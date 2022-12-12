Britanyalı elitlerden Harry ile Meghan'a ihtar: Charles'ın taç giyme törenine sakın gelmeyin
23:19 12.12.2022 (güncellendi: 23:32 12.12.2022)
© AP Photo / Alastair Grantİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük oğlu Charles halktan hiçbir zaman annesinin topladığı kadar destek toplayamadı. İngiliz medyasına göre bu durum, yeni Kral Charles'ı bazı zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Charles ilk eşi Diana'ya karşı soğuk davranma gibi suçlamalarla gündeme geldiği 1990'lı yıllardan bu yana halkla ilişkiler konusunda ciddi sorunlarla karşılaştı. Her ne kadar son yıllarda basında daha olumlu bir imaja sahip olsa da Prens Charles mesafeli duruşu nedeniyle medyada diğer kraliyet üyelerinden daha kolay hedef alındı.
© AP Photo / Alastair Grant
Harry-Meghan çiftine, kraliyet ailesini yerin dibine soktukları Netflix dizisi sonrası, Kral 3. Charles'ın mayıs ayındaki taç giyme törenine katılmamaları yönünde uyarı geldi.
Britanya kraliyet ailesinden firar eden Prens Harry ile ABD'li melez eşi Meghan Markle'ın aileye yönelttiği ırkçılık gibi ağır suçlamaları Netflix'le yaptıkları 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında çektikleri belgesel dizide yeniden gündeme getirmeleri, bardağı taşırdı. Çift, Harry'nin babası Kral 3. Charles'ın mayıs ayındaki taç giyme törenine katılmamaları, katılırlarsa yuhalanacakları yönünde uyarıldı.
İlk 3 bölümü bir günde 2.4 milyon kereden fazla izlenerek rekor kırarken Harry'nin ağabeyi Prens William'ın "Asla izlemem" tepkisini gösterdiği 'Harry & Meghan' dizisinin kalan 3 bölümü 15 Aralık'ta yayımlandığında daha büyük skandalların kopması bekleniyor.
Böyle bir ortamda Britanya'nın bazı seçkinleri, dizinin yayımlanması sonrası Harry ile Meghan'ın Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme törenine katılmalarının uygunsuz olacağı yönünde tavır koydu. Anketlere göre halkın yarıya yakını da çiftin törene katılmasına izin verilmemesi ve Sussex Dükü ve Düşesi gibi kalan unvanlarının iptal edilmesinden yana görüş bildirdi.
Daily Mail'e konuşan Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin eski lideri Iain Duncan Smith, "Madem kraliyet ailesinden bu kadar hoşlanmıyor, taç giyme törenine niye katılsınlar" dedi.
<A coalition of political grandees, senior military figures and respected historians last night urged the Duke and Duchess of Sussex to stay away from next year's Coronation following the fallout from their incendiary— Riley dog (@Rileydo73362981) December 10, 2022
Netflix series.>
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Muhafazakar Parti'nin bir diğer kıdemli ismi David Mellor, "Taç giyme törenine gelmemeliler. Kesinlikle gelmemeliler" restini çekti.
"Ailelerine ihanet ederek para kazanıyorlar. Britanya halkının onları orada istemediğinin açıkça belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye çıkışan Mellor, törende boy göstermesi halinde 'çifti yuhalamanın halkın en doğal hakkı olacağı' vurgusunu yaparak ekledi:
"Onlar beyhude bir çift, mevcut gidişatlarında onlar için hiç umut yok."
Tarihçi ve yazar Leydi Antonia Fraser da şunları söyledi:
"Umarım gelmezler çünkü ilgi odağının Kral ve Kraliçe olmasını istiyorum. Gelirlerse kameraların onlarla vakit kaybetmesinden endişeleniyorum. El ele Hollywood'da kalmalılar.'