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https://sputniknews.com.tr/20230504/kral-charlesin-tac-giyme-torenine-katilacak-olan-nick-cave-kendini-savundu-monarsist-degilim-1070602004.html
Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu: Monarşist değilim
Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu: Monarşist değilim
Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacağı için eleştirilen dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave, "Monarşist değilim" diyerek kendini savundu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T13:03+0300
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yaşam
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ingiltere
kral charles
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İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs Cumartesi günü başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek. Törene 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak.Taç giyme törenine katılacaklar arasında ünlü müzisyen Nick Cave de bulunuyor. Davete katılım göstereceği için eleştirilerin hedefinde olan müzisyen, ilk olarak esprili bir şekilde "Törende ne giyeceğime karar vermem gerekiyor" diyerek konuyu geçiştirdi.Eleştirilerin devam etmesi üzerine Cave, 'bir monarşist olmadığını' söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık hissettiğini söyleyen Cave, taç giyme töreninin önemli olduğu kadar 'en tuhaf' günlerden biri olacağını da sözlerine ekledi.Cave, eleştirilere yanıt verdiği blog yazısında şu açıklamayı yaptı:Ünlü sanatçı, daha önce de televizyonda Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi törenini izlerken ağladığını açıklamış ve kendisini gözyaşları içinde bulduğunda şaşırdığını itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220510/nick-cavein-oglu-jethro-lazenby-31-yasinda-hayatini-kaybetti--1056237451.html
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nick cave, monarşi, ingiltere, kral charles, taç giyme, tören, savunma
nick cave, monarşi, ingiltere, kral charles, taç giyme, tören, savunma

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Nick Cave kendini savundu: Monarşist değilim

13:03 04.05.2023 (güncellendi: 13:05 04.05.2023)
© AANick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacağı için eleştirilen dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave, "Monarşist değilim" diyerek kendini savundu.
İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs Cumartesi günü başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek. Törene 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak.
Taç giyme törenine katılacaklar arasında ünlü müzisyen Nick Cave de bulunuyor. Davete katılım göstereceği için eleştirilerin hedefinde olan müzisyen, ilk olarak esprili bir şekilde "Törende ne giyeceğime karar vermem gerekiyor" diyerek konuyu geçiştirdi.
Eleştirilerin devam etmesi üzerine Cave, 'bir monarşist olmadığını' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne bir kralcı ne de ateşli bir cumhuriyetçiyim. Ancak İngiltere'deki çağımızın en önemli tarihsel olaylardan biri olan bu daveti reddedecek kadar ideolojik olarak esir alınmış ve huysuz değilim."

Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık hissettiğini söyleyen Cave, taç giyme töreninin önemli olduğu kadar 'en tuhaf' günlerden biri olacağını da sözlerine ekledi.
Cave, eleştirilere yanıt verdiği blog yazısında şu açıklamayı yaptı:

"Sanırım söylemeye çalıştığım şey, monarşinin kaldırılmasıyla ilgili bitmez tükenmez ama gerekli tartışmaların ötesinde, Kraliyet Ailesi'ne karşı açıklanamaz bir duygusal bağlılık duyduğum. Ailenin tuhaflığı ve tüm bu olayların son derece eksantrik doğası, Britanya'nın kendine özgü tuhaflığını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ben sadece bu tür tuhaf, esrarengiz, izleyeni afallatacak kacak kadar göz alıcı ve hayranlık uyandıran olan şeylere ilgi duyuyorum."

Ünlü sanatçı, daha önce de televizyonda Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi törenini izlerken ağladığını açıklamış ve kendisini gözyaşları içinde bulduğunda şaşırdığını itiraf etmişti.
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