https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-maliye-bakani-savas-sona-erdiginde-gazze-israil-ordusunun-kontrolunde-olacak-1077082396.html

İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak

İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak

İsrail Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada savaş sona erdiğinde Gazze'nin yıllarca İsrail ordsunun operasyonel kontrolü altında olacağını açıkladı. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T00:01+0300

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israil- filistin çatışması

bezalel smotrich

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

israil savunma kuvvetleri (idf)

yoav galant

gazze

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Maliye Bakanı Bezalel Smotrich verdiği bir mülakatta "En önemli şey Gazze'de Hamas'ın olmayacağı ve İsrail ordsunun yıllarca operasyonel kontrol sağlayacağıdır" diyerek Hamas'ı yok edeceklerini ve başka bir örgütün ortaya çıkamayacağını belirtti.Gazze Şeridi'ne yakıt sokulmasıyla ilgili bir soru üzerine Smotrich, "Gazze Şeridi'ne hiçbir koşulda yakıt sokulmasına izin verilmeyecek, zira yakıt insani bir olay değil" dedi.Maliye Bakanı'nın bu sözleri, geçen hafta vergi paralarının Filistin Yönetimi'ne aktarılmasına karşı harekete geçmesinin ardından geldi. Cuma günü, Savunma Bakanı Yoav Gallant Smotrich'e açıkça karşı çıkmış ve paranın aktarılması çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-savunma-bakani-yahya-sinvari-oldurecegiz-1077079148.html

israil

filistin

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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