https://sputniknews.com.tr/20230108/tbmm-baskani-sentoptan-prens-harryye-tepki-avrupali-beyaz-cocuk-sen-kimsin-1065504495.html

TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye tepki: 'Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?'

TBMM Başkanı Şentop'tan Prens Harry’ye tepki: 'Avrupalı beyaz çocuk, sen kimsin?'

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak “Spare” adlı kitabında, “Afganistan’da 25 kişiyi... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T04:16+0300

2023-01-08T04:16+0300

2023-01-08T04:21+0300

dünya

mustafa şentop

prens harry

afganistan

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'deki bir tesiste düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda dünyanın 1990'lardan sonra hızla değiştiğini söyledi.Dünyada politikaların hızlı şekilde değiştiğini ve dönüşümlerin yaşandığını işaret eden Şentop, Türkiye'nin bu dönemde önemli işler yaptığını ifade etti.Türkiye'nin son 20 yılda istikrar yakaladığının altını çizen Şentop, şunları kaydetti:'Türkiye'nin yeni dünyaya hazır olması lazım'Şentop, hızlı gelişen, süratle kararlar alınması gereken dinamik bir dünyada tüm ülkelerin istikrarlı güçlü hükümetler kurmak için gayret içinde olduklarını vurguladı.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın pek çok avantajının olmasının yanında bazı zorlukları da bulunduğunu dile getiren Şentop, "Türkiye'nin yeni dünyaya hazır olması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahil olmak üzere pek çok adımlar atıldı. Bu büyük değişimi anlamak ve farkına varmak lazım. Türkiye'nin duramayacağını, durursa düşeceğini, hareket etmemizi ve hareketimizi ne kadar hızlandırırsak o kadar daha sabit ve güçlü olabileceğimizi anlamamız lazım. 20 yıl içerisinde Türkiye birçok ülkeyle ilişkilerini çok ince bir işçilikle işledi" ifadelerini kullandı.'Bir kere orada ne arıyorsun sen Afganistan'da?'Şentop, 20. yüzyılın insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olduğunu belirtti.İki büyük savaşın yaşandığı 20. yüzyılda milyonlarca insanın öldürüldüğünü vurgulayan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:'Refah dediği zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız''Öncü ülke Türkiye'TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin yeni ve adil bir dünya düzenine öncülük ettiğini belirtti.Türkiye'nin değişen dünya düzeninde yıldızı parlayan bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Şentop, değişen dünya düzenine herkesin ayak uydurması gerektiğini söyledi.Ukrayna krizinde Türkiye'nin barışçıl çabalarına değinen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Rusya- Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Macron, Putin ile görüştü. Masanın bir ucunda o oturdu bir ucunda Putin oturdu. Birbirlerini duyabilmeleri bile mümkün değil, görüşmeler yaptılar. Ama hiç bir ülke iki ülke arasında barışı sağlayabilecek görüşmeler yapamadı. Türkiye bu yönde mesafeler aldı.Aslında geçtiğimiz nisan ayında ateşkesi sağlayacak bir noktaya gelmişti. Ama savaş isteyen bir kısım ülkeler bunu engelledi. Ama ne yaptık, tahıl koridoru sağlandı, esir mübadelesi sağlandı. Şimdi enerjiyle ilgili bazı adımlar atılıyor. En son Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle Rusya kısa bir süre olsa da ateşkes ilan etti. Bunları yapabilecek Türkiye'den başka bir ülke yok. Çünkü her iki ülkenin de güvenebileceği başka bir ülke yok.""Türkiye’nin geleceğinden ümitliyiz" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Farklı görüşlere sahip oluyoruz bir çok konuda. Ama hangi konularda ittifak etmemizi de öğrendik. Türkiye’nin menfaati ve geleceği söz konusuysa o zaman bakıyoruz ki milletimiz birlikte hareket ediyor. Doğruyu görüyor ve biliyor. Milletimizin çoğunluğu ülkemizin menfaatine olan konularda birlikte hareket ediyor, bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

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mustafa şentop, prens harry, afganistan