https://sputniknews.com.tr/20230505/jamaika-ingiltereden-bagimsizligini-kazanmak-icin-seneye-referandum-planliyor-1070641135.html

Jamaika, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmak için seneye referandum planlıyor

Jamaika, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmak için seneye referandum planlıyor

Jamaika Hukuk ve Anayasal İşler Bakanı Marlene Malahoo Forte, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninin Jamaika'nın '2024 gibi erken bir tarihte'... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T01:20+0300

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dünya

jamaika

ingiltere

bağımsızlık referandumu

kral charles

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İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri arasında yer alan Jamaika, İngiltere'den bağımsızlığını kazanma yönünde adım atıyor.Ülkenin Hukuk ve Anayasal İşler Bakanı Marlene Malahoo Forte, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninin Jamaika'nın '2024 gibi erken bir tarihte' gerçekleşebilecek bir referandumla İngiliz kraliyetinden tamamen bağımsız bir cumhuriyet olma planlarını hızlandırmasına neden olduğunu vurguladı.Yeni anayasa hazırlık aşamasındaSky News'e konuşan Malahoo Forte, "Jamaika, devlet olarak monarşiyle bağlarını koparacak yeni bir anayasa yazmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.Referandum düzenlemek için Jamaika parlamentosuna ilgili bir yasa tasarısının sunulması gerektiğini ve bunun da taç giyme töreninden sonra mayıs ayı ortasında yapılmasını beklediğini belirten Malahoo Forte, tasarı kabul edilirse referandumun '2024 gibi erken bir tarihte' gerçekleşebileceğini kaydetti.Bakan, Jamaika halkının Kraliçe 2. Elizabeth'e karşı sevgi duyduğunu ve onunla özdeşleştiğini, ancak Kral 3. Charles için durumun öyle olmadığını da sözlerine ekledi.Malahoo Forte, Jamaikalıların son zamanlarda basında yer alan bir dizi skandal göz önüne alındığında artık İngiliz kraliyet ailesiyle özdeşleşme niyetinde olmadığına dikkat çekti.

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