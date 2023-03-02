https://sputniknews.com.tr/20230302/ingiliz-kraliyet-ailesinden-prens-harry-ve-meghana-tahliye-emri-1067709607.html

İngiliz Kraliyet ailesinden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

İngiliz Kraliyet ailesinden, Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri

Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki konutu Frogmore Cottage'ı boşaltmasını talep etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:51+0300

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dünya

ingiltere

prens harry

meghan markle

ingiliz kraliyet ailesi

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Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiltere'deki tek konutu olan Frogmore Cottage'ı boşaltması talep edildi. Harry ve Meghan'ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı. Tahliye kararının, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi.Prens Harry ve eşi Meghan'a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-prensi-harry-abim-hastalanirsa-ona-organ-bagislayabileyim-diye-dunyaya-getirildim-1065628804.html

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ingiltere, prens harry, meghan markle, ingiliz kraliyet ailesi