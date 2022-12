https://sputniknews.com.tr/20221208/prens-harry-irkci-onyargilarla-dolu-kraliyet-ailesi-annem-dianayi-esim-meghani-medyaya-yem-etti-1064358045.html

Prens Harry: Irkçı önyargılarla dolu kraliyet ailesi, annem Diana'yı, eşim Meghan'ı medyaya yem etti

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle bir devrin kapandığı Britanya kraliyet ailesi, bir kez daha 'kaçak' Prens Harry ile eşi Meghan'ın eleştirilerinin hedefi oldu... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu, halihazırdaki Kral 3. Charles'ın Prenses Diana ile evliliğinden oğlu Harry ile ABD'li melez eşi Meghan Markle, Netflix'in 6 bölümlük "Meghan & Harry" belgesel-dizisinde yine kraliyet ailesini hedef tahtasına oturttu. Çiftin daha önce Oprah Winfrey'e verdiği röportajdaki gibi dizide de 'bilinçsizce ırkçı önyargı sergilemekle' suçlanan kraliyet ailesi, 1992'de Charles'dan boşanan Diana ve 2018'de Harry ile evlenen Meghan'a yardım etmemekle itham edildi. İlk bölüm fragmanını "Benim işim eşimi ve ailemi korumak" sözleriyle açan Harry, 'özellikle son 3 yılda medyada eşi ve çocuğuna karşı yürütülen karalama kampanyası dolayısıyla ailesinin güvenliğinden endişe ettiği' mesajını verdi. "Medyamızdaki sömürü ve rüşvet düzenini açığa çıkarmak benim görevim" dedi.Harry, paparazzi ordusunun yalan yanlış haberleriyle magazin medyasına malzeme yapılmaya atıfla "Hayatımda sevdiğim başka bir kadının daha bu malzeme yapılma çılgınlığından geçtiğini görmek, bu zor. Bu, temelde, avcıya karşı av meselesi" diye konuştu. 1997'de Paris'te bir araba kazasında hayatını kaybeden annesi için "Boşandığı an, kurumdan ayrıldığı an, tek başınaydı, buna tamamen maruz kaldı" diye ekledi.Meghan da kendisiyle ilgili basında çıkan olumsuz haberlere karşı durmadıkları için aileyi hedef aldı. Ailenin haberlerdeki ırkçı imaları görmezden geldiğini söyleyen Harry, "Ailenin çoğuna göre, Meghan'ın yaşadığı her şeyi onlar da görüp geçirmişti; yani neredeyse bir tür olgunlaşma töreni gibiydi. Bense aradaki farkın ırk unsuru olduğunu belirttim" diye ekledi. Harry, aile içinde 'devasa boyutta bilinçsiz önyargı' olduğunu iddia ederken, belgeselde 2017'de Meghan'ın katıldığı bir etkinlikte Kent Prensesi Michael'ın ırkçı bulunan 'Blackamoor' motifli broş takmasına atıf yapıldı. Diğer yandan 2005 yılında bir kıyafet partisinde Nazi üniforması giymiş halde fotoğraflanmaktan 'utanç duyduğunu' yineleyen Harry, bundan 'muhtemelen hayatımın en büyük hatalarından biri' diye söz etti.Çift, Instagram aracılığıyla tanıştıklarını söyledi. Meghan'ı ilkin ortak arkadaşlarının fotoğrafında gördüğünü ve ilk buluşmalarına giderken trafik sıkışıklığından ötürü geç kaldığından stres olup terlediğini anlatan Harry, bir süre ilişkilerini gizli yürütmelerini "'M' ile tanıştığımda, medyanın onu benden uzaklaştırmasından korktum, aynı medya birçok insanı benden uzaklaştırdı. Bunun yürümesinin tek yolunun onu olabildiğince uzun süre saklı tutmak olduğunu biliyordum" diye açıkladı.Eşi Meghan'da annesi Diana'daki 'sıcaklığın bulunduğunu' belirten Harry, "Onunla aynı şefkate, empatiye ve özgüvene sahip" vurgusunu yaptı. Harry, Afrika'ya sık sık yaptığı gezilerde kendisine sığınak bulduğunu anlatırken "Orada ikinci bir ailem var, beni tam anlamıyla büyüten bir grup arkadaşım var" diyerek kan bağının olduğu ailesini iğneledi.Kavgalı ve küs olduğu ağabeyi Prens William ile eşi Catherine'e dokundurmayı ihmal etmeyen Harry, "Ailedeki pek çok insanda, özellikle erkeklerde, kalıba uyan biriyle evlenmek yönünde bir ayartma veya dürtü olabilir" dedi. Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınarak yeni bir hayat kurmalarıyla ilgili de konuşan Harry, 'Meghan'ın kendisinin kraliyet dünyasına katılmak için özgürlüğü ve bildiği her şeyden vazgeçtiğini ve zamanı geldiğinde kendisinin de onun dünyasına katılmak için aynısını yaptığını' anlattı. Ancak kraliyet hayatı ve prens kardeşlerin ilişkisinin bozulması hakkındaki daha ciddi ifşaat, 15 Aralık'ta yayımlanacak son 3 bölüme bırakılmış görünüyor.İngiliz basını tarafından her ifşaatı 'kraliyet ailesine karşı savaş ilanı' olarak yorumlanan çift, Mirror gazetesine göre Netflix'le belgesel, uzun metraj film ve çocuk filmlerini kapsayan 100 milyon dolarlık anlaşma yaptı.Kraliyet ailesinin başsavunucusu, dolayısıyla Meghan-Harry çiftinin başdüşmanı rolünü üstlenen ünlü TV programcısı Piers Morgan, Netflix'te ilk bölümlerin yayımlanmasının ardından çifti 'ikiyüzlülükle' suçladı.Morgan "Kendilerine büyük miktarda para teklif edildiğinde insanların neler yapacakları inanılmaz -fotoğrafları teslim edin ki bir hikaye oluşturalım-. Fotoğrafları teslim etmesi ve bir hikaye yaratması için Netflix tarafından 90 milyon sterlin ödenen Prens Harry" diye tweetledi.

