş kavgası, gelecek hafta dünya çapında yayımlanacak olan ve muhtemelen kraliyet ailesi açısından ciddi öfkeye yol açacak 'Spare'deki pek çok olağanüstü sahneden biri.Kitabın adı, kraliyet ve aristokrasi çevrelerinde kullanılan bir deyimden geliyor: İlk oğulun unvanların, gücün ve servetin varisi olması nedeniyle, ağabeye bir şey olması ihtimaline karşı ikinci oğul yedek (spare) tutuluyor. Harry'nin 'yedek' olmaktan kaynaklanan garezi, çocukluğu, okul, kraliyet ve ordu kariyeri, ebeveynleri ve erkek kardeşi ile ilişkileri, 2016'de Meghan'ta tanışması, 2018'de başlayan evliliği ve kendi ebeveynlik deneyimlerini kapsayan amı kitabının birleştirici teması. Kitaptaki iddiaya göre Charles Diana'ya Harry'nin doğduğu gün "Harika! Şimdi bana bir varis ve bir yedek verdin, artık benim işim görüldü" demiş. Ağabeyinin 2019'da Kensington Sarayı yerleşkesi içindeki evine ilişkileri hakkındaki rezaleti ve basına yansımasını konuşmak için burnundan soluyarak geldiğini yazan Harry, William'a basının Meghan hakkındaki anlatısını tekrarladığını söyleyerek "Senden daha iyisni beklerdim" dediğini aktardı. William'ın rasyonel karşılık vermemesi kendilerini birbirlerine bağırırken bulduklarını yazan Harry, ağabeyine 'tahtın varis rolünü küçük erkek kardeşinin neden yedek olmaktan memnun olmadığını anlayamayacak kadar benimsediği' tepkisini gösterdiğini belirtti. Bunun üzerine hakaretler havada uçuşurken William 'sadece yardım etmeye çalıştığını' söyledi. Harry, "Cidden mi? Bana yardım etmeye mi çalışıyorsun? Pardon- bu yaptığına böyle mi diyorsun? Bana yardım etmek mi" dedi. Bu sözler karşısında William küfrederek üzerine yürüyünce korkarak mutfağa gittiğini, ağabeyinin öfkeyle kendisini takip ettiğini anlatan Harry, ağabeyine bir bardak su verip "Willy, sen böyleyken seninle konuşamam" dediğini aktararak şöyle devam etti:"Suyu bıraktı, bana hakaretler ederek üzerime geldi. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi yırttı ve beni yere devirdi. Köpeğin kasesinin üzerine düştüğümden kase altımda çatladı ve parçaları sırtımı kesti. Bir an sersemlemiş halde öylece yattım, sonra ayağa kalktım ve ona dışarı çıkmasını söyledim.”William'ın çocukken yaptıkları kavgalara atıfla karşılık vermeye çağırdığını, kendisinin bunu yapmayı reddettiğini, bunun üzerine William'ın gittiğini, ama sonra 'pişman görünerek ve özür dileyerek' geri döndüğünü anlatan Harry, William'ın tekrar gittikten sonra arayıp "Bunu Meg'e söylemene gerek yok" dediğini aktardı. "'Bana saldırmanı mı kast ediyorsun" diye sorduğunda "Sana saldırmadım, Harold" yanıtını aldığını yazdı.Bunu hemen eşine anlatmadığını, ama terapistini aradığını belirten Harry, daha sonra Meghan'ın sırtında 'sıyrıklar ve morluklar' fark edip ne olduğunu sorması nedeniyle ona ağabeyinin saldırısından bahsettiğini aktararak ekledi: "O kadar da şaşırmadı ve kızmadı, ama çok üzüldü."Harry'nin garezinin bir diğer yansıması da 2005'te bir partide Nazi üniformasıyla görüntülenmesinden de William ile eşi Kate'i sorumlu tutması oldu. 'Yerel ve sömürgeci' temalı partiye Nazi üniforması veya pilot üniforması giymeyi düşündüğünü, Will ve Kate'e sorduğunda, hemen "Nazi üniforması" yanıtını aldığını aktaran Harry, bunun üzerine Alman general Erwin Rommel'in üniformasını tercih ettiğini, partiye birlikte gittiği ağabeyinin ise leopar desenli, leopar kuyruğu ve pençeleri olan siyah tek parça streç giydiğini, kendi haline Will ile Kate'in uluyarak güldüğünü anlattı. O dönemde 20 yaşında olan Harry, skandala dönüşen Nazi üniformalı fotoğraflarını daha sonra "Hayatımın utancı" diye niteleyerek defalarca özür dilemişti. Anı kitabıyla ilgili Harry ile yapılan iki röportaj, bu hafta sonu Britanya'da ITV News at Ten ve ABD'de CBS 60 Minutes programlarında yayımlanacak. ITV'nin röportajdan yayımladığı klipte Harry, "Babamı geri kazanmak istiyorum, ağabeyimi geri kazanmak istiyorum" dedi. Ancak üst düzey kraliyet mensupları arasındaki özel konuşmaların ifşaatlarına dayanan anı kitabı yüzünden bunun en azından yakın zamanda olması beklenmiyor.Her ne kadar kitaba göre Elizabeth'in Nisan 2021'de ölen eşi Prens Phillip'in cenaze töreninde o sırada Veliaht Prens konumunda olan Charles, kavgalı oğullarının arasında durup onların kıpkırmızı yüzlerine bakarak "Lütfen çocuklar, son yıllarımı bedbaht hale getirmeyin" demiş olsa da.

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prens harry, prens william, kral 3. charles