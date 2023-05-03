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https://sputniknews.com.tr/20230503/ingiltere-krali-charlesin-tac-giyme-torenine-203-ulkeden-2-binin-uzerinde-davetli-katilacak-1070538595.html
İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak
İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde, Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra 203 ülkeden devlet başkanları, ünlü isimler ve... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:08+0300
2023-05-03T12:08+0300
avrupa
ingiltere
kral
charles
prens charles
taç giyme
buckingham sarayı
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İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.Annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te yapılan ve 8 bin 200'den fazla davetlinin katıldığı taç giyme törenine kıyasla Kral Charles'ın daha küçük çaplı ve kısa sürecek taç giyme törenine, 203 ülkeden 2 binin üzerinde konuk katılacak.İngiliz Kraliyet ailesi üyeleri, törende ön saflarda yer alacakKraliyet ailesinden Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate’in yanı sıra Kral Charles’ın iki kardeşi Prenses Anne ve Prens Edward, törene ön saflarda katılacak.Kral Charles’ın ABD’ye yerleşen oğlu Prens Harry, törene katılacağını ancak eşi Meghan'ın katılmayacağını doğruladı. İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni, Harry ve Megan çiftinin çocukları Prens Archie'nin 4’üncü yaş günüyle aynı güne denk geliyor.ABD Başkanı Joe Biden, törene katılmayacak, ülkesi adına eşi törene katılacakDünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.Törende, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak.İngiliz Milletler Topluluğu'nun dört bir yanından dini lider ve temsilcilerin de törene katılacağı öngörülüyor.Törene, yabancı kraliyet aileleri üyeleri de katılacakKral Charles'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek yabancı kraliyet aileleri üyeleri arasında Monako Prensi 2. Albert ve eşi Prenses Charlene, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Japonya Veliaht Prensi Akişino ve eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf bulunuyor.İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 850 toplum temsilcisini de yaptıkları hayır işlerinden dolayı taç giyme törenine davet etti.İngiliz Vogue'un Editörü ile ABD'li şarkıcı Lionel Richie, törene katılacak ünlü isimler arasındaTören için davetiye gönderilen sanat ve moda camiasından ünlü isimler arasında İngiliz Vogue’un Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful ve ABD’li şarkıcı Lionel Richie yer alıyor.Spor camiasından 47 yaşındaki eski İngiliz futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın da davetli listesinde bulunduğuna dair söylentiler İngiliz basınında yer alıyor.Beckham çifti, William ile Kate’in yanı sıra Harry ve Meghan’ın düğün törenlerine katılmıştı. Eski İngiliz futbolcu Beckham, Kraliçe 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek için 12 saat kuyrukta beklemişti.Törenden bir gün sonra yapılacak konserde, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry sahne alacakKral Charles ve eşi Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden bir gün sonra Windsor Kalesi'nde görkemli bir konser verilecek.Törenin yapılacağı hafta sonu boyunca Kral'ın tahta çıkışını kutlamak üzere düzenlenecek çeşitli etkinliklerden biri olan konserde, ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yine ABD'li şarkıcı Lionel Richie ve İtalyan müzisyen Andrea Bocelli gibi birçok sanatçı performans sergileyecek.Ülkenin dört bir yanından 20 bin kişinin katılacağı ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı izlenecek konser, birçok hayır kurumundan gönüllülerin de katılacağı halka açık bir etkinlik olacak.Dünyaca ünlü birçok isim, konser davetini geri çevirdiKonserde sahne alacak ünlülerin isimleri basında yerini alırken, birçok sanatçının ise Kral Charles'ın davetini geri çevirdiği ve Buckingham Sarayı'nın konser günü sahne alacak sanatçı bulmak için çabaladığı gündeme geldi.İngiliz basınında, bazı popüler isimlerin, hayranlarının vereceği tepkiden çekindiği veya Kraliyet'e ilgi duymadığı gerekçesiyle Kraliyet ailesiyle anılmak istemediğine ilişkin spekülasyonlar yer aldı.Grammy Ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele ile yine dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles'ın, Prens Charles'ın taç giyme töreni konserinde sahne almayı reddettiği söylentileri gündeme geldi.Ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John da yurt dışı turnesini gerekçe göstererek konserde sahne almayı geri çevirdiği basına yansıdı. Elton John'un, Kral Charles'ın eski eşi Galler Prensesi Diana'nın da çok yakın arkadaşı olduğu biliniyor.1990'larda dünya çapında üne kavuşan İngiliz Spice Girls grubunun da konser dolayısıyla yeniden bir araya gelmesi için davet edildiği söylentileri basına yansırken, İngiliz The Sun'ın haberinde, tüm üyelerin bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın da konserde sahne alması için gönderilen daveti reddettiği, yoğun programı nedeniyle bu fırsatı geri çevirdiği gündeme geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230426/yusuf-islamdan-kral-charlesa-manifesto-kral-da-olsan-once-allahin-kulusun-1070210333.html
https://sputniknews.com.tr/20230329/ingiltere-krali-charles-ilk-yurt-disi-ziyareti-icin-almanyaya-geldi-1068915635.html
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avrupa, ingiltere, kral, charles, prens charles, taç giyme, buckingham sarayı, davet
avrupa, ingiltere, kral, charles, prens charles, taç giyme, buckingham sarayı, davet

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak

12:08 03.05.2023
© AFP 2023 / YUI MOKKral 3. Charles- Kraliçe Camilla
Kral 3. Charles- Kraliçe Camilla - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / YUI MOK
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde, Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra 203 ülkeden devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcilerinin bulunduğu 2 bin 200'den fazla davetli yer alacak.
İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.
Annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te yapılan ve 8 bin 200'den fazla davetlinin katıldığı taç giyme törenine kıyasla Kral Charles'ın daha küçük çaplı ve kısa sürecek taç giyme törenine, 203 ülkeden 2 binin üzerinde konuk katılacak.

