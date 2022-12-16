https://sputniknews.com.tr/20221216/kardes-kavgasi-prens-harry-williami-zorbalik-ve-basina-esini-karalayan-hikayeler-vermekle-sucladi-1064658632.html

Kardeş kavgası: Harry, William'ı zorbalık ve eşini karalayan hikayeleri basına vermekle suçladı

Kardeş kavgası: Harry, William'ı zorbalık ve eşini karalayan hikayeleri basına vermekle suçladı

Prens Harry-Meghan çiftinin Britanya kraliyet ailesine yönelik suçlamalarında merakla beklenen perde açıldı. Tahtın varisi konumuna gelen ağabeyini kendisine... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T13:00+0300

2022-12-16T13:00+0300

2022-12-16T13:47+0300

dünya

prens william

prens harry

meghan markle

kraliçe 2. elizabeth

kral charles

kral 3. charles

netflix

dizi

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Britanya kraliyet ailesine 'kaçak' Prens Harry ile eşi Meghan Markle tarafından yöneltilen suçlamalar, Netflix'in 6 bölümlük "Meghan & Harry" belgesel-dizisinin dün yayımlanan son 3 bölümünde tavana çıktı.Üç ay önce ölen Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu, halihazırdaki Kral 3. Charles'ın Prenses Diana ile evliliğinden olan iki oğlunun küçüğü Harry, kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden ağabeyi William ile küslüğünün perde arkasını anlattı. Harry, medyada haklarında çıkan haberlerle ilgili "Bu kirli bir oyun. Sızıntı var, ama aynı zamanda hikayeler yem olarak atılıyor. Yani bir iletişim ekibi patronu hakkındaki olumsuz bir hikayeyi kaldırmak istiyorsa, size başka birinin patronu hakkında bir şeyler vererek takasa gidiyor" manzarası çizdi. 'İkimizin asla yapmayacağımıza dair söz verdiğimiz şeyi yaptı'Charles-Diana evliliği medyanın gözü önünde çökerken iki tarafın birbiri aleyhine medyaya malzeme vermesinin bir daha asla tekrar etmemesi için William ile aralarında anlaştıklarını söyleyen Harry, "Bu oyuna ya da hikaye takasına uymaktansa basın tarafından mahvedilmeyi tercih ederim" diyerek ekledi:"Ağabeyimin ofisinin tam da ikimizin asla yapmayacağımıza dair söz verdiğimiz şeyi aynen kopyaladığını görmek yürek parçalayıcıydı."'Babamın yalan yanlış şeyler söylemesi, büyükannemin susması'Resmi olarak Sussex Dükü ve Düşesi olarak anılan Harry ile Meghan, Mart 2020'de ABD'de medya tacizinden uzakta yeni hayatlar kurmak istediklerini söyleyerek kraliyet görevlerinden çekildi. Bununla ilgili Sandringham'da düzenlenen kriz zirvesini anlatan Harry, "Ağabeyimin bana bağırıp çağırması, babamın kesinlikle doğru olmayan şeyler söylemesi ve büyükannemin sessizce orada oturup her şeye seyirci kalması korkunçtu" dedi. 'William artık öbür tarafta'"En üzücü kısmı William'la aramızdaki ilişkiye takoz olarak girmesiydi" hissini paylaşan Harry, Charles'ın kral olmasının ardından veliaht prens unvanını alan ağabeyi için "Artık kurumun tarafında" nitelemesini yaptı. Hem Buckingham Sarayı hem de William'ın ofisi Kensington Sarayı, belgesel-dizi hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.Ayrıca bir kraliyet kaynağı, ne Buckingham Sarayı ne de William veya diğer kraliyet mensuplarının temsilcilerine dizi hakkında yorum almak için yaklaşıldığını söyledi. Öncesinde Netflix, kraliyetin yorum yapmayı reddettiğini öne sürmüştü. Meghan, kraliyet ailesinin muamelesi nedeniyle neredeyse intihara sürüklendiğini anlattı. Harry ise oğulları Archie'yi doğumundan hemen sonra medyaya göstermelerine atıfla "Çocuğumuzu gümüş tepside sunmadığımız için inanılmaz tacize uğradık" dedi. 'Will'e hemen kalkan oldular, ama 3 yıldır ailemi korumuyorlar'Harry ile Meghan'ın ayrılmak istemesinin nedenlerinden birinin William'ın zorbalığı olduğuna dair haberi yalanlamak için her iki kardeş adına ortak bildiri yayımlandığını, ancak bunun için kendisinin onayının alınmadığını aktararak "Kimse böyle bir açıklamaya adımı koymak için benden izin istemedi" diyen Harry, bunu söylediğinde Meghan'ın gözyaşlarına boğulduğunu kaydederek ekledi: "Dört saat içinde kardeşimi korumak için yalan söylemekten mutluydular. Ama üç yıl boyunca bizi korumak için gerçeği söylemeye hiçbir zaman istekli olmadılar."'Beni senin kardeşin sattı' imasıÇift, Meghan'ın görüşmediği babasına yazdığı bir mektubu yayımladığı için Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı mahremiyeti ihlal davasında William'ın eski bir kıdemli danışmanının aleyhte kanıt sağladığından söz etti. Hem Prens William-Kate Middleton hem Prens Harry-Meghan Markle çiftlerinin basınla ilişkilerini yönetmiş Jason Knauf, mahkemede Meghan'ın o sırada mektubun sızabileceğinin farkında olduğunu öne sürerek davanın temeli hakkında şüphe uyandırmıştı. Meghan, davayı anlatırken, "(Bunu yapan) Kardeşin. Kardeşin hakkında bir şey söylemeyeceğim ama bu çok açık" dedi. 'Meghan'ın düşük yapmasının sorumlusu'Harry de gazeteye karşı açılan davanın stresinin Meghan'ın bebeğini kaybetmesine neden olduğunu söyleyerek "Mail'in yaptıkları yüzünden karımın düşük yaptığına inanıyorum. Gördüklerime dayanarak söyleyebilirim ki, düşük, ona yapmaya çalıştıkları şeyden kaynaklandı" diye konuştu. Çift, hayırseverlik ve insan hakları çalışmaları üzerinden Atlantik'in öte yakasında ödüller ve takdirler kazanırken, Britanya medyasında pek çok önde gelen isim tarafından sürekli monarşiye saldırarak kraliyet statülerinden para kazanmakla suçlanıyor.Saray tarafından hiçbir zaman hikayelerle yemlenmediklerini söyleyen Daily Mail'in Kraliyet Editörü Rebecca English, "Gerçek şu ki, Harry ile Meghan hakkındaki olumsuz hikayeler, ancak davranışları gizlenemeyecek kadar iğrenç hale geldiğinde ortaya çıkmaya başladı" yorumunu yaptı.

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prens william, prens harry, meghan markle, kraliçe 2. elizabeth, kral charles, kral 3. charles, netflix, dizi