https://sputniknews.com.tr/20230310/ingiltere-krali-charles-edinburgh-duku-unvanini-prens-edwarda-verdi-1068083336.html

İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi

İngiltere Kralı Charles, Edinburgh Dükü unvanını Prens Edward’a verdi

İngiltere Kralı Charles, son olarak babası Prens Philip'in sahip olduğu Edinburgh Dükü unvanını, küçük kardeşi Prens Edward'a verdi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T14:23+0300

2023-03-10T14:23+0300

2023-03-10T14:23+0300

dünya

kral charles

ingiltere

unvan

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Kraliçe Elizabeth öldükten sonra kral olan Charles, küçük kardeşi Prens Edward’ı unutmadı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Charles’ın küçük kardeşi Prens Edward’a babası Prens Philip’in en son sahip olduğu unvanı verdiği açıklandı.59 yaşındaki Edward, Charles’ın kral olmasından sonra aile içinde yeni bir unvan alan en son kişi.Kral Charles, daha önce de en büyük oğlu ve tahtın varisi William’a, Galler Prensi unvanını vermişti.Ayrıca geçen günlerde de artık bir Kraliyet üyesi olmayan ikinci oğlu Harry’nin çocuklarına resmi olarak prens ve prenses unvanları tanımıştı.Edward’ın yeni unvanı, gençleri zorluklara göğüs germeye teşvik eden Edinburgh Dükü Ödülü hayır kurumu da dahil olmak üzere, babasının görevlerini üstlendikten sonra geliyor.Buckingham Sarayı, Edward’ın eşi Sophie’yi de unutmadı ve "Yeni Edinburgh Dükü ve Düşesi, Prens Philip’in gençlerin tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatları teşvik etme mirasını sürdürmekten gurur duyuyor" açıklamasını yaptı.Philip, 1947’den 2021’de hayatını kaybedene kadar Edinburgh Dükü unvanı ile anılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230302/ingiliz-kraliyet-ailesinden-prens-harry-ve-meghana-tahliye-emri-1067709607.html

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