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İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi
İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi
İngiltere Kralı Charles, son olarak babası Prens Philip'in sahip olduğu Edinburgh Dükü unvanını, küçük kardeşi Prens Edward'a verdi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T14:23+0300
2023-03-10T14:23+0300
dünya
kral charles
ingiltere
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Kraliçe Elizabeth öldükten sonra kral olan Charles, küçük kardeşi Prens Edward’ı unutmadı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Charles’ın küçük kardeşi Prens Edward’a babası Prens Philip’in en son sahip olduğu unvanı verdiği açıklandı.59 yaşındaki Edward, Charles’ın kral olmasından sonra aile içinde yeni bir unvan alan en son kişi.Kral Charles, daha önce de en büyük oğlu ve tahtın varisi William’a, Galler Prensi unvanını vermişti.Ayrıca geçen günlerde de artık bir Kraliyet üyesi olmayan ikinci oğlu Harry’nin çocuklarına resmi olarak prens ve prenses unvanları tanımıştı.Edward’ın yeni unvanı, gençleri zorluklara göğüs germeye teşvik eden Edinburgh Dükü Ödülü hayır kurumu da dahil olmak üzere, babasının görevlerini üstlendikten sonra geliyor.Buckingham Sarayı, Edward’ın eşi Sophie’yi de unutmadı ve "Yeni Edinburgh Dükü ve Düşesi, Prens Philip’in gençlerin tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatları teşvik etme mirasını sürdürmekten gurur duyuyor" açıklamasını yaptı.Philip, 1947’den 2021’de hayatını kaybedene kadar Edinburgh Dükü unvanı ile anılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/ingiliz-kraliyet-ailesinden-prens-harry-ve-meghana-tahliye-emri-1067709607.html
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kral charles, ingiltere, unvan
kral charles, ingiltere, unvan

İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi

14:23 10.03.2023
© AP PhotoKral Charles
Kral Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AP Photo
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İngiltere Kralı Charles, son olarak babası Prens Philip'in sahip olduğu Edinburgh Dükü unvanını, küçük kardeşi Prens Edward'a verdi.
Kraliçe Elizabeth öldükten sonra kral olan Charles, küçük kardeşi Prens Edward’ı unutmadı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Charles’ın küçük kardeşi Prens Edward’a babası Prens Philip’in en son sahip olduğu unvanı verdiği açıklandı.
59 yaşındaki Edward, Charles’ın kral olmasından sonra aile içinde yeni bir unvan alan en son kişi.
Kral Charles, daha önce de en büyük oğlu ve tahtın varisi William’a, Galler Prensi unvanını vermişti.
Ayrıca geçen günlerde de artık bir Kraliyet üyesi olmayan ikinci oğlu Harry’nin çocuklarına resmi olarak prens ve prenses unvanları tanımıştı.
Edward’ın yeni unvanı, gençleri zorluklara göğüs germeye teşvik eden Edinburgh Dükü Ödülü hayır kurumu da dahil olmak üzere, babasının görevlerini üstlendikten sonra geliyor.
Buckingham Sarayı, Edward’ın eşi Sophie’yi de unutmadı ve "Yeni Edinburgh Dükü ve Düşesi, Prens Philip’in gençlerin tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatları teşvik etme mirasını sürdürmekten gurur duyuyor" açıklamasını yaptı.
Philip, 1947’den 2021’de hayatını kaybedene kadar Edinburgh Dükü unvanı ile anılmıştı.
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