İngiliz Kraliyet ailesi üyeleri, törende ön saflarda yer alacak

Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate’in yanı sıra Kral Charles’ın iki kardeşi Prenses Anne ve Prens Edward, törene ön saflarda katılacak.
Kral Charles’ın ABD’ye yerleşen oğlu Prens Harry, törene katılacağını ancak eşi Meghan'ın katılmayacağını doğruladı. İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni, Harry ve Megan çiftinin çocukları Prens Archie'nin 4’üncü yaş günüyle aynı güne denk geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, törene katılmayacak, ülkesi adına eşi törene katılacak

Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.
Törende, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.
ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak.
İngiliz Milletler Topluluğu'nun dört bir yanından dini lider ve temsilcilerin de törene katılacağı öngörülüyor.
Yusuf İslam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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Törene, yabancı kraliyet aileleri üyeleri de katılacak

Kral Charles'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere başkent Londra'ya gelecek yabancı kraliyet aileleri üyeleri arasında Monako Prensi 2. Albert ve eşi Prenses Charlene, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Japonya Veliaht Prensi Akişino ve eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf bulunuyor.
İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 850 toplum temsilcisini de yaptıkları hayır işlerinden dolayı taç giyme törenine davet etti.

İngiliz Vogue'un Editörü ile ABD'li şarkıcı Lionel Richie, törene katılacak ünlü isimler arasında

Tören için davetiye gönderilen sanat ve moda camiasından ünlü isimler arasında İngiliz Vogue’un Genel Yayın Yönetmeni Edward Enninful ve ABD’li şarkıcı Lionel Richie yer alıyor.
Spor camiasından 47 yaşındaki eski İngiliz futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın da davetli listesinde bulunduğuna dair söylentiler İngiliz basınında yer alıyor.
Beckham çifti, William ile Kate’in yanı sıra Harry ve Meghan’ın düğün törenlerine katılmıştı. Eski İngiliz futbolcu Beckham, Kraliçe 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek için 12 saat kuyrukta beklemişti.

Törenden bir gün sonra yapılacak konserde, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry sahne alacak

Kral Charles ve eşi Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninden bir gün sonra Windsor Kalesi'nde görkemli bir konser verilecek.
Törenin yapılacağı hafta sonu boyunca Kral'ın tahta çıkışını kutlamak üzere düzenlenecek çeşitli etkinliklerden biri olan konserde, ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yine ABD'li şarkıcı Lionel Richie ve İtalyan müzisyen Andrea Bocelli gibi birçok sanatçı performans sergileyecek.
Ülkenin dört bir yanından 20 bin kişinin katılacağı ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı izlenecek konser, birçok hayır kurumundan gönüllülerin de katılacağı halka açık bir etkinlik olacak.

Dünyaca ünlü birçok isim, konser davetini geri çevirdi

Konserde sahne alacak ünlülerin isimleri basında yerini alırken, birçok sanatçının ise Kral Charles'ın davetini geri çevirdiği ve Buckingham Sarayı'nın konser günü sahne alacak sanatçı bulmak için çabaladığı gündeme geldi.
İngiliz basınında, bazı popüler isimlerin, hayranlarının vereceği tepkiden çekindiği veya Kraliyet'e ilgi duymadığı gerekçesiyle Kraliyet ailesiyle anılmak istemediğine ilişkin spekülasyonlar yer aldı.
Grammy Ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele ile yine dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles'ın, Prens Charles'ın taç giyme töreni konserinde sahne almayı reddettiği söylentileri gündeme geldi.
Ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John da yurt dışı turnesini gerekçe göstererek konserde sahne almayı geri çevirdiği basına yansıdı. Elton John'un, Kral Charles'ın eski eşi Galler Prensesi Diana'nın da çok yakın arkadaşı olduğu biliniyor.
1990'larda dünya çapında üne kavuşan İngiliz Spice Girls grubunun da konser dolayısıyla yeniden bir araya gelmesi için davet edildiği söylentileri basına yansırken, İngiliz The Sun'ın haberinde, tüm üyelerin bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın da konserde sahne alması için gönderilen daveti reddettiği, yoğun programı nedeniyle bu fırsatı geri çevirdiği gündeme geldi.
İngiltere Kralı 3. Charles, tahta çıktıktan sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Almanya'ya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
DÜNYA
İngiltere Kralı Charles, ilk yurt dışı ziyareti için Almanya'ya geldi
29 Mart, 17:27
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