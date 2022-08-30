https://sputniknews.com.tr/20220830/meghan-markle-evliligini-mandelanin-mucadelesiyle-kiyaslayinca-alt-tarafi-beyaz-prensle-evlendin-1060581180.html

Meghan Markle evliliğini Mandela'nın mücadelesiyle kıyaslayınca: 'Alt tarafı beyaz prensle evlendin'

Meghan Markle evliliğini Mandela'nın mücadelesiyle kıyaslayınca: 'Alt tarafı beyaz prensle evlendin'

Üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Britanya kraliyet ailesini 'ırkçılıkla' suçlayan röportajıyla gündem olmaya devam eden Prens Harry'nin ABD'li melez eşi... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T19:41+0300

2022-08-30T19:41+0300

2022-08-30T19:55+0300

yaşam

nelson mandela

meghan markle

prens harry

kraliyet ailesi

britanya

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103434/61/1034346142_0:145:2970:1816_1920x0_80_0_0_12838319857149c2f44f05707021240f.jpg

Sussex Düşesi, Güney Afrikalıların ülkeyi apartheid rejiminden kurtaran özgürlük lideri Nelson Mandela'nın hapisten çıktığında sevindiği kadar kendi düğününe sevindiklerini söyleyerek şok dalgaları yarattı. Aralık 2013'te hayata gözlerini yuman Mandela'nın torunu, 'Güney Afrikalıların dedesinin özgürlüğüne kavuşmasına sevinmelerinin beyaz bir prensle evlenmekten çok daha önemli ve ciddi nedenleri olduğu' yanıtını verdi. ABD'nin The Cut dergisine konuan Meghan Markle, 2019'da Aslan Kral'ın tiyatro galasında Güney Afrikalı bir aktörün kendisine ulusunun düğününü Mandela'nın serbest bırakılmasıyla apartheid'ın bitmesindeki gibi kutladığını söylediğini aktardı. Sussex Düşesi'ne göre oyunda rol alan Güney Afrikalı aktör, "Sadece bilmeni istiyorum: Siz bu aileyle evlendiğinizde, sokaklarda sevindik. Mandela hapisten çıktığında da aynısını yapmıştık" dedi. Bunun üzerine eski Güney Afrika Devlet Başkanı'nın torunu Zwelivelile 'Mandla' Mandela, Meghan Markle'ın Britanya Kraliçesi'nin torunu Prens Harry ile dünya evine girmesinin Güney Afrika'da Mandela kutlamaları türevine esin kaynağı olduğu iddiasını reddetti.MailOnline'a konuşan Mandela'nın Mvezo kabilesinin şefi ve Afrika Ulusal Kongresi'nin milletvekili olan torunu, "Madiba için kutlamalar, Güney Afrika'da son 60 yılı acımasız bir apartheid rejimiyle geçen 350 yıllık sömürgeciliğin üstesinden gelinmesine dayanıyordu" diyerek ekledi: "Yani aynı şeymiş gibi eşit muamele edilemez."Güney Afrika halkının dedesinin serbest bırakılmasından duydukları sevinci sokaklarda dans ederek dışa vurmalarının Markle'ın 'beyaz bir prensle' evliliğinden çok daha önemli ve ciddi nedenleri olduğunu belirten torun "Hala geçmişin yara izlerini taşıyoruz. Ama Mandela kutlamaları, halkımızın çoğunluğunun ilk kez oy kullanma hakkını kullanmak için sokağa çıkmasının uzantısıydı" vurgusunu yaptı. 'Madiba' (Yüce) lakaplı Mandela, Güney Afrika'yı insanlık utancı bir ırkçı rejimden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmadan önce 27 yılı demir parmaklıklar ardında siyasi mahkum olarak geçirmişti. Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'nın Mart 1997'de Mandela ile tanışmaktan sevinci ve gururunun dışa vurduğu fotoğraflar bugün ikonik nitelik kazanmış durumda. Madiba, Kasım 2002'de 'halkın prensesinin' mezarını ziyaret etmişti. Dolayısıyla Harry-Meghan çifti, Mandela ailesiyle yakın ilişkiler yürütmeye özen gösteriyor.

britanya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nelson mandela, meghan markle, prens harry, kraliyet ailesi, britanya, ingiltere