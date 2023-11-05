https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html

İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı

İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist, İsrail ordusunun sürdürdüğü Hamas operasyonunun, harekatın yalnızca Gazze Şeridi ile sınırlı olması durumunda ülkeye... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T17:12+0300

2023-11-05T17:12+0300

2023-11-05T17:12+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

gazze şeridi

askeri operasyon

savaş

filistin

israil-filistin

hizbullah

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik askeri operasyonlarının, çatışmaların 2024 yılı sonundan önce tamamlanması halinde en iyimser tahminlere göre 200 milyar şekel'e (yaklaşık 51 milyar dolar) mal olacağını hesaplayan Calcalist, bu maliyetin İsrail’in gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 10’una denk geldiğinin altını çizdi.İsrail Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı ön verileri dikkate alan gazete, seferberlikle askere çağrılan 350 bin yedek askerin iş kaybına yol açtığına da dikkat çektiği haberinde, “Düşmanlıkların 8 ila 12 ay daha sürmesi, Lübnan Hizbullah hareketi, İran veya Yemen'in çatışmalara girmemesi ve harekatın sadece Gazze Şeridi ile sınırlı olması durumunda, operasyon harcamaları İsrail'in bu yılki GSYH'sinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturacak” ifadelerini kullandı.Üretim süreçlerinde kayıplara yol açan seferberliğe de dikkat çeken Calcalist, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin göreve çağrılan 350 bin yedek askerin yakın zamanda işlerine dönebileceği açıklamalarını ise ‘fazla iyimser’ olarak nitelerken, İsrail'de salgınla ilgili hükümet harcamalarının yaklaşık 160 milyar şekel olduğunu hatırlattı.Hizbullah çatışmaya katılacak mı?Yakın zamanda İran merkezli bir haber ajansının Lübnan'daki muhabirine özel bir mülakat veren Hizbullah yetkilisi, son günlerde ABD'den çok sayıda mesaj aldıklarını bildirmişti.Hizbullah yetkilisi, "Ayrı ayrı ve defalarca iletilen bu mesajlar, ABD ve bazı müttefiklerinin Hizbullah'ı Siyonist rejimle savaşa girmekten kaçınmaya çağıran ortak ricasını taşıyor" diyerek Hizbullah'ın İsral hususundaki tutumunu, "Verdiğimiz yanıt, bağımsızlığımızın ve kendi gündemimize olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizen net bir yanıt oldu" şeklinde izah etti.Yükümlülüklerinin askeri, örgütsel ya da istihbarat alanlarında ve çeşitli cephelerde güçlü bir varlık sürdürmek olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Hizbullah yetkilisi, “Durum ne zaman gerektirirse öngörülemez bir şekilde hareket etmeye hazırız” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-maliye-bakani-savas-sona-erdiginde-gazze-israil-ordusunun-kontrolunde-olacak-1077082396.html

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israil, gazze, gazze şeridi, askeri operasyon, savaş, filistin, israil-filistin, hizbullah, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)