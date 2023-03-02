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https://sputniknews.com.tr/20230302/ingiliz-kraliyet-ailesinden-prens-harry-ve-meghana-tahliye-emri-1067709607.html
İngiliz Kraliyet ailesinden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
İngiliz Kraliyet ailesinden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki konutu Frogmore Cottage'ı boşaltmasını talep etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:51+0300
2023-03-02T12:51+0300
dünya
ingiltere
prens harry
meghan markle
ingiliz kraliyet ailesi
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Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki tek konutu olan Frogmore Cottage'ı boşaltması talep edildi. Harry ve Meghan'ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı. Tahliye kararının, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi.Prens Harry ve eşi Meghan'a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-prensi-harry-abim-hastalanirsa-ona-organ-bagislayabileyim-diye-dunyaya-getirildim-1065628804.html
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ingiltere, prens harry, meghan markle, ingiliz kraliyet ailesi
ingiltere, prens harry, meghan markle, ingiliz kraliyet ailesi

İngiliz Kraliyet ailesinden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

12:51 02.03.2023
© AP Photo / Martin Meissnerİngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla
İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle, İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
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Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki konutu Frogmore Cottage'ı boşaltmasını talep etti.
Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki tek konutu olan Frogmore Cottage'ı boşaltması talep edildi.
Harry ve Meghan'ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.
Tahliye kararının, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi.
Prens Harry ve eşi Meghan'a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor.
İngiltere Prensi Harry ve İngiltere Prensi William - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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