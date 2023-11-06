https://sputniknews.com.tr/20231106/orta-dogudaki-catismalar-uzayabilir-israil-ordusu-gazzede-kis-harekatina-hazirlaniyor-1077124838.html

Ortadoğu'daki çatışmalar uzayabilir: İsrail ordusu Gazze'de kış harekatına hazırlanıyor

Ortadoğu'daki çatışmalar uzayabilir: İsrail ordusu Gazze'de kış harekatına hazırlanıyor

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), birliklerine soğuk hava koşullarına uygun ekipman sağlanması için çalışmalara... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:01+0300

2023-11-06T17:01+0300

2023-11-06T17:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

gazze

gazze şeridi

askeri operasyon

kış

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IDF’teki üst düzey yetkililerden alınan bilgiye göre İsrail ordusuna şimdiden 129 bin kışlık parka ve 369 bin termal uyku takımı dağıtılırken, gazete, kışa uygun üniforma ve teçhizat sorunu çözülse bile, kış savaşlarındaki deneyim eksikliği göz önüne alındığında, IDF'nin stratejik ve taktiksel olarak ne kadar hazırlıklı olacağının belirsiz olduğunun altını çiziyor.Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun fiili bitiş tarihinin henüz belirlenmediğine dikkat çeken Jerusalem Post, kış operasyonlarıyla ilgili tecrübe eksikliği nedeniyle İsrail ordusunun sorun yaşayabileceği sinyali verdi.Daha önce IDF komutanlığı ve politikacıların, çatışmanın ‘sıcak’ kısmının süresini bir ila iki ay olarak belirlediğini anımsatan İsrail gazetesi, haberinin devamında, “Bu da çatışmaların 7 Aralık civarında sona ermesi anlamına geliyordu. Ancak kara operasyonunun ancak ekim ayı sonunda başladığı ve bu durumun yoğun çatışmaları aralık ayı sonuna kadar itebileceği düşünüldüğünde, daha sonra yapılan açıklamaların yoğun çatışma döneminin birkaç ay daha sürebileceği şüphesi uyandırıyor” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, askeri operasyon, kış