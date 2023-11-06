https://sputniknews.com.tr/20231106/bm-7-ekimden-bu-yana-gazzede-ortalama-her-10-dakikada-bir-cocuk-olduruldu-1077127739.html
BM: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü
BM: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun da... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T18:59+0300
2023-11-06T18:59+0300
2023-11-06T18:59+0300
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gazze
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birleşmiş milletler (bm)
çocuk
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından Gazze'de 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü duyuruldu.Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret edilen açıklamada, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/orta-dogudaki-catismalar-uzayabilir-israil-ordusu-gazzede-kis-harekatina-hazirlaniyor-1077124838.html
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gazze şeridi, gazze, bm, birleşmiş milletler (bm), çocuk
gazze şeridi, gazze, bm, birleşmiş milletler (bm), çocuk
BM: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından Gazze'de 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü duyuruldu.
Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret edilen açıklamada, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı" ifadesi kullanıldı.