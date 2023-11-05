https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-maliye-bakani-savas-sona-erdiginde-gazze-israil-ordusunun-kontrolunde-olacak-1077082396.html
İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak
İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak
İsrail Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada savaş sona erdiğinde Gazze'nin yıllarca İsrail ordsunun operasyonel kontrolü altında olacağını açıkladı. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T00:01+0300
2023-11-05T00:01+0300
2023-11-05T00:01+0300
israil- filistin çatışması
bezalel smotrich
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
israil savunma kuvvetleri (idf)
yoav galant
gazze
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Maliye Bakanı Bezalel Smotrich verdiği bir mülakatta "En önemli şey Gazze'de Hamas'ın olmayacağı ve İsrail ordsunun yıllarca operasyonel kontrol sağlayacağıdır" diyerek Hamas'ı yok edeceklerini ve başka bir örgütün ortaya çıkamayacağını belirtti.Gazze Şeridi'ne yakıt sokulmasıyla ilgili bir soru üzerine Smotrich, "Gazze Şeridi'ne hiçbir koşulda yakıt sokulmasına izin verilmeyecek, zira yakıt insani bir olay değil" dedi.Maliye Bakanı'nın bu sözleri, geçen hafta vergi paralarının Filistin Yönetimi'ne aktarılmasına karşı harekete geçmesinin ardından geldi. Cuma günü, Savunma Bakanı Yoav Gallant Smotrich'e açıkça karşı çıkmış ve paranın aktarılması çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-savunma-bakani-yahya-sinvari-oldurecegiz-1077079148.html
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filistin
filistin yönetimi
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bezalel smotrich, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil savunma kuvvetleri (idf), yoav galant, gazze, gazze şeridi
bezalel smotrich, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil savunma kuvvetleri (idf), yoav galant, gazze, gazze şeridi
İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak
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İsrail Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada savaş sona erdiğinde Gazze'nin yıllarca İsrail ordsunun operasyonel kontrolü altında olacağını açıkladı.
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich verdiği bir mülakatta "En önemli şey Gazze'de Hamas'ın olmayacağı ve İsrail ordsunun yıllarca operasyonel kontrol sağlayacağıdır" diyerek Hamas'ı yok edeceklerini ve başka bir örgütün ortaya çıkamayacağını belirtti.
Gazze Şeridi'ne yakıt sokulmasıyla ilgili bir soru üzerine Smotrich, "Gazze Şeridi'ne hiçbir koşulda yakıt sokulmasına izin verilmeyecek, zira yakıt insani bir olay değil" dedi.
Maliye Bakanı'nın bu sözleri, geçen hafta vergi paralarının Filistin Yönetimi'ne aktarılmasına karşı harekete geçmesinin ardından geldi. Cuma günü, Savunma Bakanı Yoav Gallant Smotrich'e açıkça karşı çıkmış ve paranın aktarılması çağrısında bulunmuştu.