https://sputniknews.com.tr/20230504/kral-charlesin-tac-giyme-torenine-katilacak-olan-nick-cave-kendini-savundu-monarsist-degilim-1070602004.html

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu: Monarşist değilim

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu: Monarşist değilim

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacağı için eleştirilen dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave, "Monarşist değilim" diyerek kendini savundu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T13:03+0300

2023-05-04T13:03+0300

2023-05-04T13:05+0300

yaşam

nick cave

monarşi

ingiltere

kral charles

taç giyme

tören

savunma

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İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs Cumartesi günü başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek. Törene 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak.Taç giyme törenine katılacaklar arasında ünlü müzisyen Nick Cave de bulunuyor. Davete katılım göstereceği için eleştirilerin hedefinde olan müzisyen, ilk olarak esprili bir şekilde "Törende ne giyeceğime karar vermem gerekiyor" diyerek konuyu geçiştirdi.Eleştirilerin devam etmesi üzerine Cave, 'bir monarşist olmadığını' söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık hissettiğini söyleyen Cave, taç giyme töreninin önemli olduğu kadar 'en tuhaf' günlerden biri olacağını da sözlerine ekledi.Cave, eleştirilere yanıt verdiği blog yazısında şu açıklamayı yaptı:Ünlü sanatçı, daha önce de televizyonda Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi törenini izlerken ağladığını açıklamış ve kendisini gözyaşları içinde bulduğunda şaşırdığını itiraf etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220510/nick-cavein-oglu-jethro-lazenby-31-yasinda-hayatini-kaybetti--1056237451.html

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